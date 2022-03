Liga-Schlussspurt: Der HSC Suhr Aarau empfängt Kriens-Luzern

NLA-Handball Alles, bitte nur nicht die Kadetten: Der HSC Suhr Aarau will für die Playoffs weiter nach oben klettern Der HSC rangiert derzeit an achter Stelle und würde nach heutigem Stand in der ersten Playoff-Runde auf Leader Schaffhausen treffen. Ein Szenario, das vermieden werden soll. Fünf Spiele bleiben den Aargauern noch, um in der Tabelle Boden gut zu machen. Am Mittwochabend ist Kriens-Luzern in der Schachenhalle zu Gast. Frederic Härri 09.03.2022, 05.00 Uhr

HSC-Trainer Aleksandar Stevic ist nach seiner Corona-Erkrankung wieder fit – und wird am Mittwochabend an der Seitenlinie stehen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Stimme am Telefon klingt noch ein wenig rau, ein bisschen kratzig. Aber das ist halb so schlimm. Es gehe ihm wieder besser, versichert Aleksandar Stevic. Der Cheftrainer des HSC Suhr Aarau hat seine Corona-Erkrankung überstanden, seit Dienstagabend darf er auch wieder in der Halle stehen.

Den vergangenen Samstag hatte er noch zu Hause verbringen müssen, mit den Augen an den Livestream geheftet. Für einen leidenschaftlichen Trainer mag das mitunter einer Qual gleichkommen. Besonders, wenn die Mannschaft verliert, unter Niveau bleibt, Hilfe von aussen nötig hat. Doch nichts dergleichen musste Stevic beobachten. Der HSC spielte gefällig auf und gewann beim RTV Basel mit 25:19. Es war der zweite Sieg in Folge, eine Woche zuvor wurde Bern bezwungen.

Der holprige Rückrundenstart ist damit zwar nicht vergessen, aber einigermassen ausgemerzt. Ein 23:25 just vor einem Monat gegen Aufsteiger Chênois, ein 31:34 gegen St. Otmar St. Gallen, ein 23:27 in Thun. Die drei Niederlagen haben dafür gesorgt, dass Suhr Aarau nicht recht vom Fleck kam, auf der Stelle trat. Auch deswegen sagt Stevic nun: «Für uns war es wichtig, dass wir zweimal hintereinander punkten und den Anschluss nicht verlieren.»

Die Kadetten wollen alle NLA-Mannschaften um jeden Preis vermeiden

Auch Stevic weiss: Es wäre gefährlich, die derzeitigen Realitäten zu verkennen. Der HSC Suhr Aarau liegt noch immer an achter Stelle der NLA-Tabelle. Die Teilnahme am Playoff ist wohl kaum gefährdet, zu schlecht ist der Punkteschnitt des im Playout-Rang neun klassierten RTV Basel. Doch hat dieser achte Platz nun eben zu bedeuten: Würden heute die Playoff-Spiele beginnen, träfe der HSC auf die Kadetten Schaffhausen.

Gegen den Leader aus der Ostschweiz, da sind sich sämtliche Liga-Konkurrenten einig, will keiner in der ersten Runde spielen. Die Kadetten treten bislang in einer Form auf, die für die anderen ausser Reichweite scheint. «Unser primäres Ziel ist, dass wir Schaffhausen vermeiden», sagt Stevic. «Den Rest lassen wir auf uns zukommen.» Für dieses Vorhaben muss der HSC in der Tabelle weiter Plätze gut machen. Und dafür braucht er vor allem eines: zusätzliche Siege.

Kriens-Luzern: eine teure Mannschaft auf Sinnsuche

Allzu viele Möglichkeiten bleiben nicht mehr. Noch fünf Spiele absolvieren die Aargauer bis zum Ende der regulären Saison. Das letzte findet am 8. April, das erste heute Mittwochabend um 20 Uhr statt. In der Schachenhalle ist der HC Kriens-Luzern zu Gast. Gegen die Innerschweizer ist der HSC in dieser Spielzeit erst einmal angetreten, der zweite Vergleich kam aufgrund eines Corona-Ausbruchs im Team nie zustande.

Kriens-Luzern-Trainer Goran Perkovac hat hervorragende Einzelkönner zur Verfügung. Aber auch ein Team, das zusammenhält? Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021) / Luzerner Zeitung

Es war ein 24:24, mit dem sich die beiden Kontrahenten Ende Oktober trennten. Das Kriens-Luzern von damals aber war ein anderes als das von heute. In der Hinrunde war die Mannschaft von Trainer Goran Perkovac gewissermassen auf Sinnsuche, ein Gebilde aus hervorragenden und teuren Individualisten, aber keine Einheit. Inzwischen scheint der letztjährige Pokalfinalist stärker zu sich selbst gefunden zu haben. Die letzten drei Partien gewann der HCK, das Team rangiert mit einem Punktequotient von 1,0 auf dem sechsten Tabellenplatz.

Jenen Schnitt würde auch der HSC Suhr Aarau aufweisen, wenn er am Mittwochabend gewinnt. Er hätte dann aus 22 Spielen ebenso viele Punkte geholt. Und wäre vorerst nach oben geklettert.