Chancenlos: BC Alte Kanti Aarau liegt am Tabellenende

NLA-Basketball «Es ist nicht das erste Mal, dass wir so hoch verlieren»: Mit einem Korbverhältnis von -198 liegen die Frauen des BC Alte Kanti Aarau abgeschlagen am Tabellenende Nach fünf Spielen liegen die Basketballerinnen aus Aarau ohne Punkte auf dem letzten Tabellenplatz. Während man in den Spielen mit einem dünn besetzten Kader bisher chancenlos blieb, fährt man neben dem Platz eine neue finanzielle Strategie, um in Zukunft wieder erfolgreicher zu sein. Michael Höchner Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Die Frauen des BC Alte Kanti Aarau blieben in den ersten fünf Saisonspielen chancenlos. Fabio Baranzini

Die Ausbeute des BC Alte Kanti Aarau nach den ersten Saisonspielen liest sich vernichtend. Fünf Niederlagen, null Punkte und ein Korbverhältnis von minus 198 können nur die Zahlen eines Tabellenletzten sein. Zum Vergleich: Direkt vor Aarau liegt Espérance Pully, welches zwar nur zwei Zähler mehr auf dem Konto vorzuweisen hat, aber mit bloss minus 39 das deutlich bessere Korbverhältnis besitzt. Den einzigen Sieg holten die Waadtländerinnen gegen Aarau.

«Wir haben gewusst, dass es in dieser Saison nicht einfach wird. Entsprechend sind auch die Resultate ausgefallen», sagt Stella Petermann, die Assistenztrainerin des BC AKA. So brutal die bisherigen Ergebnisse auch aussehen mögen, so sehr konnten die Aarauerin vereinzelt doch auch Erfolgserlebnisse verzeichnen. Beispielsweise konnten sie gegen die Schweizer Meisterinnen von Elfic Fribourg im ersten Viertel sehr gut mithalten. Ebenso fiel etwa das Endresultat von 50:80 gegen Troistorrents deutlich zu hoch aus.

Stella Petermann und Martina Guthauser im Video-Interview

Stella Petermann und Martina Guthauser im Video-Interview Michael Höchner

Wenig Geld auf der einen Seite des Röstigrabens

Nichtsdestotrotz macht man sich beim BC Alte Kanti Aarau nichts vor. Denn Basketball hat in der Deutschschweiz nach wie vor einen schweren Stand. Vor einigen Jahren war mit dem BC Winterthur noch ein zweites deutschsprachiges Team in der Nationalliga A vertreten, mittlerweile stehen die Aarauerinnen in der höchsten Spielklasse allein auf weiter Flur. Alle anderen Teams kommen aus der Westschweiz.

Die Gründe für den schlechten Saisonstart der Frauen können aber nicht nur auf den Röstigraben reduziert werden. In dieser Saison agiert der BC AKA mit einem deutlich kleineren Budget als noch im letzten Jahr, als man den fünften Tabellenplatz erreichte. Die knappen Finanzen führen dazu, dass sich Aarau mit Sabelle Diata Tening nur noch eine ausländische Basketballerin leisten kann. Im Vergleich zu den anderen Teams, welche über zwei oder mehr Import-Spielerinnen verfügen, ist das ein entscheidender Nachteil. Immerhin: Sportlich gesehen muss man trotz dem letzten Tabellenplatz keine Abstiegssorgen haben, da es aktuell keine Absteiger geben wird.

Stella Petermann ist seit dieser Saison Assistenztrainerin beim BC Alte Kanti Aarau. Fabio Baranzini

Der Grund für das kleinere Budget ist eine neue Strategie, welche der Verein seit dieser Saison umsetzt. Dabei werden die Budgets der obersten Teams gekürzt, und das Geld wird gleichmässig nach unten verteilt. Man arbeitet ausserdem daran, die Beziehungen zu den regionalen Sponsoren zu verstärken, was die langfristige finanzielle und sportliche Zukunft des BC AKA sichern soll.

Intakter Teamgeist

Momentan spielt Aarau mit einem sehr dünnen und jungen Kader. Die 21-jährige Shooting-Guard Martina Guthauser bildet neben Nationalspielerin Katja Wasser das Herz des Teams und hat entscheidenden Anteil daran, dass die Stimmung trotz der enttäuschenden Niederlagenserie positiv bleibt. «Es ist nicht das erste Mal, dass wir so hoch verlieren. Das macht es für uns einfacher», erklärt Guthauser und führt aus:

«Es gibt einen Unterschied bei der Art und Weise einer Niederlage. Man kann verlieren und sich hängen lassen oder man gibt sein Bestes und scheitert an der Klasse der Gegnerinnen.»

Martina Guthauser (m.) übernimmt trotz ihres jungen Alters schon viel Verantwortung. Fabio Baranzini

Guthauser hat 2012 mit Basketball angefangen und spielte seither immer für Alte Kanti Aarau. Wie sie hat auch Petermann die Hoffnung in dieser Saison noch nicht aufgegeben. «Wir hoffen, dass es zwischen Weihnachten und Neujahr noch eine zusätzliche ausländische Verstärkung gibt, damit wir mit den Topteams mithalten können», erklärt die Assistenztrainerin. Ob die nötige Verstärkung dann aber auch wirklich in Aarau eintrifft, ist wie so oft eine Frage des Geldes.

