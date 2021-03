Nachwuchstalent Die Senkrechtstarterin: Wie diese 16-Jährige die Mountainbike-Welt vom Fricktal aus erobern will Die 16-jährige Fricktalerin Lea Huber gehört zu den hoffnungsvollsten Mountainbike-Talenten der Schweiz. Die U17-Europameisterin hat ihre Leidenschaft fürs Biken über die Familie entdeckt. Fabio Baranzini 04.03.2021, 05.00 Uhr

Die Mountainbikerin Lea Huber aus Sulz ist amtierende U17-Europameistern. Bild: Fabio Baranzini

Frühförderung ist im Sport ein allgegenwärtiges Thema. Nachwuchstalente werden schon in jungen Jahren professionell gefördert und die Trainingspensen erreichen in gewissen Sportarten schon im Kindesalter schwindelerregende Höhen. Dies alles mit dem Ziel, dass daraus später eine erfolgreiche Profikarriere resultiert.

Dass dies nicht zwingend so laufen muss, hat Lea Huber eindrücklich bewiesen. Als Kind hat die junge Fricktalerin einen Teil ihrer Freizeit im Turnverein ihres Wohnorts Sulz mit Geräteturnen verbracht. Sechs Jahre lang. Hin und wieder begleitete sie ihren Vater gemeinsam mit ihren jüngeren Geschwistern Jan und Anja an Amateur-Mountainbike-Rennen. Irgendwann schwang sie sich selber in den Sattel und nahm an einem Rennen teil.

Erstes Rennen, erster Sieg

Als sie 12 Jahre alt war, folgte dann der erste offizielle Wettkampf. Und dort fuhr Lea Huber gleich als Erste über die Ziellinie. Damit krönte sie sich zur Mountainbike-Aargauer-Meisterin ihrer Altersklasse. Sie erinnert sich:

«Da habe ich mich entschieden, dass ich lieber Mountainbike fahren möchte, statt weiter an den Geräten zu turnen.»

Also begann Lea Huber unter der Leitung ihres Vaters und eines Kollegen regelmässig auf dem Mountainbike zu trainieren. Gemeinsam mit ihrem Bruder Jan und einigen weiteren Kindern aus der Region. So entstand ein regionales Bike­team, bei dem Familie Huber sowohl den Trainer als auch zwei Athleten stellte.

Europameisterin nach drei Jahren

In dieser Konstellation machte Lea Huber schnell Fortschritte. Bereits in ihrem zweiten Jahr nahm sie regelmässig am Swiss Cup – der stärksten nationalen Rennserie – teil. Und dort wusste sie derart zu überzeugen, dass sie für die U15-EM selektioniert wurde. Lachend erinnert sie sich:

«Das kam völlig aus dem Nichts. Als ich den Anruf erhielt, wusste ich nicht mal, dass es diese U15-EM überhaupt gibt.»

Diese Selektion war für die junge Fricktalerin ein zusätzlicher Motivationsschub. Sie begann, ihren Trai­nings­­umfang kontinuierlich zu steigern. Mit Erfolg. 2019 konnte sie an den Olympischen Jugendspielen in Baku teilnehmen, qualifizierte sich erneut für die U17-EM und wurde dort zur Europameisterin ­gekürt. Ihr bislang grösster Erfolg. Und das nur drei Jahre, nachdem sie sich entschieden hatte, überhaupt regelmässig Mountainbike zu fahren.

Lea Huber werkelt in der Werkstatt zu Hause in Sulz an ihrem Bike herum. Bild: Fabio Baranzini

«Es stimmt, dass ich verhältnismässig spät begonnen habe. Aber wir haben viel und intensiv an meiner Technik gearbeitet. So konnte ich den Rückstand aufholen», sagt Lea Huber.

Traum von der Profikarriere

Mittlerweile besucht sie die Sportkanti in Aarau, damit sie mehr Zeit fürs Training hat. 12 bis 13 Stunden stehen jede Woche auf dem Programm. Noch immer trainiert sie vorwiegend im Kreis des regionalen «Raiffeisen RacingTeam» mit ihrem Vater als Trainer.

Hin und wieder besucht sie auch die Stützpunkttrainings in Gränichen und trainiert im Kreis der Nationalmannschaft. Die meisten Einheiten absolviert sie jedoch zu Hause im Fricktal, wo sie entweder alleine oder mit ihrer Kollegin Noëlle Rüetschi unterwegs ist. Lachend sagt sie:

«Ich bin sehr froh, dass ich oft mit Noëlle gemeinsam fahren kann. Denn alleine wird es mir spätestens nach zwei Stunden zu langweilig.»

In diesem Jahr will sich die amtierende U17-Schweizer Meisterin für die Junioren-EM und -WM qualifizieren und auch erstmals an einem internationalen Mehretappen-Rennen im Strassen-Radsport teilnehmen.

