NLA-Handball Der HSC Suhr Aarau und die Kadetten Schaffhausen trennen sich 27:27 Unentschieden Der HSC Suhr Aarau kehrt nach der dreiwöchigen Nati-Pause mit einem Remis in den Meisterschaftsbetrieb zurück. Die Aargauer holen im NLA-Spitzenspiel gegen die Kadetten Schaffhausen nach turbulenter Schlussphase ein 27:27. Bereits zur Pause war das Skore (12:12) ausgeglichen gewesen. Dean Fuss 21.03.2021, 17.35 Uhr

Sie haben die Partie verpasst? Schauen Sie sie sich hier in der Aufzeichnung des Livestreams an:

Lesen Sie im Folgenden den Spielverlauf nach:

Eine erste kleine Überraschung gibt es noch vor Auftakt des NLA-Spitzenspiels zwischen dem HSC Suhr Aarau und den Kadetten Schaffhausen: Mit Linkshänder Onelia Gomboso, Flügel Nikos Sarlos und Kreisläufer Joel Willecke finden sich die Namen von gleich drei Nachwuchstalenten der Aargauer auf dem Matchblatt.

Zur Pause steht es zwischen dem HSC und den Kadetten 12:12-Unentschieden. freshfocus Es ist ein Auf und Ab für den HSC in der Schachenhalle. freshfocus Schaffhausens Sebastian Frimmel macht dem HSC das Leben schwer. freshfocus HSC-Torhüter Dragan Marjanac ist geschlagen. freshfocus In der 14. Spielminute geht der HSC erstmals in Führung. freshfocus Die Gegner beissen sich an João Ferraz die Zähne aus. freshfocus Der Auftakt in die Partie verläuft ausgeglichen. freshfocus João Ferraz versucht die Lücke zu finden. freshfocus Martin Slaninka und der HSC Suhr Aarau empfangen die Kadetten Schaffhausen zum Spitzenspiel. freshfocus

Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass man den dreien wenige Tage nach der offiziellen Verkündigung ihrer Aufnahme ins NLA-Kader ein Geschenk machen wollte, sondern vielmehr mit den verletzungsbedingten Absenzen: Neben Lukas Laube, für den die Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung gelaufen ist, fehlen gegen die Kadetten auch Captain Tim Aufdenblatten (Sprunggelenk), Sergio Muggli (Oberschenkel) und Jonas Kalt.

Der Auftakt in die Partie verläuft dann ausgeglichen. Sowohl der HSC Suhr Aarau als auch die Kadetten Schaffhausen lassen sich bei ihren jeweiligen Angriffsversuchen viel Zeit. Trotz drei Paraden von Torhüter Dragan Marjanac liegt das Heimteam nach Ablauf der ersten zehn Spielminuten mit 2:3 zurück.

In der 14. Spielminute geht der HSC erstmals in dieser Partie gegen die Kadetten in Front (5:4), in den folgenden Minuten wendet sich das Blatt allerdings wieder und wenige Sekunden vor Ablauf der 20. Spielminute liegt das Heimteam wieder zurück (6:7).

Zu diesem Zeitpunkt hat sich indes mit der Einwechslung des 17-jährigen linke Flügels Sarlos für ein paar Angriffe auch schon gezeigt, dass die drei Talente im HSC-Aufgebot keineswegs nur Dekoration sind.

Fünf Minuten vor der Pausensirene bezieht Kadetten-Trainer Adalsteinn Eyjolfsson beim Stand von 10:9 für die Gäste sein erstes Team-Timeout. Der Isländer sieht sich ganz offensichtlich dazu gezwungen, den Spielrhythmus etwas zu brechen, nachdem seine Mannschaft zuvor zwei ihrer mittlerweile erarbeiteten Dreitoreführung wieder haben abgeben müssen.

Bringen tut das vorerst allerdings nichts: Denn zwei Minuten später hat der HSC die Partie wieder gewendet und legt mit 11:10 vor. Diese Führung kann das Heimteam allerdings nicht in die Pause mitnehmen, stattdessen muss man beim HSC froh sein, dass die Gäste im letzten Angriff vor der Pausensirene scheitern und es deshalb mit 12:12 in die Kabinen geht.

Die zweite Halbzeit beginnt so, wie sie aufgehört hat: Mit einem Fehler von Kadetten-Spieler Luka Maros. Und so ist es der HSC Suhr Aarau, der in Person von Topskorer Manuel Zehnder in der 32. Spielminute den ersten Treffer nach der Pause zum 13:12 erzielt.

In der Folge legt der HSC jeweils nach dem Ausgleich der Kadetten wieder vor. Bis zur 37. Minute: Da fängt die Defensive des Heimteams in Überzahl einen Angriff der Schaffhauser ab und geht dank eines Treffers in den leeren Kasten der Kadetten erstmals in dieser Partie mit zwei Treffern in Führung (16:14).

Unmittelbar nach Anbruch der Schlussviertelstunde wechselt HSC-Trainer Misha Kaufmann seinen Torhüter: Marjanac, der einen Drittel aller 27 Würfe auf seinen Kasten pariert hat, macht zwischen den Pfosten Platz für Leo Grazioli, der dem Schweizer Nationalteam vor Wochenfrist den Weg zum Sieg im zweiten EM-Quali-Spiel gegen Finnland geebnet hat.

Bis knapp acht Minuten vor der Schlusssirene ändert sich an der Entwicklung des Skore nichts. Dann aber scheitert das Heimteam mit seinem Angriffsversuch in Unterzahl und muss im Gegenzug prompt den Ausgleich zum 24:24 hinnehmen. Es ist alles angerichtet für eine turbulente Schlussphase.

Kurz vor Ablauf der 55. Spielminute scheitert HSC-Portugiese Diogo Oliveira beim Siebenmeter an Kadetten-Torhüter Ignacio Biosca – und im nächsten Angriff kassiert das Heimteam das 25:26. Weil Oliveira im folgenden HSC-Angriff ein umstrittenes Offensivfoul abgepfiffen wird, verschlechtert sich die Situation für Suhr Aarau bis gut drei Minuten vor dem Ende sogar noch. Erstmals in der zweiten Halbzeit liegt der HSC wieder mit zwei Treffern zurück (25:27).

War es das bereits? Nein! Denn gut 80 Sekunden vor der Schlusssirene dürfen die Aargauer dann trotz Unterzahl noch einmal auf Punkte hoffen: Torhüter Marjanac, der wieder in den Kasten zurückgekehrt ist, pariert beim Stand von 26:27 den Abschlussversuch von Kadetten-Topskorer Sebastian Frimmel. Im folgenden Angriff trifft HSC-Topskorer Zehnder 24 Sekunden vor der Schlusssirene mittels Siebenmeter zum 27:27. Und dabei bleibt es.