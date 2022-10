Der HSC Suhr Aarau spielt auswärts gegen Wacker Thun

NLA-Handball Nach dem Kantersieg im Hinspiel: Der HSC Suhr Aarau hofft auf eine Wiederholung gegen Wacker Thun Heute Mittwochabend (ab 19.30 Uhr) treffen die Aargauer Handballer auswärts auf Wacker Thun. Als Vorbild könnte der überragende Auftritt aus dem Hinspiel dienen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Ausgelassene Freude beim HSC: Im ersten Saisonspiel gewannen die Aargauer 40:28 gegen Wacker Thun. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das ist eine alte, etwas abgenutzte Binsenweisheit. Und – in leicht abgeänderter Form – auch die Realität in der Schweizer Handballmeisterschaft. Denn der HSC Suhr Aarau spielt in der regulären ­Saison dreifach gegen jeden Konkurrenten in der Liga. ­Gesamthaft ergibt das 27 Spiele.

Den ersten Turnus hat Suhr Aarau hinter sich. Ausser auf GC Amicitia Zürich (dieser Vergleich musste aufgrund einer Terminkollision verschoben werden, d. Red.) sind die Aargauer bereits auf jeden Gegner einmal getroffen. Was bislang herausgeschaut hat, ist weder berauschend noch erschütternd. Der HSC hat drei Siege errungen, ein Remis erspielt und viermal verloren. Nach acht Partien belegt er mit sieben Punkten den fünften Rang. Das ist, um es in ein Wort zu fassen: ordentlich.

Die Leistungen schwanken noch

Die Höhen und Tiefen aber, die sind der Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic nicht fremd. Seine schlechtesten Tage zog der HSC bislang in fremden Hallen ein: Aus den Auswärtsfahrten nach St. Gallen (29:37) und Winterthur (25:31) resultierten hohe Niederlagen. In beiden Duellen hielt der HSC lange ordentlich mit, spätestens im Schlussdrittel aber wurde er von der eigenen Fehlerflut und der spielerischen Wucht des Kontrahenten überwältigt.

Daniel Parkhomenko (rechts) und sein HSC zeigten gegen Schaffhausen zwei verschiedene Halbzeiten. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Insgesamt ist Suhr Aarau eben noch nicht in der Lage, das vorhandene Potenzial über die gesamte Spielzeit hinweg abzurufen. Exemplarisch stand das Heimspiel in der Vorwoche gegen die Kadetten Schaffhausen. Nach der ersten halben Stunde stand es 10:10, weil der HSC dem Titelfavoriten mit ­Dynamik, Spielfreude und kompakter Verteidigungsarbeit beikam. Die zweite Halbzeit indes verlor er mit sieben Toren Differenz und somit letztlich auch das Spiel.

Gemeinhin scheitert das junge Team noch zu häufig an sich und der wechselhaften Chancenverwertung. Es ist nicht so, dass man sich keine guten Möglichkeiten herausspielen würde – das tut man zweifellos. Nur übersetzt man die Abschlüsse noch zu selten in Tore. Dass Schaffhausens Torhüter Ignacio Garcia gegen den HSC eine Abwehrquote von sensationellen 41 Prozent aufwies, lag nicht nur an seinen Reflexen, sondern war auch den wackligen Aargauer Würfen geschuldet.

João Ferraz war im Hinspiel gegen Wacker Thun der überragende Mann mit acht Toren. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Einmal jedoch griffen sämtliche Zahnrädchen ineinander. Im Auftaktspiel in die Saison gewann der HSC Suhr Aarau gegen Wacker Thun gleich mit 40:28. An jenem Abend Anfang September stimmte alles, weil die eigene Wurfquote hoch war und die Fehlermenge tief gehalten wurde. Nun dürfen Stevic und seine Spieler auf eine Wiederholung hoffen: Heute Abend (ab 19.30 Uhr) treffen sie auswärts auf die Berner Oberländer. Mit einem Sieg könnte das auf Platz sechs klassierte Thun (ebenfalls ­sieben Punkte, aber zwei Spiele mehr) vorerst distanziert ­werden.

