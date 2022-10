HSC Suhr Aarau: Schiedsrichter-Ärger nach 28:28 gegen Bern

NLA-Handball Schiedsrichter-Frust beim HSC Suhr Aarau nach Remis gegen Bern: «Wurden stark benachteiligt» Der HSC Suhr Aarau zeigte beim 28:28 gegen den BSV Bern ein wechselhaftes Spiel. Am Ende haderte man nicht nur mit der schwachen ersten Halbzeit, sondern auch mit den Pfiffen der Unparteiischen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 02.10.2022, 20.51 Uhr

Dass der HSC Suhr Aarau hier noch zaubern würde, hätten zur Halbzeit wohl nur die wenigsten gedacht. Doch vier Minuten vor dem Ende schwebte tatsächlich so etwas wie Magie durch die Schachenhalle. Zeitspiel war ­angezeigt, auf den nächsten Pass würde der HSC seinen ­Angriff abschliessen müssen. Nikos Sarlos, der junge Flügelspieler, ­beförderte den Ball von links in die Luft, João Ferraz stieg empor, griff sich das Spielgerät im Steilflug und beförderte es ins Tor. Das heimische Publikum johlte, plötzlich führten die Gastgeber mit 27:25. Dass sie bei Abpfiff dennoch nicht als Sieger dastanden, passte irgendwie zu dieser Partie.

«Wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist das Unentschieden nicht ganz falsch», sagte Tim Aufdenblatten vorsichtig nach diesem 28:28 gegen den BSV Bern. In seine Analyse ­bezog der Captain und vierfache Torschütze auch die erste halbe Stunde vor der Pause mit ein. Nach dieser lag der HSC mit zwei Toren hinten, und er hatte Glück, dass der Rückstand nicht höher ausgefallen war. Das erkannte auch Aufdenblatten an, als er meinte, dass es hätte «blöder aussehen» können.

Starke rechte Seite, Schwächen auf links

Die Defizite jedenfalls waren augenscheinlich: Die Heimmannschaft agierte im Angriff zu fehlerhaft und in der Verteidigung zu zögerlich. Abstände und Timing stimmten nur vereinzelt. Im Grunde war es nur die rechte Seite, die in ausreichendem Masse funktionierte. Topskorer Ferraz warf fünf seiner insgesamt neun Tore bis zum Halbzeitpfiff, Rechtsaussen Lars Hofer blieb bei seinen Abschlüssen makellos. Auf der linken Seite, da offenbarten sich die ­gröberen Schwierigkeiten. Marijan Maric zog auf halblinks einen gebrauchten Nachmittag ein, Vertreter Jonas Kalt zielte zu ungenau.

Nach der Pause aber steigerte sich der HSC markant. Er bewies Nervenstärke, weil er sich auch von einem zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen liess und das Resultat zehn Minuten vor Schluss gar in eine Führung umkehrte. Auch den trotzigen Bernern fehlte es irgendwann an Kraft, Präzision und Spielwitz – Suhr Aarau wusste dies gnadenlos auszunutzen. In dieser Phase blitzte auf, was dieses Team zu leisten imstande ist, und das ist ganz schön viel. «Wir spielten weniger am Limit als der BSV», stellte Aufdenblatten fest und verortete darin Potenzial, das eigentlich zum Sieg hätte gereichen sollen.

HSC-Trainer Stevic: «Muss nicht um den heissen Brei herumreden»

Schliesslich grämte man sich dann eben doch beim HSC. Und das hatte nicht nur mit der eigenen Leistung zu tun, sondern auch mit derer der Schiedsrichter. «Ich muss nicht um den heissen Brei herumreden: Wir wurden stark benachteiligt», sagte HSC-Trainer Aleksandar Stevic nach Spielschluss in einem klaren Votum.

In der Tat gab es während der 60 Minuten zahlreiche strittige Situationen, die in den meisten Fällen zu Gunsten der Berner Gäste gepfiffen wurden. Beide Mannschaften agierten gleichermassen mit Härte und zuweilen am Rande der Legalität, gleichwohl lag die Zahl der Zeitstrafen ungleich verteilt (drei gegen den HSC, eine gegen den BSV). Auch in der Beurteilung von penaltywürdigen Szenen fanden die Unparteiischen keine klare Linie. Sechs Siebenmeter für Bern gegenüber deren drei für Suhr Aarau schien angesichts der Fouldichte eine zu grosse Diskrepanz zu sein.

Letztlich aber hat sich der HSC überwiegend mit eigenen Unzulänglichkeiten um den Sieg gebracht. An diesen Dingen lässt sich arbeiten – auf alles andere hat man keinen Einfluss.

Telegramm Suhr Aarau - Bern 28:28 (13:15) Schachenhalle. – 853 Zuschauer. – SR:Abalo/Maurer. 3 Zeitstrafen gegen Suhr Aarau, 1 Zeitstrafe gegen Bern. Suhr Aarau: Marjanac (6 Paraden), Scheidiger (4); Willecke, Sarlos (3 Treffer), Faluvégi (2), Hofer (5), Ferraz (9), Kalt (1), Aufdenblatten (4), Parkhomenko (1), Pejkovic, Bieri, Maric, Slaninka (3). BSV Bern: Ferrante (5 Paraden), Bringolf (5); Jauer, Kaleb (6 Treffer), Baumgartner (3), Getzmann (3), Aellen (3), Weingartner (4), Strahm (5), Rohr (1), Arn, Allemann, Gantner (3), Hirt.

