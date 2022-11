Handball: HSC Suhr Aarau gewinnt nur knapp gegen Aufsteiger

NLA-Handball Kater nach dem Rausch: Der HSC Suhr Aarau müht sich gegen den Aufsteiger ab Am vergangenen Wochenende zeigte der HSC Suhr Aarau gegen GC Amicitia seine beste Saisonleistung. Und nun wird er vom Aufsteiger Kreuzlingen an den Rand einer Niederlage gebracht. Trotzdem setzen sich die Aargauer am Ende knapp durch. Frederic Härri Jetzt kommentieren 10.11.2022, 22.10 Uhr

Daniel Parkhomenko war gegen Kreuzlingen einer der beständigsten HSC-Spieler. Alle seiner vier Wurfversuche resultierten in Toren. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der Sieg vom Wochenende gegen den Ligakonkurrenten GC Amicitia bediente einige Superlative. Die beste Leistung der Saison, ein 33:28-Sieg vor über 1000 Zuschauern in einer stimmigen Schachenhalle, wirkte erhebend und berauschend.

Auf den Rausch folgt gemeinhin aber etwas, das sich nicht so angenehm anfühlt. Zweifel können sich mehren, Fragen auftauchen. Etwa: Würde der HSC Suhr Aarau auch ein Spiel gewinnen, das unter die Kategorie der Pflichtaufgabe fällt? Ein Spiel, bei dem nur ganz wenige jubeln? Ein Spiel auch, das bei Nichterfolg als Blamage taxiert wird? Erst auf den letzten Metern schaffte es die Mannschaft, diese Fragen mit einem Ja zu beantworten.

Kein gewöhnlicher Aufsteiger

Zuallererst sei jedoch gesagt: Kreuzlingen, der Gegner vom Donnerstagabend, ist ein Aufsteiger, der gängigen Konventionen widerspricht. Es handelt sich nicht um einen Newcomer im gewöhnlichen Sinne. Sondern um einen Verein mit gesunden finanziellen Möglichkeiten und vier Nationalspielern aus dem Kosovo auf der Kaderliste. Die von einem Maschinenbauunternehmer alimentierten Thurgauer haben Achtungserfolge erzielt, bis anhin fünf Punkte ergattert – und damit schon jetzt drei Punkte mehr als der letztjährige Aufsteiger Chênois in einer kompletten Saison. Nicht falsch verstehen: Dieser Gegner ist schlagbar, nach wie vor. Doch es bedarf nur einiger weniger Prozentpunkte, die fehlen. Und dann kann die Sache für den ­Favoriten ganz schnell sehr arg nach hinten losgehen.

Und ja, in der ersten Halbzeit liess der HSC Suhr Aarau tatsächlich vieles von dem missen, was ihn gegen GC noch so stark gemacht hatte. In der Abwehr mangelte es an Abstimmung, im Angriff an Genauigkeit. Zwischenzeitlich sank die Wurfquote auf unter 50 Prozent.

Fortwährend – bis auf wenige Ausnahmen – liefen die Aargauer einem Rückstand hinterher. Immerhin: Gerade rechtzeitig besannen sich die Spieler ihrer Stärken, kurz vor dem Halbzeitpfiff führten sie auf einmal, 12:11. Dennoch: Wirklich überzeugend war das alles nicht.

Am Ende setzte sich die Klasse durch

Der zwiespältige Eindruck wirkte nach, auch bei Wiederbeginn. Es war erstaunlich, wie leichtfertig der HSC seine Führungen hergab, wie er sich wieder und wieder von den schnellen Gegenstössen der Kreuzlinger düpieren liess. Es war kein Hexenwerk, das der Gastgeber vollführte, sondern simpler, gradliniger Handball. Das schien zu reichen, um dem HSC beizukommen. Eine Viertelstunde vor Schluss führte Kreuzlingen.

Zugutehalten muss man der Gastmannschaft, dass sie sich von eigenen Unzulänglichkeiten nicht allzu lange beirren liess. Statt in Aktionismus zu verfallen, setzte sie auf Bewährtes. Auf einfache Spielzüge mit ähnlichen Abläufen. So holte man sich die Führung zurück, und gegen Ende überwog denn auch die zweifellos grössere Klasse.

25:23 gewann der HSC Suhr Aarau die vermeintliche Pflichtaufgabe. Und Trainer Aleksandar Stevic wird froh gewesen sein, als diese Partie endlich ­beendet war.

Telegramm Kreuzlingen - Suhr Aarau 23:25 (11:12) Egelsee-Halle, Kreuzlingen. 470 Zuschauer. SR Salah/Brunner. Zwei Zeitstrafen gegen Kreuzlingen, zwei Zeitstrafen gegen Suhr Aarau. Kreuzlingen: Berisha (10 Paraden)/Marinovic; Lutz (1 Tor), Dedaj (5/2), Zeller, Bär, Heim (2), Fricker, Kun (2), Ramosaj (5), Schneider (2), Kavcic, Mirdita, Kozina (1), Tahirukaj (4/1), Tahirukaj (1). Suhr Aarau: Marjanac (14 Paraden)/Pantelic; Willecke, Sarlos, Faluvégi (4), Kreuzer (2), Hofer (3), Ferraz (5/3), Aufdenblatten (1), Gomboso, Parkhomenko (4), Pejkovic, Bieri, Muggli (1), Maric (3), Slaninka (2).

