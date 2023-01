Eishockey-Cup: Zwischen Rückzug und Hoffnung

National Cup Eishockey Wie geht es weiter mit dem Schweizer Cup im Eishockey? – Zwei Klubs zwischen Rückzug und Hoffnung Seit dem Ausstieg der Profi-Teams verkam der National Cup zu einer noch grösseren Randerscheinung im Schweizer Eishockey, als er es ohnehin schon war. Das wirkt sich auch auf den Umgang der verbleibenden Amateurklubs mit dem Wettbewerb aus. Michael Höchner Jetzt kommentieren 03.01.2023, 17.00 Uhr

Argovia Stars und Zuchwil: Zwei Teams mit unterschiedlichen Meinungen zum National Cup. Martin Meienberger / Patrick Luethy

Heute Abend um 20.15 Uhr bestreiten die Argovia Stars (1. Liga) die 4. Qualifikationsrunde im National Cup. Im Schweizer Cup des Eishockeys treffen die Aarauer auswärts auf den Berner Klub EHC Mühlethurnen. Das Spiel gehört nicht etwa zur aktuell laufenden Saison, sondern bereits zur Spielzeit 23/24. Nachdem man in der letzten Saison an der letzten Hürde vor der Hauptrunde (Achtelfinale) gescheitert ist, soll es in diesem Jahr besser kommen.

National Cup Im National Cup treten die Amateurklubs der MyHockey-League (MHL) bis zur 4. Liga an. Über fünf Vorrunden, welche jeweils in der Vorsaison gespielt werden, qualifizieren sich 16 Teams für die erste Hauptrunde, den Achtelfinal. In der diesjährigen Finalausgabe trifft der EHC Arosa auf den HCV Martigny. Die beiden Teams küren am 5. Februar 2023 in Luzern den Cupsieger.

Der SC Bern ist das letzte Profiteam, welches den Schweizer Cup gewinnen konnte. Claudio Thoma / freshfocus

Hat der Cup seinen Zauber verloren?

Das im Cup mögliche Kräftemessen mit höher klassierten Teams ist nicht nur sportlich interessant, sondern auch auf emotionaler Ebene eine Bereicherung. Vor seinem Engagement bei den Argovia Stars als Head Coach fungierte Roger Gerber als Assistent beim EHC Wiki-Münsingen. Mit den Bernern erlebte der 54-Jährige 2018 im 1/16-Final einst ein Cup-Fest, als Wiki Zuhause vor 2200 Zuschauenden den grossen SC Bern empfing. Eine einprägsame Erinnerung, die für Gerber den Wettbewerb so einzigartig macht.

«Das Duell mit Bern vergesse ich nicht mehr, das habe ich in mir. Diese Energie versuche ich mit nach Aarau zu nehmen, allerdings haben wir nur wenige Spieler, die so etwas ähnliches erlebt haben», erklärt der Argovia-Stars-Trainer. In der Saison 20/21 fand die letzte Ausgabe statt. Damals noch unter dem Namen «Swiss Ice Hockey Cup». Seit der letzten Saison nehmen am National Cup nur noch Amateurklubs teil, ohne die Profiteams der National League und der Swiss League.

Argovia Trainer Roger Gerber weiss, welche Emotionen der Cup auslösen kann. Claudio Thoma / freshfocus

Hockeyfeste in der Hauptrunde

Trotz der Absenz der ganz grossen Namen des Schweizer Eishockeys ist der Wettbewerb für Gerber durchaus attraktiv und motivierend: «Ich glaube, auch ohne die Profiteams kann der Cup Emotionen auslösen, wenn man weit kommt oder schon nur das Achtelfinale erreicht. Arosa, welches 2022 den Cup gewonnen hat, ist sicherlich auch dieses Jahr motiviert.»

Ein Blick auf die aktuelle Cup-Saison zeigt, dass durchaus Spektakel zu finden ist. Neben zahlreichen Partien, in welchen sich Teams unterschiedlicher Klassen auf Augenhöhe bewegten, fand der Wettbewerb auch Anklang beim Publikum. So besuchten rund 1300 Fans die Halbfinalpartie zwischen Arosa und Lyss (beide MHL).

Auch der HC Sarine-Fribourg (1. Liga) konnte mit knapp 600 Zuschauenden einen neuen Rekord aufstellen. Deutlich höhere Zuschauerzahlen als im normalen Ligabetrieb. Die Beispiele zeigen, dass der Cup auch ohne die Profis für die erfolgreichen Teams durchaus lukrativ sein kann. Dort wollen auch die Argovia Stars hin.

Die Argovia Stars wollen die Hauptrunde des National Cup erreichen. Martin Meienberger / freshfocus

Grosse Herausforderung für die Amateure

Zufrieden mit dem Wettbewerb sind aber längst nicht alle Amateurklubs. Die erfolgreichen Teams des Cups bilden nur eine Minderheit all jener Vereine ab, die antreten. Attraktiv wird der Wettbewerb nämlich erst in den finalen Runden. Zuvor haben viele Amateurvereine ihre liebe Mühe mit der Organisation. Während die Argovia Stars zu träumen vermögen, betrachtet der Solothurner 2. Ligaklub EHC Zuchwil Regio den Wettbewerb etwas nüchterner.

Die Erfahrung aus der letzten Saison hat Zuchwil dazu veranlasst, sich auf diese Saison hin aus dem National Cup zurückzuziehen. Grund dafür waren hohe Betriebskosten und der administrative Mehraufwand. Im Cup ist es so, dass jeweils das unterklassige Team Heimvorteil hat und daher auch die Kosten der Spiele decken muss. Im vergangenen Jahr traf der EHCZ zuerst auf Burgdorf und eine Runde später auf Wiki-Münsingen. Beides Teams aus der ersten Liga.

Neben den Kosten für die Spielfläche mussten auch jeweils drei Schiedsrichter bezahlt werden. So summierten sich die Ausgaben für die beiden Heimspiele auf rund 3000 Franken. Da in den frühen Cup-Runden kaum Zuschauer angelockt werden, konnte nur ein Bruchteil der Kosten gedeckt werden. Hinzu kommt, dass die Infrastruktur des Sportzentrums Zuchwil auch ohne die zusätzlichen Cup-Partien an der Kapazitätsgrenze kratzt, da auch andere Vereine das Eisfeld benutzen.

Der EHC Zuchwil Regio wird in den kommenden Jahren nicht mehr am National Cup teilnehmen. Carole Lauener

Verfahren und Busse für den Rückzug

So ist der sportliche Aspekt des Cups für Zuchwils Sportchef Marc Pfister und seinen Verein zwar durchaus attraktiv, die administrativen Herausforderungen sind aber nur schwer zu tragen. «Die Spiele wurden kurzfristig vom Verband kommuniziert und mussten dann innerhalb von eineinhalb Wochen gespielt werden. Termintechnisch ist das unmöglich», erklärt Pfister.

Der Rückzug aus dem National Cup zog für die Solothurner - wie im Reglement verordnet - ein Verfahren und eine Busse mit sich. Diese sei laut Pfister aber finanziell weniger strapazierbar als die Organisation eines Heimspiels. Unter diesen Voraussetzungen ist für Zuchwil klar, dass man in den kommenden Jahren nicht am Cup teilnehmen wird.

Daran ändert auch die Rückkehr der Swiss-League-Teams ab der Saison 23/24 nichts. «Natürlich ist ein Duell mit einem NLB-Team sehr lukrativ, aber es ist für ein 2.-Liga-Team fast unmöglich, sich zuerst gegen die Konkurrenz aus der 1. Liga und MHL durchzusetzen», so Pfister.

