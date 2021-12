Suhr Aarau unterliegt Kadetten Schaffhausen in letzter Sekunde

NLA-Handball Das fehlende Fünkchen Cleverness: Suhr Aarau ärgert sich gegen die Kadetten Schaffhausen über einen verlorenen Punkt In allerletzter Sekunde verliert Suhr Aarau gegen den Leader mit 29:30. Die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic beweist grosses Kämpferherz – und verkraftet sogar eine rote Karte. Frederic Härri Aktualisiert 12.12.2021, 20.39 Uhr

Hadern nach dem Schlusspfiff: Leonard Grazioli, Tim Aufdenblatten und Manuel Zehnder (von links). Marc Schumacher / freshfocus

Das Tor war schön und schmerzhaft zugleich. Und hätte der Treffer nicht derart weh getan, wären einige Spieler des HSC Suhr Aarau vielleicht kurz einem anerkennenden Nicken verfallen. Zuvor hat Joan Cañellas, der spanische Spielmacher der ­Kadetten Schaffhausen, seinen besten Moment an einem ­ansonsten durchschnittlichen Abend. Cañellas sieht, dass sich seinem Rechtsaussen Nik Tominec ein paar Zentimeter Platz bieten. Er spielt den Pass, Tominec läuft ein und überlupft ­Leonard Grazioli zum Sieg – in einem Spiel, dem auch ein ­Remis gut gestanden hätte.

In der Tat muss sich Suhr Aarau über einen verlorenen Punkt gegen den Tabellenführer ärgern. Eigentlich schien die Chance ja schon verspielt. Eine halbe Minute vor dem Ende steht es 28:29, als Manuel Zehnder ein (strittiges) Stürmerfoul begeht. Alle Vorteile liegen nun bei den mit Erfahrung gesegneten Kadetten, die im folgenden Angriff in Ruhe die Sekunden zerrinnen lassen könnten. Doch stattdessen fällt Schaffhausens Jonas Schelker auf eine Finte von HSC-Flügel Timothy Reichmuth herein.

Trainer Stevic setzt auf Rotation

Dieser lässt seinen Gegenspieler bewusst ungedeckt und verleitet Schelker zum Pass. Nun greift Reichmuth doch ein und fängt den Ball ab. Der Gegenangriff endet mit João Ferraz’ Ausgleichstreffer. Was folgt, ist das Kunststück von Cañellas und Tominec.

Vielleicht ist es das fehlende Fünkchen an Cleverness, das den HSC von seinem Kontrahenten trennt. Es ist der Heimmannschaft allerdings zuzuschreiben, dass sie es bis auf die allerletzte Aktion hat ankommen lassen, weil sie sich wieder und wieder festbeisst in der Partie, die mehr als einmal verloren scheint. Kurz nach dem Halbzeitunterbruch bekommt Martin Slaninka die rote Karte, weil er Schelker mit dem Ellbogen ins Gesicht trifft.

Martin Slaninka musste nach der roten Karte auf der Tribüne Platz nehmen. Marc Schumacher / freshfocus

Es hätte kaum überrascht, wenn der HSC ohne seinen Abwehrchef instabiler geworden wäre. Die Mannschaft jedoch wird stärker. Sie führt, gibt den Vorsprung wieder her, kommt zurück. Am Ende verliert sie, weil sie Nuancen missen lässt.

«Wir waren einen Ticken zu wenig gut», bilanzierte Aleksandar Stevic. Der Trainer überraschte gegen die Kadetten mit seiner Personalauswahl. Auf der Position des rechten Aufbauers startete anstelle von Ferraz der junge Daniel Parkhomenko, der drei Tage zuvor gegen GC Amicitia gar nicht zum Einsatz gekommen war. Rechtsaussen Lars Hofer schickte Stevic erst im zweiten Umgang auf die Platte, auch Manuel Zehnder war zuerst Reservist.

Der Torhütertrainer gab per Telefon Tipps

Nach acht Spielen innerhalb eines Monates will Stevic mit den Kräften haushalten und Pausen für die Vielspieler ermöglichen. «Wir müssen rotieren bei unserem Pensum», sagt Stevic. Am Donnerstag folgt gegen Pfadi Winterthur bereits der nächste Ernstkampf.

