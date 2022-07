Marijan Maric wird für den HSC Suhr Aarau zum Problemlöser

Neuverpflichtung Endlich gefunden: Der Problemlöser für die Defensive des HSC Suhr Aarau ist Marijan Maric Der HSC Suhr Aarau verpflichtet Marijan Maric. Der 26-jährige Kroate soll vor allem die Defensive stärken. Bis der Transfer eingefädelt wurde, brauchte es viel Geduld. Weil sich beide Seiten erst finden mussten. Martin Probst Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Marijan Maric kommt mit Ambitionen zum HSC: «Ich will immer gewinnen.» Sandra Ardizzone

Wie so oft, wenn es schnell gehen muss, ist Improvisationstalent gefragt. Ein Trikot für das Fotoshooting mit Marijan Maric ist zwar bereit. Doch Aufnahmen des neuen Spielers des HSC Suhr Aarau sind nur von vorne möglich. Denn hinten steht noch der Name von Manuel Zehnder drauf.

Dieser hat den Verein Richtung Bundesliga verlassen. Ganz unpassend ist das Trikot allerdings nicht, wohnt Maric doch derzeit bei Zehnders Eltern, bis er selbst eine Wohnung im Raum Aarau gefunden hat. Wunderbare Handballwelt.

Maric wird am Dienstag offiziell vorgestellt. Am Montag war er schon im Training dabei. Deswegen die Eile. Es ist aber nicht so, dass der HSC erst seit vorgestern an der Verpflichtung des 26-jährigen Kroaten interessiert ist. Kontakt bestand schon länger, allerdings war es nicht ganz einfach, sich zu finden.

War der HSC die erste Wahl?

Maric kommt von GC Amicitia, wo er keinen neuen Vertrag erhielt. Es ist kein Geheimnis, dass die finanziellen Möglichkeiten der Zürcher jene des HSC deutlich übersteigen. Und so unterscheiden sich auch die Löhne, die möglich sind. HSC-Trainer Aleksandar Stevic sagt: «Marijan ist uns sehr entgegengekommen.» Mehr ist nicht zu erfahren.

Maric selbst lächelt nur: «Ich hatte in meiner Karriere bisher grosses Glück, was Verletzungen betrifft. Bei den Transfers ist es komplizierter.» Der HSC war wohl nicht erste Wahl. An seiner Motivation ändert das allerdings nichts. «Egal, wo ich spiele, ich will immer gewinnen. Mein Ziel ist es, Titel zu holen.»

Wie in der vergangenen Saison, als er mit GC Amicitia den Cup gewann und mit acht Toren grossen ­Anteil am Finalsieg gegen Pfadi Winterthur hatte. In erster Linie ist der 1,93 Meter grosse Rückraumspieler aber vor allem ein ausgezeichneter Verteidiger, der den Weg in die Offensive nicht scheut.

Marijan Maric ist bereit, dem HSC mit seiner Präsenz zu helfen. Sandra Ardizzone

Sein Wunsch: Ein Job für die Freundin in der Schweiz

Nach den Abgängen von Patrick Strebel, der seine Karriere be­endet hat, und Lukas Laube, der den umgekehrten Weg von Maric nahm und zu GC wechselte, entstand beim HSC besonders im defensiven Bereich eine Lücke.

«Offensiv habe ich mir eigentlich nie Sorgen gemacht», sagt Stevic. Dass mit Maric nun ein Spieler ins Team kommt, der als starker Blocker gilt, sorgt dafür, dass der Trainer auch in der Verteidigung planen kann. «Ich bin sehr glücklich», sagt Stevic. «Ich konnte Marijan in der vergangenen Saison einige Male beobachten und wir haben sehr gute Gespräche geführt, die mir zeigten, dass er gut zu uns passt.»

Maric selbst ist froh, weiter in der Schweiz zu spielen und sieht seine mittelfristige Zukunft hier. «Ich hoffe, dass bald auch meine Freundin in die Schweiz kommen kann. Sie ist Ärztin in meiner Heimat und es wäre toll, würde sie in der Schweiz einen Arbeitsplatz finden.»

Für Maric wäre es eine Premiere, würde er einmal etwas länger an einem Ort bleiben. Für GC Amicitia spielte er eine Saison, davor war er ein paar Monate bei ALPLA Hard in Österreich, wo er den Meistertitel gewann. Seine erste Station im Ausland hatte ihn nach Nordmazedonien zu Metalurg geführt. Nun kommt sein Name auf das Trikot des HSC. So es dann fertig ist.

