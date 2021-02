NLA-Handball Jetzt im Livestream: Der HSC Suhr Aarau führt auswärts bei St. Otmar zur Pause deutlich mit 22:17 Der HSC Suhr Aarau eröffnet den NLA-Meisterschaftsbetrieb im Jahr 2021 am Mittwochabend mit dem Gastspiel bei St. Otmar St. Gallen. Zur Pause liegen die Aargauer mit 22:17 in Führung. Dean Fuss 03.02.2021, 19.15 Uhr

Der Auftakt in die erste NLA-Partie des Jahres 2021 verläuft etwas schleppend: In den ersten fünf Spielminuten gelingt sowohl dem HSC Suhr Aarau wie auch Gastgeber St. Otmar St. Gallen nur gerade je ein einziger Treffer. In der 10. Minute legt der HSC mit 5:3 vor – erstmals führt in diesem Spiel eine der beiden Mannschaften mit mehr als einem Treffer Vorsprung.