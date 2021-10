NLA-Handball «Ich werde wieder im Tor stehen»: Wie sich der Goalie des HSC Suhr Aarau nach einem Schlaganfall zurück ins Leben gekämpft hat Ende Mai erleidet Dragan Marjanac im Training einen Hirnschlag. Schritt für Schritt gelingt es ihm, dass er seinen Alltag wieder normal gestalten kann. Nun ist das Ziel die Rückkehr in den Profisport. Bei Prognosen ist jedoch Vorsicht geboten. Frederic Härri Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Der Ball fehlt ihm: Dragan Marjanac jüngst als Zuschauer bei einem Auswärtsspiel in Winterthur. Alexander Wagner

Wenn Dragan Marjanac redet, sprechen die Hände mit. Beim Zuhören hebt er die Kaffeetasse an den Mund und setzt sie zurück auf den kleinen Teller. Was so mühelos wirkt, war vor wenigen Monaten beinahe unmöglich. Damals hatten Marjanacs Arme den Befehlen des Gehirns nicht mehr gehorcht. Einen Kaffee einlassen, Zucker beigeben, mit dem Löffel umrühren, das ging nicht mehr. Ein Schlaganfall macht die einfachen Dinge im Leben kompliziert.

Sportler sind es gewohnt zu kämpfen. Um Meisterschaften, Siege, um Punkte und um Tore in finalen Sekunden. Nur selten geht es um den Kampf zurück in den Alltag.

Am 25. Mai dieses Jahres ist Abschlusstraining in der Schachenhalle. Es ist der Tag vor dem ersten Halbfinalspiel gegen Pfadi Winterthur. Ein Tag wie jeder andere, so wird ihn Dragan Marjanac später beschreiben. Der Goalie des HSC Suhr Aarau steht im Tor, wehrt Bälle ab, die Mitspieler in seine Richtung werfen. Nach einer Abwehr merkt er: Etwas stimmt nicht. Er gerät aus dem Gleichgewicht, ihm wird schwarz vor Augen. Die Kollegen denken erst, Marjanac sei unterzuckert, reichen ihm Cola, etwas zu essen. Als sich sein Zustand nicht bessert, bringen sie Marjanac ins Kantonsspital.

Wird Dragan Marjanac je wieder im Handballtor stehen und Paraden bejubeln können? Seine Zuversicht ist gross. Alexander Wagner

Marjanac kommt es wie eine halbe Ewigkeit vor, bis er im Spitalbett liegt. Doch in Wahrheit vergeht zwischen dem Vorfall in der Halle und der Einweisung nicht einmal eine Stunde. Die schnelle Reaktion bewahrt ihn vor schlimmeren Folgen. Die Diagnose ist noch am ersten Abend gestellt. Der 36-Jährige hat einen Hirnschlag erlitten, man spricht auch von einem Schlaganfall. Auslöser ist eine genetische Veranlagung: In einer Trennwand in Marjanacs Herzen ist von Geburt an ein Loch, das von einem Blutgerinnsel zugehalten wurde. Im Training am 25. Mai löst sich das Gerinnsel und unterbricht die Blutzufuhr ins Gehirn. Wie eine Leitung, die plötzlich verstopft. Zehn Tage später wird Marjanac operiert und der Herzfehler behoben. «Doch mein Abenteuer fing erst ­danach so richtig an», sagt er.

Nach dem Vorfall sagt Marjanac: «Ich muss morgen spielen»

Als Marjanac an einem kühlen Oktobermorgen in einem Aarauer Café sitzt, ist man überrascht, wie gewandt und flüssig seine Schilderungen über das Geschehene sind. Fast so als habe es den Hirnschlag nie gegeben. Der Vorfall aber hat das Sprachzentrum im Hirn nicht tangiert und das Reden sowie die Wahrnehmung nie beeinträchtigt. Marjanac erzählt, wie er in der ersten Nacht im Spital zu einem Pfleger sagte, dass er, also Marjanac, schnell entlassen werden müsse. «Ich habe morgen ein Spiel», habe er dem Pfleger gesagt. Dieser habe entgegnet, dass es dafür zu früh sei. Der Wille ist auch in diesem Moment stark, doch in den Gliedmassen fehlt die Kraft. Die Koordination kommt ihn abhanden, speziell die linke Körperhälfte ist geschwächt.

Nach dem Aufenthalt im Spital beginnt Marjanac in der Rehaklinik Bellikon mit der Aufbauarbeit. Er bekommt Ergotherapie, damit er die Kontrolle in der linken Hand zurückgewinnt. Das Laufen muss er von neu auf lernen. Für die langen Wege im grossen Gebäude behilft er sich anfänglich eines Rollstuhls. Marjanac, der seinen Körper zuvor jeden Tag gepusht hat, wird öfters zur Bettruhe gebeten.

