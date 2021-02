NLA-Handball Erste Niederlage im Jahr 2021: Der HSC Suhr Aarau muss sich NLA-Leader Pfadi Winterthur deutlich geschlagen geben Nach vier Siegen in Serie geht der HSC Suhr Aarau bei der 23:29-Niederlage gegen Pfadi Winterthur erstmals in diesem Jahr als Verlierer von der Platte. Bereits zur Pause war das Heimteam in der coronabedingt einmal mehr leeren Schachenhalle mit 8:14 im Rückstand gelegen. Dean Fuss 25.02.2021, 20.44 Uhr

Kann die erste Niederlage des HSC Suhr Aarau im Jahr 2021 auch nicht verhindern: Rückraumspieler und Aushilfsflügel Manuel Zehnder. Bild: Alexander Wagner

Telegramm Suhr Aarau – Pfadi Winterthur 23:29 (8:14) Schachenhalle, Aarau. – Keine Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau, 5-mal 2 Minuten gegen Pfadi Winterthur. Suhr Aarau: Marjanac (9 Paraden)/Grazioli (1); Attenhofer, Aufdenblatten (4 Tore), Ferraz (4), Laube (2), Muggli (2), Oliveira (1), Poloz (1), Reichmuth (3), Slaninka, Zehnder (5). Pfadi Winterthur: Shamir (6 Paraden)/Wipf (5); Bräm (2 Tore), Bührer (2), Cohen (3), Freivogel, Heer, Jud (4), Lier (4), Sidorowicz (1), Stojkovic (5), Svajlen (1), Tynowski (7). Bemerkungen: Suhr Aarau ohne Parkhomenko, Peter, Hofer, Strebel (alle verletzt), Brandt, Gomboso, Kalt, Müller (alle ohne Einsatz), X und Sarlos (nicht im Aufgebot). – Verhältnis verschossener Penaltys: 1:1.

Lesen Sie im Folgenden Spielverlauf nach:

Nach vier Siegen in ebenso vielen Partien im Jahr 2021 empfängt der HSC Suhr Aarau im TV-Spiel der Woche den NLA-Leader Pfadi Winterthur. Das Heimteam in der Aarauer Schachenhalle verpatzt den Start allerdings etwas und liegt nach etwas mehr als fünf Spielminuten mit 1:3 zurück – und das, trotz Ballbesitz bei Spielbeginn,

Gut fünf Minuten und drei Paraden von Torhüter Dragan Marjanac später sieht die Welt für den HSC schon wieder viel freundlicher aus: Manuel Zehnder bringt die Aargauer in der 11. Spielminute erstmals in Führung (4:3). Trotz drei weiteren Marjanac-Paraden wendet sich das Blatt bis zur 17. Spielminute erneut: Nach Technischen Fehlern im Multipack liegt der HSC nun mit 5:6 im Hintertreffen.

Weil die Offensive von Suhr Aarau in der Folge weiterhin nicht so richtig auf Touren kommt, wächst der Rückstand bis zur 26. Minute auf fünf Treffer (6:11) an. Auffällig ist dabei: Während sich der HSC im Angriff enorm schwer tut, kommen die Gäste aus Winterthur immer wieder zu einfachen Treffern.

In der 27. Spielminute ist es Lukas Laube, der für den HSC zum 7:11 trifft. Nach acht Minuten ohne Torerfolg gelingt dem Heimteam erstmals wieder ein Treffer. Dieser hat aber ganz offensichtlich keine erlösende Wirkung auf die Aargauer Angriffsbemühungen. Im Gegenteil: Anderthalb Minuten vor der Pause liegt der HSC erstmals in dieser Partie mit sechs Treffern zurück (7:13). An der Differenz ändert sich bis zum Pausenstand von 8:14 nichts mehr.

Nach der Pause wird es zumindest vorerst nicht besser: Die 31. Spielminute ist noch nicht abgelaufen, da beträgt der Rückstand des HSC bereits acht Treffer (8:16). Zwar gelingt es dem Heimteam bis zur 35. Spielminute zwischenzeitlich wieder auf 10:16 zu verkürzen, doch nur eine Minute später liegt die Mannscahft von Trainer Misha Kaufmann, der nun sein zweites Team-Timeout bezieht, bereits wieder um acht Längen zurück (10:18).

Dass sich der HSC trotz deutlichem Rückstand (12:20) noch nicht aufgegeben hat, zeigt sich in der 40. Minute: Beim Zweikampf um den Ball liefert sich HSC-Kreisläufer Lukas Laube mit dem Pfader Joel Bräm einen Ringkampf. Dieser endet in einer kurzen Rudelbildung und damit, dass sich die beiden direkt involvierten Spieler mit einer Zweiminutenstrafe auf ihrer jeweiligen Bank wiederfinden. Die Situation des HSC verbessert sich dadurch nicht – zwei Minuten später beträgt die Differenz zum Gast aus Winterthur erstmals zehn Treffer (13:23).

Dank mehreren Technischen Fehlern der Gäste gelingt es dem HSC bis neuneinhalb Minuten vor der Schlusssirene den Rückstand wieder auf sieben Treffer (19:26) zu verkürzen. Gleichwohl bräuchte das Heimteam nun fast schon ein Wunder, um hier noch einmal in die Nähe eines möglichen Punktgewinnes zu kommen.

Weil das nötige Wunder ausbleibt, muss sich der HSC Suhr Aarau dem NLA-Leader Pfadi Winterthur schliesslich mit 23:29 geschlagen geben. Für die Aargauer ist es nach vier Siegen in Serie die erste Niederlage im Jahr 2021. Die Winterthurer hingegen feiern ihren siebten Sieg in Serie.