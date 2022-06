Liveticker zum Aargauer Kantonalturnfest in Wettingen

Newsblog Jetzt live: Start zum Aargauer Kantonalturnfest ++ Über 13'000 Sportler erwartet ++ Festgelände, Zeitpläne und Konzerte – hier gibt es alle Infos Der Aargau turnt. Das Kantonalturnfest 2022 in Wettingen dauert bis und mit 26. Juni. News, Geschichten und Reaktionen in unserem Newsblog. Regionalsport 15.06.2022, 18.55 Uhr

Das Kantonale Turnfest im Aargau ist ein Mega-Event. Über 13'000 Sportlerinnen und Sportler werden in den kommenden elf Tagen in Wettingen erwartet. Auch die geschätzten Zuschauerzahlen von rund 30'000 Personen beeindrucken. Zudem gibt es ein grosses Rahmenprogramm mit Konzerten und vielem mehr. Mit unserem Liveticker bleiben Sie immer über das aktuelle Geschehen in Wettingen auf dem neusten Stand.