NLA-Handball Jetzt im Livestream: Punktet der HSC Suhr Aarau nach 12:13-Pausenrückstand bei Kriens-Luzern noch? Die 2. Halbzeit läuft Keine 48 Stunden nach der Niederlage des Jahres 2021 trifft der HSC Suhr Aarau am Samstagabend auswärts auf den HC Kriens-Luzern. Zur Pause liegen die Aargauer mit 12:13 im Rückstand. Dean Fuss 27.02.2021, 19.15 Uhr

Spielverlauf

Der Auftakt in das Gastspiel des HSC Suhr Aarau beim HC Kriens-Luzern verläuft ausgeglichen. In der Startphase leisten sich beide Offensiven den einen oder anderen Fehler. Und weil sich auch die beiden Torhüter Paul Bar (HCK) und Dragan Marjanac (HSC) auszuzeichnen wissen, liegen die Gäste aus dem Aargau nach Ablauf der zehnten Spielminute mit 4:3 in Front.

Eine Minute später ist es der Portugiese João Ferraz, der mit seinem 5:3 zum ersten Mal für zwei Treffer Differenz zu Gunsten des HSC sorgt. In der 14. Minute ist es Lukas Laube, der in Überzahl aus der eigenen Platzhälfte ins leere Tor der Innerschweizer trifft und damit auf 8:5 stellt. Nach dem 6:8 des HCK im nächsten Angriff folgt eine Phase von gut dreieinhalb Minuten andauernde Phase ohne einen einzigen Treffer. Schliesslich ist es Manuel Zehnder, der diesen Patt in der 18., Minute bricht und zum 9:6 trifft.

Suhr Aarau kann den Gegner allerdings nicht längerfristig so auf Distanz halten: Nach einer weiteren Parade von HCK-Goalie Bar verkürzt Kriens-Luzern knapp zehn Minuten vor der Pausensirene wieder auf einen Treffer (8:9). Und kurz vor Ablauf der 26. Spielminute ist das Polster komplett weg. Der HSC liegt nun nach weiteren Unzulänglichkeiten in der Offensive plötzlich wieder mit einem Treffer (11:12) hinten.

Obwohl HSC-Trainer Misha Kaufmann unmittelbar danach sein erstes Team-Timeout bezieht, verbessert sich die Situation der Aargauer nicht. Ganz im Gegenteil: Nach weiteren Fehlern in der Offensive liegt der HSC kurz nach Anbruch der 27. Spielminute erstmals in dieser Partie mit zwei Treffern zurück (11:13).

Immerhin kann Torhüter Leo Grazioli, der nun beim HSC zwischen den Pfosten steht, mit seiner ersten Parade weiteres Unheil verhindern. So kommt der HSC in den letzten Sekunden vor der Pause noch einmal zur Ausgleichs-Chance, die Topskorer Tim Aufdenblatten aber gleich doppelt auslässt. So liegt Suhr Aarau zur Pause mit 12:13 zurück.