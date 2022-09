HSC Suhr Aarau unterliegt Kriens-Luzern mit Superstar Andy Schmid

NLA-Handball Der HSC Suhr Aarau wehrt sich gegen Kriens-Luzern mit Superstar Andy Schmid tapfer – verliert am Ende dennoch So deutlich wie es das Resultat sagt, war es nicht: Zwar verliert der HSC Suhr Aarau 29:34 gegen Kriens-Luzern. Doch die über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schachenhalle erlebten ein Spiel, in dem der HSC den Superstar und sein Team ärgern konnte. Martin Probst 17.09.2022, 21.31 Uhr

Die Spieler des HSC Suhr Aarau (hier Joao Ferrar) machten Andy Schmid (r.) das Leben schwer. Roland Jaus

Wo auch immer Andy Schmid auftaucht, ist der Trubel gross. Logisch: Der 39-Jährige ist der Schweizer Handball-Superstar und kehrt zum Ende seiner grossartigen Karriere noch einmal zurück in die Schweizer Hallen.

Aber nicht, um einfach noch ein wenig ins Publikum zu winken. Im Gegenteil: Schmid hat mit Kriens-Luzern grosse Ambitionen und will seinen Teil dazu beitragen, dass die Innerschweizer vom Meistertitel träumen dürfen. Ein Sieg gegen den HSC Suhr Aarau sollte darum her.

Und Schmid dirigierte das Spiel der Krienser so, wie man es von ihm erwartet. Wie einer, der viele Jahre einer der besten Spielmacher der Welt war. Wer nun aber denkt, die Auftritte in der Schweiz würden für Schmid zum Kinderspiel, irrt. Dem HSC Suhr Aarau gelang es lange, den Wirkungsgrad von Schmid etwas einzudämmen und am Gegner auch resultatmässig dranzubleiben. Genauer gesagt: fast 45 Minuten lang.

Am Ende war die Anzahl Fehler zu gross

Dann wurde die Zahl der individuellen Fehler grösser und setzte sich die Variabilität, die Schmid ins Spiel Kriens-Luzern bringt, durch. «Ein Stück weit haben wir uns leider selbst geschlagen», bilanzierte HSC-Trainer Aleksandar Stevic nach der 29:34-Niederlage. «Wir wollten mit breiter Brust auftreten, doch insgesamt passierten uns doch zu viele Fehler.»

Dirigiert das Spiel von Kriens-Luzern und schoss selbst elf Tore: Andy Schmid. Roland Jaus

Nach 45 Minuten führte Kriens-Luzern nur mit zwei Toren Vorsprung (24:22). Der HSC hatte es sich zuvor selbst erarbeitet, sogar vom Sieg zu träumen. Dies vor allem, weil die Defensive das Angriffsspiel von Kriens-Luzern an der Entfaltung hinderte. Den gegnerischen Kreisläufer Marin Sipic, der in der Achse mit Schmid am Mittwoch für den Sieg gegen die Kadetten Schaffhausen sorgte, nahm der HSC lange ganz aus dem Spiel.

Doch Schmid fand neue Wege, die schliesslich zum Vorsprung führten. «Wir variierten im Angriff, das war das Rezept», sagte er. Mit elf Treffern war Schmid zudem der erfolgreichste Werfer auf der Platte, hatte also nicht nur als Lenker, sondern auch als Vollstrecker massgeblichen Anteil daran, dass sein Team auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen blieb.

Martin Slaninka als Antreiber

Und doch bleibt viel Positives zurück für den HSC: Angeführt von einem überragenden Martin Slaninka, der sieben Tore erzielte, und in der Verteidigung der lästige Bewacher war, den es gegen Kriens-Luzern brauchte, war der HSC lange ebenbürtig. Um den Wirkungsgrad von Schmid einzudämmen, verpasste ihm der HSC zeitweilen einen steten Begleiter, der verhindern sollte, dass er zum Regisseur werden kann.

Der Aargauer Dimitrij Küttel im Diensten des Gegners kommt gegen die HSC-Verteidigung zum Abschluss. Roland Jaus

Und diese Taktik funktionierte. «Natürlich ist es speziell gegen einen wie ihn zu verteidigen. Wir wissen ja alle, wer er ist und was er erreicht hat», sagte Joel Willecke. «Doch man darf auch nicht alle Aufmerksamkeit nur auf ihn richten.» Auch dieser Spagat glückte dem HSC. Und so waren es vor allem die Fehler im Angriff, die eine Happy End vor über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Schachenhalle verhinderten.

Telegramm HSC Suhr Aarau – Kriens-Luzern 29:34 (15:16) Schachenhalle. – 1031 Zuschauer. SR:Maurer/Zaugg.

HSC Suhr Aarau: Marjanac (9 Paraden), Scheidiger (3); Willecke (1 Tor), Sarlos (1), Faluvégi (2), Ferraz (9), Kalt, Aufenblatten (3), Prakhomenko, Pejkovic, Bieri (1), Muggli (1), Maric (1), Slaninka (7).

Kriens-Luzern: Zaponsek (11 Paraden), Pellegrini (1); Schmid (11 Tore), Lavric, Küttel, Sigrist, Orbovic (4), Rellstab, Böhm (5), Schlumpf (2), Delchiappo (1), Wanner (4), Langenick, Sipic (5), Buob, Idrizi (1).