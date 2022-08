HSC Suhr Aarau: Sportchef Michael Conde im grossen Interview

NLA-Handball Sportchef Michael Conde sagt über das Kader des HSC Suhr Aarau: «Wir haben keinen grossen Spielraum» Michael Conde, Sportchef des HSC Suhr Aarau, hat vor jeder Saison eine pikante Aufgabe: Er muss eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen. Im Interview verrät er, wie er das macht. Zudem erzählt er, wie der Verein wieder mehr Zuschauer in die Halle locken will – und warum ein Vergleich zwischen dem HSC und dem FC Aarau in mehrerer Hinsicht hinkt. Frederic Härri und Martin Probst Jetzt kommentieren 30.08.2022, 20.56 Uhr

Michael Conde sagt über die Konkurrenzfähigkeit des HSC Suhr Aarau: «Ich bin sehr zuversichtlich.» Alexander Wagner / FOTO Wagner

Es war ein regelrechter Umbruch. Mit Manuel Zehnder, Leonard Grazioli, Lukas Laube, Patrick Strebel und Timothy Reichmuth haben zahlreiche Leistungs­träger den HSC Suhr Aarau am Ende der vergangenen Saison verlassen. Da stellt sich fast automatisch die Frage: Wie will der Verein auch in der neuen Spielzeit in der NLA konkurrenzfähig sein? Und wie soll dem Zuschauerschwund in der Schachenhalle begegnet werden? Vor dem Saisonstart des HSC am Donnerstag gegen Wacker Thun (20 Uhr) liefert Sportchef Michael Conde Antworten.

Sind Sie Transfersieger oder Transferverlierer?

Michael Conde: Mehr Verlierer als Sieger. Weil wir gute Spieler verloren haben, leider. Aber wir haben sie an gute Orte abgeben können. Das macht mich stolz.

Ein leicht glücklicher Verlierer also.

Genau.

Ganz überraschend kommen die Abgänge nicht. Es gehört im Grunde zur DNA des Klubs: Spielt ein HSC-Spieler überdurchschnittlich gut, macht er sich schnell interessant für andere.

Wir sind ein Ausbildungsverein. Wir wollen den Spielern nicht im Weg stehen. Das heisst aber nicht, dass wir sie nach St. Gallen, Bern oder zu anderen Konkurrenten gehen lassen wollen. Doch wenn die Bundesliga oder eine andere Topliga ruft, ist das etwas anderes. Die Türe geht vielleicht nur einmal auf, dann müssen die Spieler durchlaufen.

Wenn Topspieler gehen, beginnt für Sie die schwierige Aufgabe als Sportchef, weil der HSC nicht das Portemonnaie hat, um Eins-zu-Eins-Ersatz zu verpflichten.

Das Portemonnaie haben wir schon, aber vielleicht nicht den Inhalt (lacht).

Hatten Sie Mühe, potenzielle Kandidaten zu finden

Nein. Dass wir in der vergangenen Saison im Europacup so weit kamen, generierte Aufmerksamkeit. Viele Spielervermittler nahmen Kontakt mit uns auf. Insgesamt wurden uns 38 Spieler angeboten.

Waren diese Spieler bezahlbar?

Die Mehrheit nicht, nein.

Der einzige Neuzuzug, der in diesem Sommer nicht aus dem Nachwuchs kam, ist Marijan Maric von GC Amicitia. Mussten Sie sich finanziell strecken, um ihn zu holen?

Seine Verpflichtung war eine Grossinvestition. Marijan war ein teurer Spieler in Zürich. Als wir ihm die Anfrage stellten, war er sofort interessiert. Er hatte seine Vorstellungen, sein Berater hatte seine Vorstellungen. Diese konnten wir leider nicht erfüllen. Doch am Ende einigten wir uns dann doch, weil Marijan bereit war, Einbussen hinzunehmen.

Dann verdient Maric beim HSC weniger als bei GC?

Ja.

Ist der Unterschied gross?

Das bleibt intern.

Wie gross war der Druck von Trainer Aleksandar Stevic bei der Kaderplanung?

Unser Glück ist es, dass Aco alle Seiten in einem Verein kennt. Er war schon Spieler, Sportchef, arbeitete als Geschäftsführer und jetzt als Trainer. Er weiss, wie es ist, mit begrenzten Mitteln auskommen zu müssen. Jeder Schritt war mit ihm abgesprochen.

