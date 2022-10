HSC Suhr Aarau gewinnt in Thun

NLA-Handball Ein bisschen Zauber beim HSC Suhr Aarau und ein verdienter Sieg in Thun Die Aarauer gewinnen auswärts gegen Wacker Thun verdient mit 27:24. Das Team zeigte dabei, worin das Erfolgsrezept liegen könnte: Geniestreiche sollten mit seriöser Arbeit der ganzen Mannschaft kombiniert werden. Martin Probst Jetzt kommentieren 26.10.2022, 22.39 Uhr

Ein Künstler: João Ferraz ist der Mann beim HSC, der für die besonderen Momente sorgen kann. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der HSC Suhr Aarau hat einen Künstler in seinen Reihen. Und wenn es gut läuft, dann bleiben seine magischen Aktionen in Erinnerungen. So zum Beispiel am Mittwochabend in Thun, als der HSC gegen Wacker 27:24 gewinnt.

Gemeint ist João Ferraz. Der 32-jährige Portugiese ist einer, der das Spektakel sucht. Pässe hinter dem Rücken auf den Mitspieler? Oft und gerne! Mit Drall aus dem Handgelenk die Lücke zum Mitspieler finden? Selbstverständlich.

Ja – João Ferraz zuzusehen, ist zuweilen ein Genuss. Und an einem Abend, an dem der HSC Suhr Aarau als Team überzeugen kann und der Gegner immer wieder mit Problemen zu kämpfen hat, spielt es auch keine Rolle, dass er den Ball immer mal wieder nonchalant verliert. Dass auf die Magie auch fauler Zauber folgt. Sechs Fehlzuspiele muss sich Ferraz gegen Wacker notieren lassen. Doch bei einem Sieg spielt das keine Rolle.

Den Gegner auf Distanz gehalten

Der HSC hatte die Partie gegen Thun früh im Griff. Nach einer abtastenden Startphase zog das Team von Aleksandar Stevic früh davon. Am Ursprung? Auch ein wenig Zauber: Der starke HSC-Goalie Dragan Marjanac, der mit Ausnahme eines Siebenmeters durchspielte, weil Jannis Scheidiger derzeit verletzt fehlt, warf nach einem Ballgewinn einen riskanten, aber wunder­baren Pass auf den Flügel Nikos Sarlos. Und der verwandelte zum 5:4. Ab diesem Zeitpunkt geriet der HSC in Thun nie mehr in Rückstand.

Es war ein souveräner Auftritt, mit dem der HSC einen unmittelbaren Gegner in der Rangliste auf Distanz halten konnte. Wie schon bei der 40:28-Gala zum Saisonstart zu Hause gegen Thun erwies sich der Matchplan gegen Wacker auch auswärts als erfolgversprechend.

Das hat, wie schon erwähnt, mit der Fehler­anfälligkeit des Gegners zu tun. Aber auch damit, dass es dem HSC gelang, die fehlende Breite im Kader gut zu kompensieren. Die Stammformation um Ferraz, Marijan Maric, Martin Slaninka, Tim Aufdenblatten, Nikos Sarlos und Lars Hofer ist fähig, auch gegen die besten Teams der Liga zu bestehen. Das hat sie immer wieder bewiesen. Oft aber büsste der HSC in dieser Saison im Verlauf der Partie dafür, dass er nicht immer eins-zu-eins wechseln konnte. Und somit Erarbeitetes preisgab.

Gegen Thun hatte Trainer Stevic – aufgrund des Spielverlaufs, aber auch aufgrund des starken Auftritts – schon relativ früh die Möglichkeit, Leistungsträger zu schonen. Das wiederum verhinderte schliesslich, dass ein in dieser Saison mehrmals erlebter Leistungseinbruch eintrat. Das ist einerseits schön, es zeigt aber auch, wie abhängig der HSC derzeit von seinem Stamm scheint.

Trotz des klaren und auch verdienten Erfolgs gegen Thun muss das Team von Aleksandar Stevic erst noch beweisen, dass es auch über die volle Distanz die Qualität hat, mit den besten Teams mitzuhalten. Denn ein Wacker Thun in seiner jetzigen Form gehört nicht in diesen Kreis.

Nichtsdestotrotz dürfen sich die Spieler des HSC über einen mannschaftlich starken Auftritt freuen, der Mut geben sollte. Wenn es dem Team gelingt, die Leistungsträger zu entlasten, dann sind die Aarauer zu vielem fähig.

Telegramm Wacker Thun – Suhr Aarau 24:27 (10:15) Lachen. – 460 Zuschauer. – SR: Castiñeiras/Zwahlen.

Wacker Thun: Winkler (5 Paraden), Wick (2); Linder (1 Treffer), Felder (2), Dähler (1), Sorgen (2), Röhmer, Dannmeyer, von Deschwanden (6), Guignet (2), Schwab (1), Huwyler, Manse (2), Gruber, Chernov (7).

HSC Suhr Aarau: Marjanac (9 Paraden), Patentelic; Willecke (1 Treffer), Sarlos (4), Faluvégi, Hofer (2), Ferraz (6), Aufdenblatten (4), Parkhomenko, Pejkovic (1), Muggli (1), Maric (2), Slaninka (6).

