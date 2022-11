NLA-Handball Diszipliniert, aber nicht brav: Wo der HSC Suhr Aarau in der Strafenstatistik spitze ist Der HSC Suhr Aarau belegt in der Strafenstatistik der Liga einen hohen Rang. Das kann hinderlich sein – ist aber nicht nur schlecht. In einer ganz speziellen Disziplin sind die Aargauer der Konkurrenz voraus. Frederic Härri Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Marijan Maric ist ein zäher Verteidiger beim HSC Suhr Aarau. Unfair wird er aber nur ganz selten. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Patrick Strebel brauchte nicht lange, um seinem Ruf als beinharter Zweikämpfer gerecht zu werden. Der 30-jährige Routinier, der sich im Sommer eigentlich in den handballerischen Ruhestand verabschiedet hatte, hilft derzeit aufgrund der anhaltenden Verletzungsmisere bei seinem alten Team aus. Vor einer Woche stand er gegen St. Otmar St. Gallen wieder auf der Platte. Und kurz vor Spielschluss sah er Rot, nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe.

Strebel ist damit ein ziemlich untypischer Spieler für den HSC Suhr Aarau. Ausser ihm bekam in den Reihen der Aargauer noch keiner die rote Karte gezeigt, weder direkt noch infolge einer dreifachen Zeitstrafe. Nun zu behaupten, die Aargauer seien zu zahm, wäre jedoch grundlegend falsch. Den Beweis erbringt die Strafenstatistik der Liga.

Dort zeigt sich: In bisher 13 Spielen hat Suhr Aarau insgesamt 51 Zeitstrafen erhalten. Das ergibt einen Schnitt von 3,92 Strafen pro Spiel. Mit diesem Wert belegt der HSC in der Straftabelle den vierten Rang. Angeführt wird das Tableau von Wacker Thun (4,47 Strafen pro Spiel), das in dieser Disziplin auch in den Vorjahren stets weit oben geführt war. Dahinter folgt der RTV Basel (4,36) auf Platz zwei, vor dem BSV Bern (3,93).

Die Strafenstatistik (Zeitstrafen pro Spiel) 1. Wacker Thun: 4,47 2. RTV Basel: 4,36 3. BSV Bern: 3,93 4. HSC Suhr Aarau: 3,93 5. GC Amicitia Zürich: 3,92 6. Pfadi Winterthur: 3,79 7. St. Otmar St. Gallen: 3,79 8. Kadetten Schaffhausen: 3,75 9. Kriens-Luzern: 3,57 10. HSC Kreuzlingen: 3,57

Ob eine hohe Anzahl an Strafen nun gut oder schlecht ist, lässt sich so eindeutig nicht sagen. Grundsätzlich wirkt sich eine Hinausstellung per se negativ auf das Spiel einer Mannschaft aus, weil man in den Folgeminuten in Unterzahl auskommen muss. Wer viele Strafen akkumuliert, muss sich zudem den Vorwurf gefallen lassen, ungenügend zu verteidigen, sich unfairer Mittel zu bedienen oder im Zweikampf schlichtweg zu spät zu kommen. Andererseits: Nie oder nur selten für zwei Minuten auf die Bank zu müssen, kann darauf hindeuten, dass man in der Abwehr zu wenig resolut zu Werke geht. Es gilt also – wie oft im Leben – ein gesundes Mittelmass zu finden.

Die beiden Schlusslichter der Liga mit unterschiedlicher Bilanz

Als Indikator für sportlichen Erfolg taugt die Strafstatistik indes nur bedingt. Dazu im Folgenden ein paar Beispiele: So sammelte der HSC Suhr Aarau in der Vorsaison die zweitwenigsten Strafen der Liga – im Schnitt nur knapp 3,5 pro Partie. Die letztjährige Saison schloss die Mannschaft derweil auf dem vierten Platz ab. Gegenwärtig steht sie nach 13 Runden auf Rang fünf, ist demnach nur ungleich schlechter klassiert. Auch bei den Schlusslichtern ergibt sich kein schlüssiges Bild. Das zehntklassierte Kreuzlingen hat den geringsten Strafenschnitt, der Tabellenneunte RTV Basel den zweithöchsten.

Mit Gewissheit lässt sich jedoch sagen, dass der HSC Suhr Aarau im Ligavergleich zu den diszipliniertesten Teams gehört. Zum einzigen Platzverweis (für Strebel) gesellt sich die Tatsache, dass sich ein vorbelasteter Spieler kaum einmal zu einem weiteren Vergehen hinreissen lässt. Mit anderen Worten: Wer in einem Spiel bereits eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert hat, bekommt nur ganz selten eine zweite. Lediglich siebenmal ist das in dieser Saison bisher passiert. Das ist ein Spitzenwert.

Cup-Gegner ausgelost und Bern vor der Brust Seit gestern ist klar, auf wen der HSC Suhr Aarau im Achtelfinal des Schweizer Cups trifft. Den Aargauern wurde der NLB-Vierte Handball Stäfa zugelost. Das Spiel ist noch nicht terminiert, muss aber vor dem 22. Dezember stattfinden. Derweil wartet der Liga-Alltag: Heute Abend trifft der HSC um 19.15 Uhr auswärts auf den BSV Bern. Es ist das Duell zwischen dem Sechsten und dem Fünften. (frh)

