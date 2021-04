NLA-HANDBALL Jetzt im Livestream: Der TV Endingen liegt gegen den BSV Bern deutlich zurück – die 2. Halbzeit läuft In der GoEasy-Arena empfangen die Endinger am Sonntag den Tabellensiebten aus der Hauptstadt. Verfolgen Sie die Partie ab 16 Uhr bei uns im Livestream. Frederic Härri 11.04.2021, 15.45 Uhr

Das Spiel (1. Halbzeit):

Der TV Endingen geht in seinem drittletzten Spiel der Hauptrunde in Front. Noah Grau tankt sich auf dem linken Flügel durch und trifft mit seinem zweiten persönlichen Abschluss in diesem Spiel. Innert einer Minute aber kehren die Gäste aus Bern den Rückstand mit zwei schnellen Treffern in eine Führung. Danach fallen die Tore fast schon im Zehn-Sekunden-Takt – es sind die Berner, die bereits in der achten Minute auf 6:2 stellen.

Die Endinger indes zeigen sich in der Startphase zu wenig abgeklärt, vergeben freie Würfe alleine vor dem gegnerischen Keeper oder werfen über die Querlatte. Bezeichnend auch, dass Christian Riechsteiners Siebenmeter in der 10. Minute nur die Torumrandung trifft. Auch Bruder Lukas ergeht es zwei Minuten später nicht besser: Er scheitert an BSV-Goalie Cvitkovic. Immerhin: Weil auch die Berner nicht mehr mit derselben Frequenz skoren, beträgt der Rückstand aus Endinger Sicht nach 15 Minuten weiter nur vier Tore.

Kurz darauf aber muss TVE-Coach Majeri reagieren: Beim Stand von 4:10 ruft er seine Spieler fürs Team-Timeout zusammen. Wirkliche Besserung jedoch ist auch danach nicht in Sicht. Die Endinger tun sich extrem schwer, überhaupt zu Chancen zu kommen, während sie in der Defensive keinen Zugriff finden. In der 21. Minute kassiert Lukas Riechsteiner eine Zeitstrafe, weil er seinen Gegenspieler erst viel zu spät zu fassen bekommt, da steht es 4:12. Wenige Minuten und zwei Gegentore später greift Majeri zum zweiten Mal zur Timeout-Karte.

Dieses Mal zeigt die Massnahme Wirkung, zumindest offensiv: Innert vier Spielminuten verdoppelt der TV Endingen seine bisherige Torausbeute, kurz darauf veredelt Leonard Pejkovic ein geniales Kreis-Anspiel von Christian Riechsteiner. Vor dem eigenen Kasten aber ist Endingen weiterhin schwach, kassiert Gegentreffer um Gegentreffer und muss mit einem Spielstand von 9:17 in die Halbzeitpause gehen.