HSC Suhr Aarau: Topskorer João Ferraz trumpft gross auf

NLA-Handball HSC-Star João Ferraz ist in der Form seines Lebens und sagt: «Ich wusste nicht, ob ich je wieder Handball spielen kann» Der Portugiese João Ferraz spielt so gut wie noch nie, seit er 2019 zum HSC Suhr Aarau gestossen ist. Sein Trainer schwärmt, Ferraz selbst fühlt sich fit wie selten. Dabei hat eine Erkrankung seine Karriere zu Jahresbeginn ernsthaft in Gefahr gebracht. Frederic Härri

João Ferraz ist der Topskorer des HSC Suhr Aarau und hat in dieser Saison schon 61 Tore in zehn Spielen erzielt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ensemble von Kriens-Luzern trifft, braucht es den Handballern aus dem Aargau jedoch nicht angst und bange werden. Denn sie selbst haben ebenfalls einen Ausnahmekönner in ihren Reihen, der auf den wunderbar melodiösen Namen João Miguel Da Silva Ferraz hört.

Ferraz, bei dem einfachheitshalber auf die Mittelnamen verzichtet wird und den im Training alle nur «Jo!» rufen, ist der beste HSC-Schütze in dieser Saison. 66 Tore hat er in zehn Partien erzielt, dahinter folgt mit weitem Abstand Kreisläufer Martin Slaninka mit 45 Toren.

Doch wer Ferraz spielen sieht, der erinnert sich auf dem Nachhauseweg nicht nur an seine vielen Würfe. Auch die formvollendeten Pässe bleiben im Gedächtnis, die Art und Weise, wie er scheinbar gegensätzliche Konzepte wie Eleganz und Dominanz in sich vereint. Ferraz ist einer der Hauptgründe, warum es beim HSC Suhr Aarau mit drei Siegen in Folge zurzeit prächtig läuft. Nicht umsonst kommt sein Trainer zum Schluss: «João ist unheimlich wertvoll für uns.»

Ein Katalog an Qualitäten

Wer bei Aleksandar Stevic nach dem Topskorer fragt, bekommt einen ganzen Katalog an Qualitäten aufgetischt. So dass unweigerlich der Eindruck entsteht, dass man es hier mit einem ganz besonderen Unikat zu tun hat. «João ist ein Linkshänder, der sehr stark verteidigen kann», sagt Stevic also. «Das ist nicht allzu häufig zu finden. Dann ist er auch noch klasse im Eins gegen Eins, kann aus der Distanz werfen und hat eine gute Übersicht. All das zusammen ist mehr als selten.»

HSC-Trainer Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Stevic weiss um den Wert des Gesamtpakets, weshalb er das Spiel auch vermehrt auf den Rückraumspieler ausgerichtet hat. Nach dem Weggang von Manuel Zehnder in diesem Sommer ist Ferraz derjenige, bei dem die Fäden im Angriff zusammenkommen. Ferraz ist der Verantwortungs- und Leistungsträger, das Gesicht des Vereins. Das war nicht immer so.

Nachdem der Portugiese im Herbst 2019 von der HSG Wetzlar zum HSC Suhr Aarau wechselte, waren die Erwartungen an ihn gross. Ferraz war ein Schlüsseltransfer. Der Bundesliga-erprobte Nationalspieler (der bei Topklub FC Porto ausgebildet wurde) sollte den HSC spielerisch auf das nächste Level hieven. Doch mehrere Stolpersteine standen dem Vorhaben im Weg.

Die Ungewissheit nach der Erkrankung

Erst verletzte sich Ferraz an den Adduktoren, schliesslich unterbrach die Coronapandemie die Saison. Hochphasen wechselten sich ab mit Formschwächen. Und kurz vor Weihnachten im letzten Jahr, als der neue Trainer Stevic sein Team um Ferraz herum aufbauen wollte, erkrankt er – erst am Coronavirus, dann an einer Thrombose. Vier Monate konnte Ferraz kein Handballtraining absolvieren, die blutverdünnenden Medikamente untersagten ihm die Teilnahme am Kontaktsport. Zwischenzeitlich, sagt Ferraz, «wusste ich nicht, ob ich je wieder würde Handball spielen können».

In seiner Zeit beim HSC lief bei Ferraz nicht immer alles wie erhofft. Nun aber zeigt der Weg nach oben. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nun hat Ferraz das Schlimmste überstanden. Mit 32 Jahren scheint er in der Form seines Lebens angekommen zu sein. Auch wenn Ferraz das selbst so nicht bestätigen will. Verständlicherweise. Form des Lebens, das klingt immer so absolut, so endgültig. So bilanzierend. Ferraz ist noch nicht so weit, er hat noch viel zu geben.

Lieber sagt er also kurz und knapp: «Ich fühle mich blendend, bin glücklich und zufrieden.» Und das tut ihm und seiner Mannschaft gerade richtig gut.