Von der Juniorenabteilung haben Sie sechs Spieler hochgezogen. Was ist von ihnen zu erwarten?

Sie haben natürlich noch nicht die Klasse, wie sie etwa ein Manuel Zehnder zum Ende seiner Zeit hier hatte. Aber sie können wertvolle Ergänzungsspieler für uns sein.

Reicht das, um eine kompetitive Mannschaft zu stellen?

Ich bin sehr zuversichtlich. Wir sind nicht viel schlechter besetzt als vergangene Saison.

Mit Ihrer Strategie hängt jedoch sofort sehr viel von der Leistung der jungen Spieler ab. Gleichzeitig müssen Sie darauf hoffen, dass verletzungsanfällige Leistungsträger wie Tim Aufdenblatten nicht wieder für längere Zeit ausfallen. Wahnsinnig viel Spielraum ist da nicht.

Das ist so, Spielraum haben wir keinen grossen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch gestandene Spieler im Kader wie João Ferraz, Rudolf Faluvégi, Sergio Muggli oder neu auch Marijan Maric haben. Von ihnen erwarten wir ebenso viel.

Im Gegensatz zu Suhr Aarau sind die finanziellen Mittel von Konkurrenten wie GC oder Basel in den vergangenen Jahren grösser geworden. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Nein. Wir sind auf jeder Position doppelt besetzt und konkurrenzfähig. Entscheidend ist, dass wir nicht wieder eine solche Verletztenserie erleben wie letztes Jahr.

Mit welchem Budget geht der HSC in die Saison?

Das Budget liegt bei 985’000 Franken und mehr oder weniger auf dem Stand der Vorjahre.

Was ist Ihr Saisonziel?

Die Vereinsführung gibt die Playoff-Teilnahme als Ziel heraus. Der Trainer und die Mannschaft haben den Anspruch, den Playoff-Halbfinal zu erreichen.

Ausverkauftes Haus in der Schachenhalle: Zuletzt gab es das in der Viertelfinalserie gegen Wacker Thun vor drei Jahren. Alexander Wagner

Seit dem Jahr 2019 und dem Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun war die Schachenhalle nie mehr ausverkauft. Auch nachdem die Corona-Einschränkungen aufgehoben waren, kamen die Leute nicht mehr so zahlreich. Weshalb?

Vieles hängt von der Attraktivität der Begegnungen ab. Wenn Andy Schmid mit Kriens-Luzern zu Gast ist, wird die Schachenhalle voll sein, davon darf man ausgehen. Insgesamt haben wir aber ein sehr treues Publikum. Vergangene Saison waren über alle Heimspiele zusammengezählt rund 16’000 Zuschauer in der Halle. Im ligaweiten Vergleich ist das ein hoher Wert.

Aber trotzdem verbesserungswürdig.

Ich kann noch nicht einschätzen, wie es um die Euphorie unter den Fans bestellt sein wird. 2019 hatten wir einen Zuschauerschnitt von 1000 Personen pro Spiel, was sensationell ist. Das streben wir auch jetzt wieder an.

Wie wollen Sie das schaffen?

Wir probieren vieles aus, sind an diversen Sachen dran. Unsere Social-Media-Aktivität haben wir stark ausgebaut. Wir veranstalten verschiedene Anlässe, um Nähe zu schaffen. Wir laden Sponsoren zu Treffen mit der Mannschaft ein. Über allem gilt: Erfolg bringt Aufmerksamkeit und letztlich auch Geld. Wenn Bayern München nicht ständig gewinnen würde, wäre die Allianz Arena auch leer (lacht).

Stichwort Fussball: An die Strahlkraft eines FC Aarau wird der HSC Suhr Aarau trotz allen Bemühungen wohl nie herankommen.

Das geht auch nicht. Das sind zwei verschiedene Sportarten, zwei komplett verschiedene Arten von Zuschauern. Bei den Fangemeinden gibt es wenig Überschneidungen. Zudem hat der FC Aarau ein Budget, das unseres etwa um das Fünffache übersteigt. Das darf man nicht unterschätzen. Eigentlich müssten wir in Aarau ja die Nummer eins sein, weil wir im Gegensatz zu den Fussballern in der Nationalliga A spielen. Doch so sieht die Realität eben nicht aus.

