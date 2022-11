18 Monate nach Hirnschlag: Goalie Dragan Marjanac verblüfft alle

NLA-Handball Eine nahezu unglaubliche Geschichte: Dragan Marjanac befindet sich nach einem Hirnschlag in der Form seines Lebens Dragan Marjanac hält und hält und hält. Für den HSC Suhr Aarau ist der Goalie beinahe unverzichtbar geworden. Und das mit 37 Jahren und nur 18 Monate nachdem der Serbe einen Hirnschlag erlitten hat. Martin Probst 26.11.2022, 04.00 Uhr

Dragan Marjanac befindet sich seit Wochen in beneidenswerter Form. Alexander Wagner

Irgendwann konnte sich Tim Aufdenblatten das Schmunzeln nicht mehr verkneifen. Der derzeit verletzte Co-Captain des HSC Suhr Aarau sass am Donnerstagabend als Teil des Betreuerstabs auf der Ersatzbank, als Goalie Dragan Marjanac einen weiteren Abschluss des BSV Bern sensationell parierte. Zum x-ten Mal und zur grossen Verzweiflung des Heimteams.

Zwar lag der HSC da noch immer knapp im Rückstand, doch das, was Marjanac nach der Pause zeigte, hatte Aufdenblattten noch nie erlebt. Und er war damit nicht allein. Marjanac parierte in den ersten 19 Minuten nach der Pause elf Schüsse und liess in der gleichen Zeit nur vier Gegentore zu. Der 37-jährige Serbe ermöglichte dem HSC damit, den 11:18-Rückstand zur Pause in eine 24:22- Führung zu verwandeln, welche schliesslich in einem 30:29-Sieg mündete.

Dragan Marjanac hält – wie so oft in dieser Saison. Alexander Wagner

Marjanac wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Natürlich er. Und doch irgendwie unglaublich. Noch zu Beginn des Jahres war unklar, ob er je wieder spielen kann. Im Mai 2021 hatte er im Training einen Hirnschlag erlitten und musste alltägliche Dinge wieder lernen, weil seine Hände die Befehle des Gehirns nicht mehr umsetzen konnten.

318 Tage bis zum Comeback

Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass Marjanac recht ­behalten sollte, als er schon damals und immer wieder betonte, dass er zwischen die Pfosten zurückkehren würde. Und nicht ­irgendwie, sondern auf höchstem Niveau.

Goalietrainer Milos Cuckovic sagt: «Ich bin in erster Linie sein Freund, aber auch sein Trainer und um ehrlich zu sein: Ich hatte grosse Zweifel, ob er das schaffen kann.» 318 Tage, nachdem Marjanac im Training zusammenbrach und einige Tage später am Herzen operiert wurde, gab er im April dieses Jahres in Kriens sein Comeback. Heute spielt er vielleicht besser als jemals zuvor.

Wie ist das möglich? Marjanac sagt: «Ich spiele mit Freude und geniesse jeden Moment, den ich als Spieler erleben darf. Vielleicht ist darum meine Zeit gekommen.» Schon seit Saisonbeginn ist der Serbe der sichere Rückhalt und massgeblich daran beteiligt, dass der HSC nach 14 Spielen punktgleich mit GC auf Rang fünf klassiert ist und ein schönes Polster von sechs Punkten auf die Verfolger hat. Und dies, obwohl der HSC zuletzt vom Verletzungspech verfolgt wurde.

Zentral für die Rückkehr war, so sagt es Marjanac selbst, dass er immer an sich geglaubt habe, egal, wie gross die Zweifel bei anderen waren: «Es war eine lange Zeit mit vielen Gedanken, Therapie und Aufbautraining. Und natürlich weiss man nie, wie es rauskommt. Aber ich habe so viel positive Energie von meiner Familie erfahren – und es hat funktioniert.»

Goalietrainer Milos Cuckovic. Alexander Wagner

Der HSC gab Marjanac die Chance, es zu versuchen. Und wird nun dafür belohnt. Goalietrainer Cuckovic sagt: «Es ist unglaublich – aber Dragan hat es so was von verdient, weil er es sich erarbeitet hat.» Der Serbe trainiere härter als jemals zuvor. So hart, «dass wir ihn manchmal bremsen müssen und sagen: ‹Du musst dich auch erholen›», sagt Cuckovic. Der Torhüter selbst sagt: «Jeder Mensch sollte an sich glauben.» Und bereit sein, neue Wege zu gehen.

Neue Ansätze sind wichtig geworden

Bei Marjanac zeigt sich das, indem er den Fokus im Training auch auf Dinge richtet, die zuvor nicht immer Priorität hatten. Taktische Überlegungen zum Beispiel oder das Zusammenspiel mit den Teamkollegen. «Hinzu kommt, dass ihm das Videostudium immer wichtiger wird», sagt Cuckovic. «Mit einem Routinier wie ihm muss man nicht mehr an der Technik feilen, die ist da.»

Und was kommt als Nächstes? «Ich hoffe, dass ich noch besser werde», sagt Marjanac. Sein Ehrgeiz ist ungebrochen. Auch das zeichnet ihn aus. Ein nächstes Mal im Einsatz steht er am Sonntag um 16 Uhr im Heimspiel gegen den RTV Basel. Er freut sich darauf.