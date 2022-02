Rot für Zehnder: Der HSC Suhr Aarau verliert gegen St. Otmar

NLA-Handball 31:34 gegen St. Otmar: Zehnder sieht Rot und der HSC Suhr Aarau belohnt sich nicht für eine starke Aufholjagd In einer spektakulären Partie unterliegt der HSC Suhr Aarau den Gästen aus St. Gallen. Nach einer umstrittenen Szene sieht ausgerechnet der beste Torschütze Manuel Zehnder die rote Karte. Frederic Härri 16.02.2022, 22.53 Uhr

Rund 20 Minuten vor dem Ende wurde Manuel Zehnder ungewollt von der Platte geschickt. Marc Schumacher / freshfocus

Es waren die Stunden der letzten Male. Das letzte Mal trugen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schachenhalle Maske, ein letztes Mal wurden Zertifikate gescannt und Ausweise kontrolliert. Am Abend der Abschiede hätte der HSC Suhr Aarau gerne den ersten Liga-Sieg im Jahr 2022 willkommen geheissen. Doch es reichte nicht.

Der Gegner St. Otmar St. Gallen war ein Kontrahent, der zuletzt zwar schwer zu bespielen, aber für den HSC in der Summe leicht zu schlagen war. Die ersten beiden Vergleiche in dieser Saison gewann Suhr Aarau. Im dritten Wiedersehen unterlag er nun, in einem Spiel, «das beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollten», wie HSC-Trainer Aleksandar Stevic sagte.

Die zweite St. Galler Offensivwaffe schlug unaufhörlich zu

Die St. Galler sind bekannt für ihre Physis ebenso wie für ihre grosse Abhängigkeit von Spielmacher Andrija Pendic. Vor dieser Saison aber haben sie mit dem Polen Ariel Pietrasik einen weiteren Spieler akquiriert, um den Angriff zu diversifizieren. Und dieser Pietrasik war es, der dem HSC in der Startphase die grössten Schwierigkeiten machte. Drei Tore warf er in den ersten Minuten.

Der HSC indes benötigte ein wenig Zeit, um in die Partie zu finden. Den Pässen fehlte es an Justierung und der adäquaten Portion Kraft. Sie kamen zu lang, zu weit nach rechts und nach links. Das war anfänglich alles zu ungenau.

Der Ungar Rudolf Faluvégi gab am Mittwochabend sein Ligadebüt für den HSC Suhr Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Einen Neuen haben sie jedoch auch bei Suhr Aarau. Der Ungar Rudolf Faluvégi stiess vor einer Woche zur Mannschaft, machte die Europacup-Reise nach Tschechien mit und spielte seine ersten Minuten. Beim zweiten Auftritt in HSC-Kluft trug sich der linke Rückraumspieler in der 11. Minute mit einem herrlichen Schuss in den Winkel in die Torschützenliste ein. Dass der Torschrei der Zuschauer lauter ausfiel als bei anderen Spielern, war kein Zufall – Neues ist schliesslich immer aufregend. Mit Faluvégi auf der Platte wurde fortan auch das Spiel des HSC besser. Die Mannschaft blieb dran und schmolz den Torabstand zunehmend ein. Am Ende einer spektakulären Halbzeit lag sie 16:17 zurück.

Nach Regelwerk korrekt, trotzdem umstritten

Nach Wiederaufnahme der Partie gewährten Fehler im eigenen Angriffsspiel den St. Gallern leichte Tore im Gegenstoss. Der Rückstand wuchs auf fünf Tore an. Und just, als der HSC eigentlich zur Aufholjagd ansetzen sollte, wurde sein bester Schütze mit Rot des Feldes verwiesen. In der 41. Minute trat Manuel Zehnder zum Siebenmeter an und warf St. Otmars Torhüter Aurel Bringolf den Ball ins Gesicht. Gemäss Regelwerk ist das mit einer roten Karte zu ahnden, ungeachtet einer fehlenden Absicht. Ganz eindeutig war das Vergehen aber nicht, weil sich Bringolf bei der Wurfabgabe noch nach rechts bewegt hatte.

Der Unglaube stand Zehnder ins Gesicht geschrieben. Doch am Entscheid änderte das nichts mehr. Marc Schumacher / freshfocus

Wie oft nach solchen Momenten der scheinbaren Ungerechtigkeit setzte die Szene beim Heimteam ungeahnte Energien frei. Die Dezibel erhöhten sich, der HSC wurde stärker – und glich tatsächlich aus. Elf Minuten vor Schluss traf Lukas Laube zum 26:26. Noch mehrere Male stellten die Gastgeber den Gleichstand her, in Führung gingen sie nicht mehr.

Fast schien es, als würde Faluvégi mit seinen Abschlüssen zum neuen Zehnder werden. Zwei Tore gelangen ihm in den finalen Minuten, dann aber zielte er zu ungenau. Auf der anderen Seite blieb Pietrasik eben Pietrasik. Er warf St. Otmar zum Sieg.

Telegramm Suhr Aarau – St. Gallen 31:34 (16:17) Aarau, Schachenhalle. SR Keist/Winkler. 376 Zuschauer. Suhr Aarau: Grazioli (9 Paraden)/Scheidiger (4); Faluvégi (5), Reichmuth, Hofer (1), Zehnder (9), Attenhofer (2), Parkhomenko (1), Pejkovic (2), Laube (6), Muggli (2), Strebel, Slaninka (3). St. Gallen: Bringolf (16 Paraden); Hörler (3), Fricker, Gwerder (1), Pendic (4), Geisser (2), Jurilj (8), Pietrasik (12), Kaiser (1), Juric (2), Maros (1), Tarneller.