Der HSC Suhr Aarau schlägt den BSV Bern mit 26:24

NLA-Handball Fette Beute: Der HSC Suhr Aarau schnappt sich den ersten Liga-Sieg in diesem Jahr Aufatmen beim HSC Suhr Aarau: Gegen den BSV Bern gelingt im vierten Anlauf der erste Erfolg in der Rückrunde. Beim 26:24-Sieg überzeugt die Mannschaft mit einer starken kämpferischen Leistung. Frederic Härri 27.02.2022, 19.20 Uhr

HSC-Topskorer Manuel Zehnder hat wieder Anlass zum Jubeln. Marc Schumacher / freshfocus

Eligio Gomboso hielt den Ball umklammert wie einen Schatz. Er wusste, welchen Wert es hatte, dass der Abpraller fest in seinem Griff verharrte. Kurz zuvor sah der junge Flügelspieler, wie Leonard Grazioli ein letztes Mal die Ärme nach oben riss und den Wurf von Tobias Baumgartner auf seine Seite lenkte. Gomboso packte zu. Seine Mannschaft führte da, und sie tat es auch, als wenige Sekunden später die Schlusssirene ertönte.

Mit dem 26:24-Sieg gegen den BSV Bern erbeutete sich der HSC Suhr die ersten Punkte in dieser Meisterschaftsrückrunde. Anders als bei einem Raub war der Erfolg aber keineswegs gestohlen. Der HSC durfte sich bei Ablauf der Spielzeit rechtmässiger Besitzer des achten Saisonsieges nennen, weil er bereit war zu investieren. Obschon der Preis ein hoher war.

Die HSC-Deckung entnervte die Berner Spieler

Nein, dass das Heimteam einfach so über die Hauptstädter hinwegfegen würde, war nicht zu erwarten. Einerseits ist Bern ein zäher, ein unbequemer Kontrahent. Andererseits stellt Suhr Aarau gerade kein Team, das lockerleicht von Sieg zu Sieg navigiert. Ausfälle spielentscheidender Akteure setzen der offensiven Durchschlagskraft zu. Zuletzt verlor der HSC gegen Thun, St. Gallen und Genf auch, weil vor dem gegnerischen Tor die Lösungen fehlten.

Wie die Mannschaft besonders zu Beginn der Partie agierte, das beeindruckte dann aber schon. In den ersten Minuten zermürbte die Deckung den Gegner regelrecht. Die Spieler verteidigten derart hart und konsequent, dass sich einige Berner Akteure gelegentlich entnervt abwendeten. Bezeichnenderweise warfen die Gäste in der 11. Minute ihr erstes Tor. Bis dahin hatte der HSC mit 3:0 geführt, und dies war gleichzeitig der einzige Vorwurf, den man ihm machen konnte – dass er den Vorsprung nicht um weitere Tore ergänzte.

Trainer Aleksandar Stevic gefiel der Effort seiner Mannschaft. Marc Schumacher / freshfocus

Und so kam es, wie es oft kommt im Handballsport, wo sich Befindlichkeiten rasant ins Gegenteil kehren können. Innert zwei Minuten egalisierte der BSV Bern den Spielstand, zur Pause führte das Team von Trainer Martin Rubin gar mit 12:11. Die Gastgeber hätten sich nun grämen können, dass sie den Traumstart nicht ebenso traumhaft weiterführten. Doch die Spieler unterliessen es tunlichst, zu hadern.

Nicht immer schön, dafür spannend

Durch den Kampf fanden sie zu sich und zurück in dieses Spiel. Wie in einem Boxkampf tauschten die beiden Teams abwechselnd ihre Schläge aus, nur wurde dies in Toren bemessen. Mal lag die eine Mannschaft vorne, mal die andere. Schön anzusehen war das Geschehen nicht immer. Doch was an spielerischer Eleganz fehlte, wurde durch Spannung wettgemacht. «Manchmal muss man sich Dinge auch erkämpfen, wenn es sonst nicht leicht von der Hand geht», sagte HSC-Trainer Aleksandar Stevic nach Spielschluss. Im Wissen, dass seine Mannschaft ebendies getan hatte. Im finalen Akt traf der HSC «die besseren Entscheidungen», wie Stevic korrekterweise anmerkte. Und gewann verdient.

Telegramm Suhr Aarau - Bern 26:24 (11:12) Aarau, Schachenhalle. 534 Zuschauer. SR Häner/Maurer. 5 Zeitstrafen gegen Suhr Aarau, 3 Zeitstrafen gegen Bern. Suhr Aarau: Grazioli (7 Paraden)/Scheidiger; Faluvégi (2 Tore), Reichmuth (2), Gomboso E. (1), Hofer (2), Zehnder (10/6), Parkhomenko (2), Laube (2), Muggli (1), Strebel, Slaninka (4). Bern: Cvitkovic (11 Paraden)/Schelling; Eggimann (2 Tore), Jauer (2), Kaleb (2), Baumgartner (5), Getzmann (2), Aellen, Schelling, Weingartner, Strahm (1), Rohr, Widmer, Arn (5), Allemann, Zettermann (5), Popovic.

Endlich durften die HSC-Spieler in der Schachenhalle wieder einen Heimsieg in der Liga feiern. Der letzte Meisterschaftssieg gelang zuvor am 3. Oktober 2021. Marc Schumacher / freshfocus