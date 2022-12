Starker HSC Suhr Aarau ärgert die Kadetten aus Schaffhausen

NLA-Handball Der HSC Suhr Aarau verblüfft und holt beim Ligakrösus aus Schaffhausen einen Punkt Der HSC Suhr Aarau überzeugt weiterhin und kommt gegen die Kadetten Schaffhausen zu einem verdienten 31:31-Unentschieden. Die Leistung ist umso höher einzustufen, wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten sich das Team derzeit eigentlich herumschlägt. Martin Probst Jetzt kommentieren 03.12.2022, 21.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marijan Maric wird auch offensiv immer besser. Alexander Wagner

Beinahe wäre dem HSC Suhr Aarau die ganz grosse Überraschung gelungen. Die Schlusssirene war in Schaffhausen bereits ertönt, als das Team von Aleksandar Stevic gegen die auf dem Papier übermächtigen Kadetten noch immer in Führung lag. Doch weil die Schiedsrichter in den Schlusssekunden ein Foul von Sergio Muggli gesehen haben und dieses als Penalty taxierten, gelang den Schaffhausern doch noch der Ausgleich.

31:31 hiess es am Ende eines Abends, an dem der HSC verzückte und den Krösus der Schweizer Liga mehr als nur ein wenig in Verlegenheit brachte. Am Dienstag hatten die Kadetten Schaffhausen in der European League den Titelverteidiger Benfica Lissabon 26:25 besiegt und damit in der zweithöchsten europäischen Spielklasse für ein Ausrufezeichen gesorgt.

Vier Tage später war der HSC beim gleichen Team nahe am eigentlich verdienten Sieg. Alleine dies wäre Auszeichnung genug. Doch es würde den Akteuren des HSC nicht gerecht. Angeführt von einem starken Sergio Muggli als Spielmacher überzeugten fast alle in den Reihen der Aargauer. Natürlich: Ein paar Fehler findet man, wenn man sucht. Aber Handball ist ein Fehlerspiel. Wer damit besser umgehen kann, gewinnt am Ende oder ärgert den Favoriten. Das sagt nicht irgendwer. Das sagt Andy Schmid.

Attenhofer gibt sein Comeback

Wo also anfangen? Bei Marijan Maric, dem defensiven Gewissen des HSC, der seine (kleinen) Mängel in der Offensive immer mehr auszumerzen vermag? Oder bei Aushilfskraft Patrik Hruscak? Der Slowake, der für vier Wochen den verletzten João Ferraz vertritt, war mit fünf Treffern der beste Werfer im Team der Aargauer. Oder doch bei Jonas Kalt, der seine durch die Ausfälle erhaltene Chance, mehr zu spielen, hervorragend nutzt?

Man könnte auch Lars Hofer nennen, der auf dem rechten Flügel makellos blieb. Apropos rechter Flügel: Auf diesem gab zu Beginn des Spiels Gian Attenhofer nach seinem Ende Februar erlittenen Kreuzbandriss sein Comeback, was dem HSC wiederum etwas mehr Flexibilität geben wird. Hofer hingegen hat nicht nur gegen die Kadetten, sondern auch schon mehrmals zuvor, angedeutet, dass er nicht freiwillig Platz machen wird.

Gian Attenhofer gab nach einem Kreuzbandriss sein Comeback. Marc Schumacher / freshfocus

Natürlich brauchte der HSC gegen die Kadetten auch etwas Glück. Wohl am deutlichsten kurz vor Schluss, als der Ball nach einem Block der Kadetten irgendwie zu Nikos Sarlos auf dem linken Flügel fand. Das 31:30 ermöglichte dem HSC überhaupt die Chance auf den Sieg und sicherte am Ende das Unentschieden. Und doch ist das nicht zufällig. Denn so, wie sich das Team des HSC derzeit präsentiert, verdient sie sich solche Momente.

Der Trainer, der vieles richtig macht

Vor der Saison galt der HSC bei zahlreichen Experten als Wackelkandidat für die Playoffs. Begründet wurde dies durch die Abgänge von zahlreichen Leistungsträgern. Nun aber steht das Team auf Rang vier und hat GC Amicitia dank des Erfolgs in Schaffhausen um einen Punkt distanziert. Und gegen weiter hinten verfügen die Aargauer bereits über klare Reserven.

Das es so gut läuft ist auch das Verdienst von Trainer Aleksandar Stevic, dem es trotz dichtem Spielplan und zahlreichen Absenzen gelingt, seine Equipe immer wieder richtig auf- und einzustellen. Und es ist der Lohn für die Spieler, die sich mit Leistungen wie in Schaffhausen selbst für den Aufwand belohnen. Kurz: Der HSC macht derzeit sehr viel Freude.

Telegramm Kadetten Schaffhausen – HSC Suhr Aarau 31:31 (15:14) BBC Arena. – 347 Zuschauer. – SR: Brunner/Salah.

Kadetten Schaffhausen: Biosca Garcia (11 Paraden), Ziemer (1); Heinis, Zabic (2 Treffer), Ben Romdhane (1), Matzken (2), Rikhardsson (8), Canellas, Schopper (1), Bartok (3), Lier (1), Brücker (2), Maros (9), Tominec (1), Herburger (1).

HSC Suhr Aarau: Marjanac (12 Paraden); Willecke, Sarlos (4 Treffer), Faluvégi (1), Hofer (3), Attenhofer (1), Kalt (3), Pejkovic (2), Muggli (4), Hruscak (5), Maric (4), Slaninka (4).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen