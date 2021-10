NLA-Handball Die Premiere nach dem Schock: Wie der neue HSC-Trainer seine schwierige Aufgabe in Angriff nimmt Einen Tag nach Misha Kaufmanns Abschied vom HSC Suhr Aarau leitet Aleksandar Stevic sein erstes Training. Die Erinnerungen an den Vorgänger sind noch nicht verblasst. Ein Besuch. Frederic Härri Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Aleksandar Stevic hält am Montagabend seine Antrittsrede vor der Mannschaft.

Am Montag meldet sich Misha Kaufmann noch einmal zu Wort. Zu sehen ist er in einer Grussbotschaft auf Instagram. Er trägt Trainingskleidung des Vereins, dem er per sofort nicht mehr angehört, richtet sich an die «HSC-Familie» und erläutert seine Beweggründe in aller Ausführlichkeit. Abseits der virtuellen Welt hat die neue Realität eingesetzt. Um 17 Uhr stehen die Spieler des HSC Suhr Aarau in der Sport­halle Hofstattmatten. Und lauschen der Antrittsrede von Aleksandar Stevic.

Der Trainer versammelt die Mannschaft im Halbkreis. Vorzustellen braucht er sich nicht mehr. Der Serbe, der in Baden-Württemberg geboren wurde, aber keinen deutschen Pass besitzt, bringt erst einmal Verständnis auf. Auch er habe es als Spieler erlebt, wenn mitten in der Saison der Chefcoach geht und tags darauf ein anderer vor einem steht. «Ich weiss, dass das nicht einfach ist», sagt er.

Der Co-Captain sagt: ­«Niemand hat das geahnt»

Stevic wählt die Strategie, den berühmten Elefanten im Raum in aller Direktheit anzusprechen. Er selbst mag nun in der Verantwortung stehen, doch selbst­redend ist die Erinnerung an Kaufmann nach fünfeinhalb ­gemeinsamen Jahren bei den jungen Männern in der Halle noch frisch. Sergio Muggli, der in seiner Zeit bei den Kadetten Schaffhausen und bei GC Amicitia unter verschiedenen Coaches trainiert hat, weiss um die Fluktuation im Profihandball. Einen derart abrupten Wechsel wie in diesen Tagen hat aber auch der 28-Jährige noch nicht erlebt. Es sei «ein Schock» gewesen, als Kaufmann der Mannschaft ­seinen Entscheid mitgeteilt habe, sagt Muggli. «Niemand hat das geahnt.»

Die Spieler hätten die Zu­sammenarbeit mit Kaufmann sehr geschätzt, sagt der Co- Captain des HSC. Enttäuschung oder gar Missmut ob des Abgangs sei jedoch nie aufge­kommen. «Wir wissen, dass Misha grosse Ambitionen hat», sagt Muggli und fügt an: «Bei ­jedem Spieler, der ins Ausland wechseln will, würde man den Wunsch verstehen. Warum soll das bei einem Trainer anders sein?»

Die Spieler des HSC Suhr Aarau schwören sich auf eine anspruchsvolle Woche ein.

Auch Michael Conde wohnt dem Premierentraining von ­Stevic bei. Conde wirkt entspannt, den Stress der letzten Tage merkt man ihm kaum an. Innert kürzester Frist hat der Sportchef vorige Woche einen neuen Übungsleiter verpflichten müssen. Wohl gemerkt, als er eigentlich in den Ferien weilte.

Conde verhehlt nicht, dass er sich für den Abschied Kaufmanns einen anderen Zeitpunkt gewünscht hätte. Über dessen Traum, einmal in der Bundes­liga zu trainieren, wusste er längst Bescheid. Intern habe man einst die Abmachung getroffen, dass man Kaufmann eine entsprechende Chance «nicht verbauen» wolle, sagt Conde. «Aber wenn möglich, sollte der Abgang auf eine neue Saison hin passieren.»

Stevic soll in Zukunft viel Einfluss auf den Kader nehmen

Bekanntlich kam es anders. Nachdem ihn Kaufmann über die Wechselabsichten informiert hatte, sondierte Conde den Markt. Über den Berater von Kaufmann entstand rasch der Kontakt zu einem weiteren Klienten: Aleksandar Stevic. Der 39-Jährige war seit Sommer ohne Verein, nachdem sein Vertrag beim BSV Bern ausgelaufen war. Conde dachte, dass das ­passen könnte und tätigte den Anruf. Man verstand sich auf Anhieb, die Einigung folgte alsbald. Am Montagabend sagt Conde: «Ich bin zuversichtlich, dass wir den richtigen Mann gefunden haben.»

Aleksandar Stevic beobachtet seine neuen Spieler genau. Der Spass soll allerings nicht zu kurz kommen.

Beim HSC unterschreibt ­Stevic einen Vertrag über drei Spielzeiten, diese Saison miteingerechnet. Es verschafft ihm Zeit, seine Vorstellungen von Handball umzusetzen. Das betrifft taktische Grundlagen, natürlich. Aber auch auf die Kaderzusammensetzung soll Stevic in Zukunft Einfluss nehmen, sagt Conde. Ähnlich wie Kaufmann, der am Ursprung jeder Spielerverpflichtung stand. Conde ­formuliert es etwas vereinfacht so: «Im Handball macht der Trainer die Mannschaft, nicht der Sportchef.»

Viele Möglichkeiten, seine eigene Handschrift anzubringen, bleiben Stevic zum Start nicht. Zwei Spiele stehen unmittelbar bevor: Am Mittwoch spielt der HSC in Genf, bevor er zum ­Europacup-Rückspiel nach Krems reist. Stevic sagt: «In dieser ­Woche geht es darum, auf den Strukturen aufzubauen, die schon da sind.» Wichtig sei, dass die Mannschaft zu jener Sicherheit findet, die ihr gut tut, sagt Stevic. Nach dem Trubel der letzten Stunden könnte es das richtige Rezept sein.