Doch die Fortschritte kommen kontinuierlich. Auch die nach einem Schlaganfall typischen Doppelbilder vor dem Auge verschwinden rasch. Nach sieben Wochen wird er früher als geplant aus der Rehaklinik entlassen.

Die vielen Nachrichten auf dem Handy kann er gar nicht alle beantworten

Marjanac sagt, er habe nie Angst um sich gehabt. Sich nie die Frage gestellt, warum ihm all das widerfahren ist. Er sei dankbar für den enormen Zuspruch, den er erhalten hat, sagt Marjanac. Von Freunden, der Ehefrau und seinem siebenjährigen Sohn, von Physiotherapeuten und Handballspielern aus der ganzen Schweiz. Die Nachrichten mit Genesungswünschen auf seinem Handy hat er nicht alle beantworten können. Nicht nur, weil ihn das Schreiben auf dem Display schnell ermüdet, sondern auch, weil es schlichtweg so viele sind.

Marjanac erzählt auch, wie sehr er in der Reha davon profitiert hat, Sportler zu sein. «Wahrscheinlich bin ich deswegen so schnell zurückgekommen», sagt er. «Die Kultur, jeden Tag besser werden zu wollen – das ist tief in mir drin.»

Nach dem Ausfall von Marjanac hätte Leo Grazioli (links) als Stammgoalie in die Saison gehen sollen. Doch auch er ist derzeit verletzt. Alexander Wagner

Prognosen wagt derzeit niemand abzugeben

In der Tat sind die Fortschritte bis zum heutigen Tag beachtlich, wie auch Marino Schmid bestätigt. Schmid ist Physiotherapeut bei der Partnerpraxis des HSC Suhr Aarau und betreut die Spieler fast täglich. Seit drei Monaten arbeitet Schmid intensiv mit Marjanac an dessen körperlicher Fitness. Schon länger ist Beckenstabilisation Teil des Programms, ab dieser Woche darf sich Marjanac vereinzelt wieder goaliespezifischen Grundlagen widmen. «Auch Dragans Herz kann wieder stärker belastet werden», sagt Schmid. Die Rückkehr in den Profisport ist das Ziel. Ein Vorhaben, dem laut den Ärzten des Kantonsspitals Aarau nichts im Wege steht. Nur über den Zeitpunkt wagt niemand eine Prognose abzugeben.

Marino Schmid, Physiotherapeut beim HSC Suhr Aarau. Dean Fuss

Regelmässig bekämen es Sportler in ihrer Karriere mit Verletzungen zu tun, sagt Schmid. Bänderrisse, Verstauchungen oder Prellungen sind im körperbetonten Handball keine Seltenheit. «Doch bei Dragan handelt es sich nicht um eine Verletzung, sondern um eine Erkrankung.» Es ist das, was Vorhersagen so diffizil macht: «Man kann nicht sagen, morgen oder übermorgen wird es besser.» Vernebelt wird der Zeithorizont auch dadurch, dass Marjanac als Handballtorhüter stets damit rechnen muss, von Bällen am Kopf getroffen zu werden. Aus diesem Grund ist besondere Vorsicht geboten. Schmid sagt: «Hätte Dragan einen Bürojob, wäre er längst wieder am Arbeiten.»

Im Sommer ist Marjanac zwischenzeitlich am Coronavirus erkrankt

Derzeit steht der Verein im Kontakt mit dem Swiss Concussion Center, einer Abteilung der Schulthess Klinik. Spezialisten werden Marjanacs Gesundheitszustand in den nächsten Monaten laufend beurteilen, in der Hoffnung, dass irgendwann das finale Okay gegeben werden kann. Er sei optimistisch, dass die Rückkehr gelingt, sagt Schmid. Wenngleich er sich bei der Beurteilung vor allem auf sein Gefühl verlässt.

«Es mag abgedroschen klingen, aber: Wenn es einer schafft, dann Dragan.»

Marjanac selbst ist bei Fragen nach dem Comeback entspannt. Ein Jahr, in dem er nach einem Hirnschlag zusätzlich am Coronavirus erkrankt ist, hat eine gewisse Dringlichkeit schwinden lassen. Was nicht bedeutet, dass es Marjanac an Ehrgeiz fehlen würde. Charaktere wie er definieren sich an Zielen. «Wenn du keine Ziele mehr hast, wofür lebst du dann?», fragt er, ohne auf eine Antwort zu warten.

Noch in dieser Saison wolle er auf die Handballplatte zurückkehren. Ob er diesem Anspruch tatsächlich gerecht wird, ist letztlich zweitrangig. Wichtig ist für Marjanac nur eines: «Ich werde wieder im Tor stehen.»