Jobsharing wurde auch im Tor betrieben. War Leonard Grazioli gegen GC Amicitia noch der Alleinunterhalter gewesen, kam nun auch Jannis Scheidiger zu Minuten. Wer fehlte, war Milos Cuckovic. Der Goalietrainer sass krank daheim – gänzlich auf das Coaching verzichtete er indes nicht. In der Halbzeitpause sah man Grazioli telefonieren, am anderen Ende der Leitung gab Cuckovic seine Tipps. Den finalen Lupfer von Tominec konnte aber auch ­Cuckovic nicht voraussehen.

Telegramm Suhr Aarau – Kadetten Schaffhausen 29:30 (13:15) Schachenhalle Aarau. 438 Zuschauer. SR Hennig/Meier. 3 Zeitstrafen plus rote Karte gegen Suhr Aarau, 5 Zeitstrafen gegen Kadetten. Suhr Aarau: Grazioli (4 Paraden)/Scheidiger (6); Sarlos, Reichmuth (1 Tor), Hofer (2), Zehnder (8/5), Ferraz (4), Attenhofer (3), Aufdenblatten (5), Parkhomenko (2), Pejkovic, Laube (4), Muggli, Strebel, Slaninka. Kadetten: Pilipovic (12 Paraden)/Biosca; Zehnder (9 Tore/5 Penalties), Matzken, Küttel (1), Cañellas (2), Schopper (1), Ephrahim, Novak (2), Lier (2), Gerbl (5), Mrakovic, Maros (2), Schelker (5), Tominec (1).

Der Match zusammengefasst:

Der HSC Suhr Aarau erwischte einen guten Start gegen die Kadetten. Nach dem Führungstor für Schaffhausen durch Schelker fanden Daniel Parkhomenko und Gian Attenhofer die postwendende Antwort. Danach waren es jedoch die Kadetten, die die Vorteile auf ihrer Seite hatten. Zwei Siebenmeter von Samuel Zehnder sorgten für den 2:4-Zwischenstand aus Sicht des HSC.

Der Zwei-Tore-Rückstand hatte auch danach Bestand. An den fehlenden Chancen lag es nicht: Suhr Aarau scheiterte gleich mehrfach im Gegenstoss, weil die Schützen zu ungenau zielten und damit Kadetten-Torhüter Kristian Pilipovic leichte Paraden ermöglichten. Gleichwohl hielt der HSC gut mit und blieb in Reichweite.

Dann aber mehrten sich die Fehler, die den Gästen leichte Tore ermöglichten. Die Kadetten legten nach. Beim Stand von 7:11 griff HSC-Trainer Aleksandar Stevic zur Auszeit. Die erhoffte Wende brachte dies in der Folge nicht, doch immerhin hielt die Heimmannschaft den Schaden in Grenzen. Zur Pause stand ein Rückstand von 13:15.

Die rote Karte bringt den HSC nicht aus der Fassung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der HSC wieder voll drin. Zwischenzeitlich verkürzten die Hausherren auf ein Tor. In der 37. Minute jedoch schwächte sich Suhr Aarau selbst: Nach einem Ellbogenschlag ins Gesicht von Jonas Schelker sah HSC-Abwehrchef Martin Slaninka die rote Karte. Entgegen aller Befürchtungen folgte der Einbruch allerdings nicht. Der HSC blieb dran und hielt das Skore weiterhin eng. Was dann in der 45. Minute passierte, war nur folgerichtig: João Ferraz glich für seine Mannschaft zum 21:21 aus. Wenig später sorgte Manuel Zehnder gar für die Führung.

Die hohe Kadenz kann der HSC in der Folge nicht ganz aufrechterhalten. So entsteht erneut der alte Rückstand von zwei Toren, fünf Minuten vor Ende liegt Suhr Aarau schliesslich mit 25:28 zurück. Noch geben sich die Gastgeber aber nicht geschlagen und verkürzen den Rückstand zwei Minuten vor dem Ende bis auf ein Tor.

Was folgte, war ein Krimi, wie ihn der HSC in der Meisterschaft selten erlebt hat. Tatsächlich kam der HSC in der finalen Minute noch einmal in Ballbesitz, Ferraz glich 14 Sekunden vor Schluss zum 29:29 aus. Den finalen Angriff hatten jedoch die Kadetten auf ihrer Seite. Und den nutzten die Gäste zum Siegtreffer: Joan Canellas spielte einen Pass auf Nik Tominec, der per Lupfer zum 30:29 vollendete. Letztlich blieb der HSC Suhr Aarau für einen grossen Kampf unbelohnt.

Ein ausführlicher Matchbericht folgt...