Der HSC Suhr Aarau schlägt Basel deutlich mit 33:26

NLA-Handball Antwort auf die Schlappe: Der HSC Suhr Aarau dreht nach Schwächephase gegen Basel gross auf Gegen St. Otmar hatte der HSC am Wochenende enttäuscht, nun folgt die Reaktion: Beim RTV Basel gelingt ein verdienter 33:26-Sieg. Dabei verdaut die Mannschaft auch eine Zitterphase nach der Pause. Frederic Härri Jetzt kommentieren 28.09.2022, 21.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Durften am Ende über den dritten Sieg im fünften Saisonspiel jubeln: die Spieler des HSC Suhr Aarau. Alexander Wagner

Die neu zusammengestellte Mannschaft des HSC Suhr Aarau war von ihren Fans mit viel Kredit und einigem Wohlwollen in die neue Saison verabschiedet worden. Das Vertrauen rechtfertigte das Team sogleich: Deutlichen Siegen gegen Thun und Kreuzlingen folgte eine knappe, ehrenwerte Niederlage gegen das Starensemble von Kriens-Luzern.

Doch am vergangenen Wochenende, beim Auswärtsauftritt in St. Gallen, hatte der HSC erstmals enttäuscht. Weil ihm offensiv in den ungünstigsten Momenten Fehlwürfe unterliefen, die nicht sein dürfen. Weil er in der Abwehr zeitweise inferior auftrat und mit einer happigen Summe an Gegentoren abgestraft wurde. 29:37 ging das Spiel gegen St. Otmar letztlich verloren. Und wer um den Ehrgeiz von Trainer und Spielern innerhalb des Vereins weiss, konnte erahnen, dass sich der HSC im Folgespiel um eine Reaktion ­bemüssigt sah.

Basel war in der Vergangenheit oft ein zäher Gegner

Nun schien der RTV Basel für dieses Vorhaben eigentlich der geeignete Kontrahent zu sein. Einen einzigen Sieg hatten die Basler zuvor errungen, die restlichen drei Partien gingen allesamt verloren. Dennoch taugte der Tabellenvorletzte doch nicht so richtig als klassischer Aufbaugegner. Den meisten HSC-Spielern dürfte es noch äusserst präsent sein, wie unangenehm sich die Weiss-Schwarzen aus Basel gemeinhin präsentieren. Regelmässig tat man sich schwer. In der letzten Saison gelang erst im dritten und finalen Vergleich der erste Sieg.

Als zäh erwiesen sich die gastgebenden Basler auch gestern Abend. Zumindest war das nach Anpfiff bis zur zehnten Minute der Fall, als es 4:4 stand. Danach übernahm der Gast das Diktat.

Kontrollierter Handball - bis zur Halbzeitpause

Innerhalb kurzer Zeit spielte sich Suhr Aarau eine solide Führung heraus. Die Mannschaft von Aleksandar Stevic zeigte kontrollierten Handball mit sauber ausgeführten Spielzügen. Und ja, sie verstand es auch zu verteidigen. Anders als vor wenigen Tagen in St. Gallen gestalteten die Spieler die Räume eng und störten die umtriebigen Basler Rückraumkräfte entscheidend. Zur Pause stand ein 17:11-Vorsprung.

Die Unterbrechung aber, sie bekam dem HSC nicht gut. Nach Wiederbeginn wirkte sein Spielfluss gehemmt. Das lag einerseits am stabiler auftretenden RTV, war aber hauptsächlich auf eigene Unzulänglichkeiten zurückzuführen. Mal um Mal sündigte der HSC im Abschluss, und Basel verkürzte – auf zwei Tore. So kam plötzlich jene Spannung auf, die schon längst aus dem Spiel entwichen schien.

Kreisläufer Martin Slaninka glänzte mit perfekter Wurfquote (6/6). Alexander Wagner

Nach Minuten des Zauderns und Zitterns jedoch fand der HSC zurück zu sich. Er befreite sich aus der Baisse – wie das so oft geschieht – mithilfe seiner Abwehr. Bälle wurden erobert und die Flügelspieler in den Gegenstoss geschickt. Lars Hofer (rechts) und Nikos Sarlos (links) bedankten sich mit sogenannten «einfachen» Toren. Das Skore wuchs, die Kräfteverhältnisse waren wieder hergestellt.

Der HSC Suhr Aarau gewann, mit 33:26. Und liess am Ende keine Zweifel am verdienten Sieger mehr offen.

Telegramm Basel – Suhr Aarau 26 :33 (11 :17) Rankhof, Basel. 300 Zuschauer. SR Boshkoski/Stalder. Basel: Hoppe (7 Paraden)/Kühner (2 Paraden); Halmagyi, Berger (1 Tor), Lapajne (3), Esono Mangue (2), Voskamp, Mauron (2), Basler (1), Brandt (2), Spende (9/2), Freiberg, Koc, Paban Lopez (6). Suhr Aarau: Scheidiger (13 Paraden)/Marjanac; Willecke, Sarlos (3), Faluvégi (1), Hofer (6), Ferraz (3/2), Kalt (2), Aufdenblatten (3), Gomboso (1), Parkhomenko (3), Pejkovic (2), Maric (3), Slaninka (6).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen