NLA-Handball Eine doppelte Rückkehr und das Bibbern am Handy: Der HSC Suhr Aarau trifft in den Playoffs auf GC Amicitia Der HSC Suhr Aarau holt gegen Kriens-Luzern beim 27:27 sieben Tore auf und spielt im Playoff-Viertelfinal gegen GC Amicitia. Eine erfolgreiche Rückkehr feiert auch Dragan Marjanac. 319 Tag nach einem Hirnschlag gibt er ein beeindruckendes Comeback. Martin Probst 08.04.2022, 22.59 Uhr

Nach Spielschluss schauen Trainer und Spieler des HSC auf das Handy. Die Frage: Wer wird der Gegner in den Playoffs? Die Antwort: GC Amicitia. cri

Das Spiel ist gerade erst vorbei, da stehen Trainer und Spieler des HSC Suhr Aarau in der Mitte der Maihofhalle in Luzern und starren auf ein Handy, das Tor­hütertrainer Milos Cuckovic in der Hand hält. Darauf zu sehen: Was in Thun und Zürich passiert.

Die Frage lautet: Wer wird der Playoff-Gegner des HSC? GC Amicitia oder doch St. Otmar St. Gallen oder sogar Kriens-Luzern, gegen das der HSC soeben nach einer Aufholjagd zu einem 27:27-Unentschieden kam?

Es wird diskutiert und ge­bibbert. Die Präferenzen, wer es denn sein soll im Viertelfinal sind da, doch verraten wollen sie die Spieler nicht. Zumindest dem Journalisten nicht. Der verletzte Manuel Zehnder scherzt einzig: «Am liebsten wären uns ja die Kadetten.» Aber souveräne Leader, der einzig vom HSC in dieser Hauptrunde besiegt wurde, kommt nicht in Frage.

Aber wer ist es dann? Ein paar Minuten später wird klar: Der Gegner ab dem 21. April, wenn der HSC im Viertelfinal mit einem Heimspiel startet, heisst GC Amicitia. Und der Blick in die Gesichter zeigt, wirklich unglücklich ist niemand über diesen Ausgang.

Die heldenhafte Rückkehr

Lange sah es so aus, als ob der letzte Gegner in der Hauptrunde auch jener in den Playoffs wird. Der HC Kriens-Luzern lag nach gut 42 Minuten mit sieben ­Toren in Vorsprung und wenig deutete darauf hin, dass der HSC noch einmal ins Spiel finden würde.

Doch eigentlich sollte man es besser wissen: Denn was heisst das schon beim HSC in einer Saison, in der er so viele Rückschläge weggesteckt hat? Und siehe da: Neun Sekunden vor dem Ende glich Daniel Parkhomenko aus. Es war der verdiente Lohn für eine Willensleistung, die auch Trainer Aleksandar Stevic beeindruckte.

Die schönste Geschichte des Abends schrieb Dragan Marjanac. Nur 319 Tage, nachdem der Serbe im Training einen Hirnschlag erlitten hatte und danach sogar das Laufen neu lernen musste, gab der 37-Jährige sein Comeback. Zuerst für einen Siebenmeter, dann von der 21. Minute bis zur Halbzeit und für neun Minuten nach der Pause fix im Tor.

Ist zurück: Dragan Marjanc überzeugte beim Comeback im HSC-Tor. Marc Schumacher / freshfocus

Von zwölf Schüssen hielt Marjanac vier, was einer Quote von 34 Prozent entspricht – mit dem Highlight eines ge­haltenen Penaltys. «Es ist einfach schön», sagte er nach dem Spiel, gefeiert von den mitgereisten Fans und als bester HSC-Spieler ausgezeichnet.

Ein Team, das sich offenbar durch nichts bremsen lässt

Dass der HSC die Hauptrunde auf Rang vier abschliesst, ist in mehrfacher Weise keine Selbstverständlichkeit – und zeugt davon, wie anpassungsfähig dieses Team und der ganze Verein ist. Denn ruhig war es in dieser Saison eigentlich nie. Es passierte vielmehr so vieles, dass es sich lohnt, kurz zurückzuschauen, bevor der Blick dann in Richtung Playoffs geht.

Beginnen wir am 18. Oktober. Am Tag, nachdem der HSC in der ersten Runde des EHF-Cups im Hinspiel Krems besiegte, wird offiziell bekannt, dass Trainer Misha Kaufmann per sofort in die 2. Bundesliga wechselt. Es ist eine Veränderung, die manches Team wohl verunsichert hätte. Doch dem HSC gelingt es mit Aleksandar Stevic sofort einen Nachfolger zu präsentieren, der nicht nur das Erbe verwaltet, sondern eine bis anhin sehr erfolgreiche Saison aktiv mitgestaltet.

HSC-Trainer Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Stevic ist, das darf man bereits sagen, eine Idealbesetzung. Es gelang ihm, das Team erfolgreich durch sämtliche Unwägbarkeiten zu manövrieren. Denn wie oft der HSC in dieser Saison gezwungen war auf Verletzungen zu reagieren, ist aussergewöhnlich, wie gut das Team die langwierigen Ausfälle von Schlüsselspielern wie beispielsweise Tim Aufdenblatten oder João Ferraz kompensierte umso bemerkenswerter.

Dass Topskorer Manuel Zehnder mit einem Innenbandriss im linken Fuss nun mehrere Wochen ausfällt, passt da ins Bild. Und macht es zur Herausforderung, eine sowieso schon anstrengende Saison in den Playoffs weiterhin erfolgreich zu gestalten.

Doch der HSC wird wohl erneut einen Weg finden, aus der Situation das Beste zu machen. Das hat das Spiel gegen Kriens-Luzern gezeigt. Der Einzug in den Playoff-Halbfinal ist weit mehr als ein Traum. Er muss und darf – trotz allem –das Ziel sein.