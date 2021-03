NLA-Handball

Nach der vierwöchigen Meisterschaftspause kehrt der TV Endingen auswärts beim HC Kriens-Luzern in den Spielbetrieb zurück. Das NLA-Tabellenschlusslicht geht als klarer Aussenseiter in die Partie gegen den Tabellendritten. Der Anpfiff in der Krauerhalle erfolgt um 17 Uhr.

Nik Dömer 21.03.2021, 16.45 Uhr