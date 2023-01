HSC Suhr Aarau: Flügelspieler Nikos Sarlos bleibt bis 2026

NLA-Handball Noch nicht volljährig und schon Stammspieler: Shootingstar Nikos Sarlos bleibt langfristig beim HSC Suhr Aarau Nikos Sarlos ist erst 17 Jahre alt, hat sich beim HSC Suhr Aarau aber bereits auf dem linken Flügel festgespielt. Nun ist klar: Er bleibt dem Verein noch einige Jahre erhalten. Wie das Jungtalent tickt – und weshalb er vor jedem Training die Bälle putzen muss. Frederic Härri Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Nikos Sarlos hat in 20 Spielen in dieser Saison bislang 49 Tore erzielt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nikos Sarlos sieht sich jedes seiner Spiele noch einmal auf Video an. Die guten natürlich, die bereiten den grössten Spass. Bei den weniger guten, den mittelmässigen oder den schlechten schaut Sarlos jedoch am genauesten hin. Er zückt dann jeweils sein Notizheft, schreibt sich die wichtigsten Punkte auf. «Dann bleibt es im Kopf», sagt er.

Sarlos mag erst 17 sein, doch er arbeitet so akribisch wie jemand, der seine Arbeit schon sehr viel länger verrichtet. Und womöglich ist sein Eifer auch einer der Gründe, weshalb er sich in seinem zweiten Profijahr als Handballspieler gerade so prächtig entwickelt. Auf dem linken Flügel hat er die Lücke, die beim HSC Suhr Aarau nach dem Abgang von Timothy Reichmuth entstanden ist, mehr als nur adäquat füllen können. Er ist Stammspieler, nahezu jedes Spiel beginnt er. In 20 Partien in dieser Saison hat er fast 50 Tore erzielt, insgesamt steht er bereits bei 42 Spielen in der Nationalliga A.

Und dies alles noch vor seinem 18. Geburtstag, der am Ende dieses Monats ansteht.

Vertrag bis 2026

HSC-Sportchef Michael Conde ist voll des Lobes für Sarlos: «Er ist einer der talentiertesten Flügelspieler in unserem Land. In seiner ersten Saison als Stammspieler hat er alle im Verein überzeugt und auch den Fans grosse Freude bereitet.» Da liegt es nahe, dass man einen solchen Spieler an sich binden will. Und ebendies hat der HSC getan – und den Vertrag mit Sarlos, der am Ende dieser Saison ausgelaufen wäre, bis ins Jahr 2026 verlängert. «Es freut uns sehr, dass sich Nikos für einen Verbleib entschieden hat», sagt Conde.

Für Sarlos selbst sei es eine «Herzensangelegenheit», weiter für den HSC zu spielen, wie er im Gespräch am Telefon sagt. «Ich bedanke mich beim Trainer Aleksandar Stevic, bei Michael Conde und dem ganzen Coachingstaff für das grosse Vertrauen, das sie mir entgegenbringen.» Dem Klub gehört Sarlos bereits seit über zehn Jahren an. Als Sechsjähriger begann der Schweizer mit griechischen und kurdischen Wurzeln mit dem Handballspielen, danach durchlief er sämtliche Juniorenstufen. Am Ende der Saison 2020/2021, damals noch unter dem Trainer Misha Kaufmann, debütierte er in der ersten Mannschaft.

Auch bei den erfolgreichen Europacup-Auftritten in der vergangenen Saison war Sarlos (ganz rechts) Teil des Teams. Marc Schumacher / freshfocus

Sich als 16-Jähriger auf einmal bei den Profis zu beweisen, muss nicht leicht gewesen sein. Sarlos aber will der Umstellung rückblickend nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Er sagt: «Klar war und bin ich noch jung, doch als Flügelspieler ist es das Gleiche wie bei den Junioren: Wenn du den Ball bekommst, musst du das Tor machen.» Sarlos spricht erneut vom Vertrauen, das er vonseiten der Trainer und den erfahrenen Spielern im Team geniesse. «Da verspüre ich gleich weniger Druck, dann geht alles einfacher.»

«Keine Ausreden», wenn die Bälle nicht sauber sind

Mit seinen Leistungen hat er sich bereits einen gewissen Status erarbeitet. Als Jüngster im Kader kommt er allerdings um einige Sonderaufgaben, sogenannte «Ämtli», nicht herum. Sarlos’ Job ist es etwa, dass vor jedem Training und jedem Match die Bälle sauber, sprich: vom Harz befreit, sind. Jüngst hat sich das Team mit dem Geld aus der Bussenkasse dafür eine Entfernungsmaschine gekauft. Sarlos braucht die gehärtete Masse also nicht mit den Fingern von den Bällen zu klauben.

Im Training, sagt er, da möge es auch mal einen Ball verleiden, der nicht blitzblank geputzt sei. Für die Spiele aber, da ist Perfektion ­gefragt. «Da habe ich keine Ausreden, wenn die Bälle nicht sauber sind.»

Nebenher absolviert er das Sport-KV bei der Stadt Aarau

Neben dem Torewerfen und Bälleputzen hat Sarlos auch anderes zu tun: Bei der Stadt Aarau arbeitet er im Sport-KV, gerade ist er im zweiten Lehrjahr. Sarlos ist es ein Anliegen zu betonen, wie wohl er sich mit dieser Lehrstelle fühle. «Sie geben mir dort die nötige Zeit, damit ich mich voll auf den Sport konzentrieren kann.»

Wenn unter der Woche ein Meisterschaftsspiel auf der Agenda steht, darf er den Schreibtisch jeweils schon am frühen Nachmittag verlassen. Zu Hause steigt er dann in die Vorbereitung und nimmt kohlenhydrathaltiges Essen zu sich. Und wenn der Match vorüber ist, zückt Sarlos wieder sein Notizbuch und lernt Neues dazu.

