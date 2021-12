Der HSC Suhr Aarau tritt auswärts bei GC Amicitia Zürich an

NLA-Handball Nach dem Triumph in Europa folgt der Liga-Alltag: Hält diesmal die Defensive bei Suhr Aarau? Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in der Meisterschaft spielt der HSC Suhr Aarau am Donnerstagabend (ab 19.15 Uhr) auswärts bei GC Amicitia Zürich. Für einen Sieg braucht es besonders Verbesserungen in der Verteidigungsarbeit der Aargauer. Frederic Härri 09.12.2021, 05.00 Uhr

Vorne wie hinten ein gefragter Mann beim HSC Suhr Aarau: Tim Aufdenblatten, der nach seinem Mittelhandbruch wieder mehr Einsatzzeit erhält. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ja, der Europacup-Erfolg hat die Sinne berauscht beim HSC Suhr Aarau. Doch nicht einmal die beiden Siege konnten darüber hinwegtäuschen, dass die Mannschaft gerade ein paar kleinere bis mittelgrosse Probleme plagen.

Problem Nummer eins: Der HSC erhält viele Gegentore. Zu viele, wenn es nach dem Geschmack von Trainer Aleksandar Stevic geht, der zwar nicht für defensiven Handball steht, aber doch gerne ein wenig mehr Kompaktheit ausmachen würde in seiner Verteidigung. In den letzten vier Meisterschaftsspielen mussten die Torhüter des HSC gleich dreimal mindestens 30 Gegentreffer hinnehmen. Und wenn wir schon bei den Goalies Leonard Grazioli, Marin Durica und Jannis Scheidiger sind: Auch sie machten zuletzt nicht den besten Eindruck und nahmen kaum einmal entscheidend auf das Spiel Einfluss. Die Abwehrquoten blieben tief, die Zahl der Einschläge war hoch.

Dies führt unweigerlich zu Problem Nummer zwei: Der HSC Suhr Aarau hat in den vergangenen fünf Partien in der Liga nur einmal gewonnen (ein 37:32 gegen St. Otmar St. Gallen). Die letzte Enttäuschung datiert von letzter Woche. Da kam Suhr Aarau zu Hause gegen den Tabellenvorletzten RTV Basel nicht über ein 30:30 hinaus.

Der Angriff konnte die schwache Verteidigung zuletzt nicht kaschieren

Die gute Nachricht ist, dass das Team unter Stevic auch mehr Tore erzielt, als dies noch unter Vorgänger Misha Kaufmann der Fall war. Das Angriffsspiel wirkt insgesamt leicht variabler und weniger ausrechenbar. Doch viele Tore sind denn auch bitter nötig, um die Löcher zu kaschieren, die sich in der Deckung auftun. Nicht immer reicht das aus, um zu gewinnen, wie die jüngsten Spiele gezeigt haben.

Der HSC liegt derzeit mit 14 Punkten aus ebenso vielen Spielen auf dem fünften Rang. Der Abstand zum Tabellenvierten beträgt drei Punkte. Und just auf jenen Gegner trifft Suhr Aarau heute Donnerstag. Um 19.15 Uhr wird in der Saalsporthalle das Spiel gegen GC Amicitia Zürich angepfiffen. Die Zürcher – die in den vorherigen Jahren stets in der hinteren Tabellenregion abschlossen – spielen bislang eine ansprechende Saison, haben in 14 Spielen achtmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal Remis gespielt. Das letzte Ausrufezeichen setzte GC vor zwei Wochen, als gegen den bis anhin makellosen Tabellenführer Kadetten Schaffhausen ein spektakuläres 33:33 gelang.

Einfacher wird es freilich nicht für den HSC Suhr Aarau, der sich immerhin darauf berufen kann, das Hinspiel für sich entschieden zu haben. Mit 24:23 gewann der HSC am 3. Oktober in der Schachenhalle. Schlüssel zum Sieg war unter anderem die gute Verteidigungsarbeit.

Im Hinspiel jubelten die HSC-Spieler nach einem knappen 24:23-Sieg. Kommt es auch im zweiten Vergleich zu einer engen Partie? Alexander Wagner / FOTO Wagner