Und langfristig? «An Olympischen Spielen dabei zu sein, wäre ein Traum. Und ich möchte als Profiathletin im Weltcup starten können. Das sind aber sehr hohe Ziele, die ich mir da gesteckt habe.»

Aber wer weiss, was möglich ist, wenn der Weg von Senkrechtstarterin Lea Huber weiter so steil nach oben führt wie in den vergangenen vier Jahren.

Das «Sportunternehmen» Huber

Bei Familie Huber treiben auch die beiden Geschwister von Lea und damit alle drei Kinder Leistungssport. Da ist viel Organisationstalent, eine klare Rollenverteilung und eine gute Planung nötig, damit Sport, Schule und Familie unter einen Hut gebracht werden können.

Die sportverrückte Familie Huber aus Sulz (v.l.): Lea, Mutter Martina, Vater Urs, Anja und Jan. Fabio Baranzini

Dass Familie Huber abends gemeinsam an einem Tisch sitzen kann, kommt nur ganz selten vor. Denn bei den Hubers dominiert ein Thema: der Sport. Alle drei Kinder sind mit viel Einsatz und Engagement bei der Sache und trainieren während der ­Woche fast täglich.

Lea (16) und Jan (15) sind auf dem Mountainbike unterwegs, Anja (14) macht Leichtathletik beim LV Fricktal. An den Wochenenden stehen – wenn nicht Corona die ganze Sportwelt lahmlegt – Wettkämpfe und Rennen auf dem Programm.

Nicht selten Mountainbike und Leichtathletik am selben Wochenende. Entsprechend wichtig ist bei Familie Huber ein genaues Zeitmanagement und eine gute Planung. Doch da funktioniert die fünfköpfige Familie aus Sulz längst als eingespieltes Team. «Wir sind über die Jahre reingewachsen», sagt Vater Urs. «Natürlich geht mittlerweile fast unsere komplette Freizeit drauf für die Trainings und Wettkämpfe. Und es bleibt viel Arbeit an meiner Frau und mir hängen, aber solange die Kinder Freude an ihrem Sport haben und Gas geben, unterstützen wir sie gerne.»

Schwimmen, Velofahren und Skifahren

Urs Huber ist häufig mit Lea und Jan unterwegs. Er ist selber passionierter Biker und hat vor vier Jahren mit drei Kollegen ein eigenes Bike-Team gegründet, damit die Kinder trainieren können. Mittlerweile ist er Coach, Mechaniker und Teil der Teamleitung. Auch an den Wettkämpfen ist er deshalb praktisch immer mit dabei.

Mutter Martina sorgt sich derweil um das leibliche Wohl der Familie, kümmert sich um die Wäsche, ist oftmals mit Anja unterwegs und übernimmt viele administrative Arbeiten im Hintergrund. Mutter Martina fasst ihre Rolle im «Sportunternehmen» Huber so zusammen:

«Ich schaue, dass es allen gut geht.»

Dass ihre Kinder Sport machen, war Martina und Urs Huber wichtig. «Sie haben uns die Wahl gelassen, welche Sportart wir machen. Aber Schwimmen, Velofahren und Skifahren – es war unseren Eltern wichtig, dass wir das können», erzählt Jan.

Er hat ein paar Jahre Fussball gespielt, bevor er zum Mountainbiken gefunden hat. Mittlerweile absolviert er eine Lehre als Schreiner und profitiert davon, dass er für Trainings und Wettkämpfe zusätzliche Freizeit bekommt.

Eine Gratwanderung

Ausbildung und Sport unter einen Hut zu bringen, ist nicht nur für Jan eine Herausforderung, sondern auch für Lea. Sie besucht die Sportkanti in Aarau und legt dafür jeden Tag zwei Mal die Strecke Sulz–Aarau mit dem ÖV zurück, was pro Weg eineinhalb Stunden dauert.

«Die Schule und die Lehre sind bei uns sicher immer mal wieder ein Thema. Denn schliesslich ist es auch wichtig, dass unsere drei Kinder dort ihre Leistung bringen und nicht nur im Sport», sagt Martina Huber und ergänzt:

«Da gilt es, die richtige Balance zu finden.»

Doch das ist nicht immer einfach. Wie meistern die Eltern die Gratwanderung, ihre Kinder zu unterstützen, aber sie gleichzeitig nicht zu stark zu puschen oder gar unter Druck zu setzen?

«Wir versuchen, möglichst nachhaltig zu arbeiten. Das heisst, wir versuchen mit dem minimalen Aufwand mit der Konkurrenz mitzuhalten. Wir wollen nicht das ganze Pulver verschiessen. Darum stehen wir ganz bewusst immer mal wieder auf die Bremse und lassen auch mal Trainings ausfallen», sagt Urs Huber.

«Und insbesondere in den Wintermonaten ausserhalb der Saison schauen wir, dass die Kinder auch immer ­genügend Zeit finden, um mit ihren Kolleginnen und Kollegen ausserhalb des Sports etwas zu unternehmen», ergänzt Martina Huber.