Der HSC Suhr Aarau schlägt Kriens-Luzern mit 26:24

NLA-Handball «Heroischer Kampf»: Der HSC Suhr Aarau schlägt Kriens-Luzern trotz langer Absenzenliste Trotz zahlreicher Ausfälle gewinnt Suhr Aarau zu Hause gegen den HC Kriens-Luzern mit 26:24. Trainer Aleksandar Stevic ist voll des Lobes für seine dezimierte Mannschaft – und darf sich über einen Sprung in der Tabelle freuen. Frederic Härri 09.03.2022, 22.59 Uhr

Torhüter Leonard Grazioli hatte eine überragende Partie mit einer Abwehrquote von fast 40 Prozent. Urs Lindt / freshfocus

Die Coronafälle in der Schweiz steigen wieder an. Davor ist freilich auch ein Sportteam wie der HSC Suhr Aarau nicht gefeit. Nachdem sich in der Vorwoche Trainer Aleksandar Stevic krank gemeldet hatte, blieb nun ein Spieler mit einem positiven Test zu Hause. Rudolf Faluvégi, der im Winter dazugeholte Ungar, stand am gestrigen Abend nicht im Aufgebot. Auch Tim Aufdenblatten fehlte weiterhin, wie João Ferraz und auch Gian Attenhofer.

Die Vorzeichen, sie hätten dem Erfolg des HSC zuwiderlaufen können. Sie hätten dafür sorgen können, dass die Abwesenden als Begründung herhalten, warum es leider nicht geklappt hat mit dem Sieg. Chefcoach Stevic sprach sie nach Spielschluss indirekt auch an – die, die nicht spielten. Im Wissen, dass jene, die da waren, soeben Überdurchschnittliches geleistet hatten.

HSC-Trainer Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Je schmaler ein Kader wird, desto unerfahrener ist es

«Schauen Sie mal, wer heute auf der Platte stand», begann Stevic seinen Erklärungsansatz nach diesem 26:24 gegen Kriens-Luzern. Was er damit meinte: Je schmaler ein Kader im Profisport wird, desto jünger ist es auch. Und unerfahrener zugleich. Früh schickte Stevic mit Onelio Gomboso einen 19-Jährigen in die Partie, der bis anhin keine zehn NLA-Spiele in den Beinen hatte. Gestern gelang ihm gar sein allererstes Tor in der Schweizer Eliteklasse.

Was der HSC-Trainer da noch nicht wusste, aber hoffte: dass Gomboso dem Spiel seiner Mannschaft gut tun würde. Und das tat der junge Mann denn auch. Seine Finten waren es, die dem statischen Angriffsspiel zu Beginn ein klein wenig Auflockerung verliehen. Ansonsten blieb vieles, wie oft in dieser Saison, von Manuel Zehnders Qualitäten abhängig.

Manuel Zehnder warf 13 Tore. Marc Schumacher / freshfocus

Der Topskorer der Gastgeber hatte in Abwesenheit Faluvégis noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Ideenfindung, das Tempo, der Abschluss, das Überraschungsmoment – viele der Komponenten, die ein Handballspiel entscheiden, hatten von ihm auszugehen. Es war also bezeichnend, dass Zehnder die ersten vier Tore seiner Mannschaft allesamt selbst verantwortete. Bezeichnend war auch, dass der HSC in der ersten Halbzeit wesentlich mehr Treffer hätte erzielen müssen. Doch die Mannschaft konnte sich ihres Defizits der mangelhaften Chancenverwertung nicht entledigen. 9:13 lag sie zur Pause zurück.

Danach folgten Geschehnisse, die Stevic später als «heroischen Kampf» umschreiben sollte. Die Spieler bewegten sich in der zweiten Halbzeit weitaus besser, sie nutzten die Breite des Halbkreises, sie rissen Lücken. In der Deckung gestattete der HSC dem Gast zudem nur meist nur Würfe aus ungünstigen Winkeln. Weil Torhüter Leonard Grazioli mehrfach überragend parierte, begünstigte dies die Aufholjagd erheblich. Der HSC drückte und überforderte den Gegner mit Geschwindigkeit. Er war jetzt dran, nach gut 40 Minuten bis auf ein Tor. Nur wenig später glich er aus, zum 18:18. Und keine Minute später führte er, mit 19:18. Das Spiel war gedreht.

Der HSC ist nun Sechster, Kriens-Luzern Achter

Und die Gastgeber gaben das Spiel auch in den letzten Minuten nicht mehr aus der Hand. Sie schienen von einem Selbstvertrauen beseelt, das an diesem Abend schlichtweg nicht zu korrumpieren war.

Durch den Sieg tauschte der HSC Suhr Aarau mit seinem Gegner die Plätze. Er ist nun Sechster, nicht mehr Achter. Den Spielern von Kriens-Luzern blieb, dass weit nach Spielende ein Hund angerannt kam und gestreichelt werden wollte. Rückraumakteur Milos Orbovic kraulte dem Tier den Bauch. Dass es sich um den Hund von Manuel Zehnder handelte, brauchte Orbovic ja nicht zu wissen.

Telegramm Suhr Aarau - Kriens-Luzern 26:24 (9:13) Schachenhalle, Aarau. 412 Zuschauer. SR Brunner/Salah. Suhr Aarau: Grazioli (15 Paraden)/Scheidiger (1); Willecke, Sarlos (1 Tor), Reichmuth, Hofer, Zehnder (13/2), Parkhomenko (1), Pejkovic, Laube (4), Muggli, Gomboso O. (1), Kalt (1), Strebel, Slaninka (5). Kriens-Luzern: Zaponsek (12 Paraden); Wanner, Lapajne (5/1), Orbovic (5), Rellstab (4), Oertli (1), Schlumpf (2), Delchiappo, Langenick, Lavric, Sikosek Pelko (1), Buob (2), Idrizi (4).