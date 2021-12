Warum der HSC Suhr Aarau das bravste Team der Liga ist

NLA-Handball Der HSC Suhr Aarau ist das bravste Team der Liga – und der Trainer fordert mehr Aggressivität Suhr Aarau hat in der bisherigen Meisterschaft die wenigsten Zeitstrafen aller Mannschaften erhalten. Das ist nicht nur schlecht, trotzdem fordert Trainer Aleksandar Stevic Verbesserungen. Zudem erinnert er an die Leistungen eines Torhüters. Frederic Härri Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für dieses Foul sah Martin Slaninka (links) die rote Karte, doch der Eindruck täuscht: Der HSC ist die fairste Mannschaft der Liga. Marc Schumacher / freshfocus

Der HSC Suhr Aarau hat es sich zurzeit im Mittelfeld der Tabelle gemütlich gemacht. Doch in einer Kategorie, in der es nicht um Sieg, Unentschieden oder Niederlagen geht, ist die Mannschaft Schlusslicht: bei der Zahl der Zeitstrafen. Im Schnitt 3,7 Mal werden Spieler des HSC in einer Partie für zwei Minuten von der Platte verwiesen. Je nach Lesart ist Suhr Aarau das fairste oder das bravste Team der Liga.

Spitzenreiter sind wenig überraschend die Spieler von Wacker Thun: Nahezu fünf Zeitstrafen akkumulieren die Berner Oberländer pro Spiel. In diesem Sinne sind sie die Rabauken der Schweizer Meisterschaft. Welches der beiden Extreme man lieber einnimmt, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn zur Strafstatistik pflegen Trainer oft ein ambivalentes Verhältnis.

Zeitstrafen bringen Gutes und Schlechtes hervor

Man weiss nicht so recht, ob es nun gut oder schlecht ist, Zwei-Minuten-Pfiffe in seinem Portfolio zu haben. Zum einen muss eine Mannschaft in einer womöglich entscheidenden Phase mit einem Spieler weniger auskommen, was böse enden kann. Zum anderen mag eine Strafe auch ein Hinweis an den Gegner sein, dass von nun an Schärfe im Spiel ist. Im Stile von: Kommst du mir zu nahe, tu ich dir weh. Handball ist ein Vollkontaktsport, das darf man nicht ausser Acht lassen.

Aleksandar Stevic sitzt gerade im Auto, als er am Telefon vom zweifelhaften letzten Platz in der Strafentabelle erfährt. «Das ist wenig», sagt er, angesprochen auf den Durchschnittswert. Der Trainer des HSC Suhr Aarau ist kein Freund davon, unnötige Fouls zu begehen und in Unterzahlsituationen wieder und wieder zum Improvisieren gezwungen zu werden. Wie andere Coaches auch nimmt Stevic seinen Torhüter in der Regel aus dem Spiel, wenn seine Mannschaft mit einem Spieler weniger agieren muss. Das schafft Gleichzahl, birgt aber das Risiko für einfache Gegentore. Immerhin haben die gegnerischen Akteure bei Ballgewinnen ein leeres Tor vor sich.

Aleksandar Stevic (vorne) wünscht sich, dass seine Schützlinge mehr Spielunterbrüche provozieren. Marc Schumacher / freshfocus

Nein, Stevic möchte solche Szenen nicht heraufbeschwören. Gleichwohl hätte er gegen die eine oder andere Strafe mehr wohl nichts einzuwenden, weil sie für ihn auch Ausdruck einer positiven Aggressivität sein können. Diese nämlich geht der Mannschaft nach dem Geschmack des Trainers noch zu oft ab. «Wir müssen in der Defensive mehr in Foulaktionen kommen. Wir brauchen Spielunterbrüche, damit sich der Gegner wieder neu aufstellen muss, und der Ball nicht so schnell und flüssig läuft», fordert Stevic.

Die rote Karte darf nicht missverstanden werden

Am vergangenen Sonntag, im Spiel gegen die Kadetten Schaffhausen, sah HSC-Kreisläufer Martin Slaninka die rote Karte. Slaninka schlug Gegenspieler Jonas Schelker – freilich ohne Absicht – den Ellbogen ins Gesicht und wurde zurecht des Feldes verwiesen. Nun könnte man rasch dem Trugschluss verfallen, dass dies der von Stevic eben geforderten Aggressivität gleichkam. Doch eine rote Karte hilft niemandem weiter. Und vielmehr zeigte das Foul auf, dass die Verteidigung von Suhr Aarau mit den flinken Kadetten schlichtweg Mühe bekundete.

Ausschluss: Nach seiner roten Karte nahm Martin Slaninka auf der Tribüne Platz. Marc Schumacher / freshfocus

Überhaupt erfüllt die Deckung des HSC noch nicht jene hohen Ansprüche, die sich die Mannschaft innerhalb der letzten Jahre selbst auferlegt hat. Im Schnitt erhält die Mannschaft in dieser Saison über 25 Gegentore, was bedeutet, dass selbst sehr viele eigene Treffer vonnöten sind, um ein Spiel zu gewinnen. Das gelingt noch zu selten, wie die Meisterschaftsbilanz von sieben Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen zeigt.

Stevic selbst will sich mit den grossen Analysen noch zurückhalten, das hebt er sich für die Winterpause auf. Im aussergewöhnlich hohen Rhythmus der zurückliegenden Wochen ortet er jedoch einen möglichen ­Erklärungsansatz. Auch wegen des Europacups hat der HSC ­zuletzt alle drei, vier Tage gespielt. «Bei dieser Kadenz ist es schwierig, sich voll auf einen Gegner einstellen zu können», sagt Stevic.

Wer erfolgreich verteidigen will, braucht letztlich einen Torhüter, der zuverlässig die Bälle hält. In dieser Hinsicht fehlt dem Goalie-Trio aus Leonard Grazioli, Jannis Scheidiger und Marin Durica die Konstanz, wie auch Stevic eingesteht. Stevic will das nicht als Kritik verstanden wissen. Lieber hebt er einen hervor, der zurzeit gerne mal vergessen geht: Dragan Marjanac.

Wann Dragan Marjanac (vorne) auf die Platte zurückkehrt, ist ungewiss. Alexander Wagner / FOTO Wagner

«Marjanac hat in der Vergangenheit mit seinen Paraden unglaublich viel für die Mannschaft herausholen können. Mit ihm und Grazioli hatte Suhr Aarau das stärkste Torhüterduo in der Liga», findet Stevic. Noch befindet sich Marjanac nach seinem im Frühjahr erlittenen Hirnschlag in der Aufbauarbeit. Wann er zurückkehrt, bleibt offen. In der Zwischenzeit muss der HSC die Abwehrprobleme ohne ihn bewältigen.

Der HSC empfängt Pfadi Winterthur Im Hinspiel wurde der HSC Suhr Aarau noch von Misha Kaufmann trainiert. Das mag sich wie eine kleine Ewigkeit anfühlen, ist aber erst rund zwei Monate her. Damals, am 6. Oktober, gewann der HSC in Winterthur nach grossem Kampf und dank hoher Effizienz mit 28:27. Heute Abend (ab 20 Uhr) empfängt Suhr Aarau Pfadi Winterthur in der Schachenhalle zum Rückspiel. Pfadi, der Meister aus der vergangenen Saison, hat sich nach schwierigem Start gesteigert und hat seit dem ersten Aufeinandertreffen mit dem HSC sechs seiner sieben Ligapartien gewinnen können. (frh)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen