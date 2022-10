Der HSC Suhr Aarau ist nur Durchschnitt: Aber ist das schlimm?

NLA-Handball Der HSC ist nur Durchschnitt – wir sagen, woran das liegt und was besser werden muss Bevor sich der HSC Suhr Aarau in die Nationalmannschaftspause verabschiedet, ist es Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Diese fällt solide aus – aber nicht mehr. Doch ist das überhaupt schlimm? Martin Probst Jetzt kommentieren 06.10.2022, 17.53 Uhr

HSC-Trainer Aleksandar Stevic bespricht sich mit seinem Team. Roland Jaus

Sieben Spiele, sieben Punkte. Dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt: Macht Rang fünf für den HSC Suhr Aarau in der Tabelle der insgesamt zehn NLA-Teams. Mehr Ausgewogenheit geht fast nicht. Einzig die Tordifferenz ist nicht ganz im Lot: 216 erzielten Treffern stehen 202 Gegentore gegenüber.

Der HSC ist Durchschnitt. Aber ist das schlimm? Trainer Aleksandar Stevic sagt: «Wir sind im Mittelfeld, das ist solide. Es gab nur wenige Ausreisser nach unten, aber auch zu wenige nach oben. Aber es entspricht unserem aktuellen Leistungsvermögen.»

Gibt es vor der Nationalmannschaftspause – der HSC bestreitet sein nächstes Spiel am 20. Oktober Zuhause gegen die Kadetten Schaffhausen – also keinen Grund zu Sorge? Stevic sagt: «Wir müssen schon dafür sorgen, dass wir in den nächsten Spielen mehr Qualität abrufen können.»

Siege gegen die vermeintlich schwächsten Teams

Das primäre Ziel des HSC ist das Erreichen der Playoffs. Ein Rang unter den ersten vier nach der regulären Spielzeit wäre aber schön: Denn das würde in den Playoffs den Heimvorteil bringen. Heisst: In den Best-of-5-Partien hätte der HSC ein Heimspiel mehr als der Gegner. Dafür müssten Stevics Männer noch mindestens ein Team hinter sich lassen.

Das wird nicht einfach. Zwei der drei Siege hat der HSC gegen die vermeintlich schwächsten Teams der Liga aus Kreuzlingen und Basel erspielt. Gegen den BSV Bern gab es ein Unentschieden, gegen St. Otmar St. Gallen eine Niederlage. Beide Mannschaften liegen derzeit hinter dem HSC.

Die Leistungsträger sind stark belastet

Bis zu den Playoffs geht es noch lange. Es ist zu früh, bereits jetzt mit dem Rechnen zu beginnen. Es gilt andere Rückschlüsse zu ziehen, wie gut der HSC derzeit wirklich ist. Und da sind in den sieben Spielen einige Dinge aufgefallen.

Zum Beispiel, dass vieles von den drei Leistungsträgern Tim Aufdenblatten, Martin Slaninka und João Ferraz abhängt. Es ist zwar nicht so, dass bei anderen Teams endloser Ein-zu-eins-Ersatz auf der Bank sässe. Dennoch gibt es einige Konkurrenten, die über grössere Breite im Kader verfügen.

João Ferraz (r.) ist einer der Leistungsträger, die stark belastet werden. Michel Canonica

Diese Abhängigkeiten können zum Problem werden, selbst wenn sich keiner aus dem Trio verletzten sollte. Stevic sagt es so: «Tim, Martin und João sind sehr hoch belastet. Wenn wir drei Spiele in einer Woche haben, wie wir es jetzt hatten, wird es schwierig.» Und in der Tat zeigte das Trio bei der 25:31-Niederlage am Mittwoch gegen Pfadi Winterthur die schwächste Leistung in dieser Saison.

Die zweite Garde hat Steigerungspotenzial

Nun ist das Problem, dass der HSC nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um sich einfach zu verstärken. Vielmehr wird es die Aufgabe von Stevic sein, für Auszeiten zu sorgen. In Winterthur liess er daher oft die zweite Garde ran. Mit mässigen Erfolg.

Daniel Parkhomenko konnte in dieser Saison noch selten überzeugen. Jonas Kalt ist zu fehleranfällig und Rudolf Faluvégi zu wenig konstant, was sich in starken Leistungsschwankungen zeigt.

Daniel Parkhomenko konnte sich in dieser Saison noch selten durchsetzen. Alexander Wagner

Damit Rang vier realistisch werden kann, braucht es teammässig eine Steigerung. Stevic sagt: «Wir sind auf gewissen Positionen unerfahren besetzt. Aber wenn man sieht, wie sich Nikos Sarlos auf dem Flügel entwickelt, ist das schön.» Weil es zeigt, dass das Projekt «Jugend forscht» durchaus funktionieren kann. Denn Durchschnitt ist auf lange Sicht auch irgendwie langweilig.

