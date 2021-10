Der HSC Suhr Aarau schlägt GC Amicitia mit 24:23

NLA-Handball Dritter Sieg der Saison: HSC Suhr Aarau gewinnt gegen GC Amicitia Zürich knapp mit 24:23 Nach einer mittelmässigen ersten Halbzeit steigern sich die Handballer des HSC Suhr Aarau nach der Pause und drehen das Spiel gegen GC. Den 10:13-Rückstand verwandeln sie noch in einen 24:23-Sieg. Alessandro Crippa 03.10.2021, 17.39 Uhr

Tim Aufdenblatte, Captain des HSC Suhr Aarau, setzt sich gegen GC-Flügel Jost Brücker durch. FOTO Wagner

Das Spiel startet ausgeglichen, beide Teams brauchen einen Moment, um ins Spiel zu kommen. Erst nach drei Minuten fällt der erste Treffer. Tim Aufdenblatten schiesst seine Farben n der Aarauer Schachenhalle in Front. Danach hält Jannis Scheidiger beim Stand von 2:0 einen Siebenmeter, doch kurioserweise gibt das seinen Vorderleuten keinen zusätzlichen Schub: Die Gäste aus Zürich finden in der Folge besser ins Spiel, gleichen aus und gehen nach etwas mehr als zwölf Minuten auch ein erstes Mal in Führung.