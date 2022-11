Noël Seiler im Interview nach der enttäuschenden Heim-WM

Nachgefragt Unihockey-Natispieler Noël Seiler über das enttäuschende WM-Ende: «Gegen Tschechien ist ein Zug an uns vorbeigefahren» Zwei Niederlagen gegen Tschechien und Finnland liessen die Medaillenträume der Schweizer Unihockey-Nati platzen. Ex-Unihockey-Mittelland-Junior Noël Seiler aus Schöftland spricht über die letztlich enttäuschende Heim-WM und seine persönlich überragende Leistung. Michael Höchner Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Noël Seiler (vorne) bejubelte an der Unihockey-WM das 2:0 gegen Lettland im Viertelfinale. Claudio Thoma / freshfocus

Wie tief sitzt die Enttäuschung nach der WM über den vierten Platz noch?

«Bei mir persönlich noch sehr tief. Vor allem gegen Tschechien im Halbfinal wäre viel mehr möglich gewesen. Dass wir dann noch das zweite Spiel gegen Finnland im kleinen Final verlieren, ist vertretbar, auch wenn wir alles probiert haben.»

Worüber nervt man sich mehr: Dass man die gute Ausgangslage aus der Gruppenphase - mit der man Schweden im Halbfinal aus dem Weg gehen konnte - nicht für den ersten Finaleinzug seit 1998 ausnutzen konnte? Oder dass man ganz ohne Medaille das Turnier beendete?

«Es ist beides zusammen.»

Seiler war in jedem WM-Spiel gesetzt und erzielte vier Skorerpunkte (zwei Tore und zwei Assists). Ennio Leanza / EPA

Machen Sie sich selbst einen Vorwurf?

«Ich mache mir selbst und dem Team überhaupt keinen Vorwurf. Die Tschechen waren einfach besser. Wir haben uns viel zu einfach geschlagen gegeben und haben es nicht geschafft, dass alle 100 % bereit gewesen sind. Dann reicht es nicht auf internationaler Stufe.»

In den letzten beiden Spielen lag man zwischenzeitlich deutlich hinten. Wieso hat man es geschafft gegen Finnland den Schalter umzulegen und eine Aufholjagd zu starten, aber gegen Tschechien nicht?

«Im Spiel gegen Tschechien ist ein Zug an uns vorbeigefahren, worauf wir nicht mehr reagieren konnten. Wir haben viel zu viele 50:50-Duelle verloren. Dann fielen hinten die Tore rein und vorne machten wir sie nicht. Wiederum gegen Finnland ist der Funke übergesprungen und auch die Fans waren voll dabei. Ich hatte das Gefühl, jeder in der Halle glaubte daran, dass wir das Spiel noch drehen würden. Dadurch haben wir es nochmals geschafft, zusätzliche Energie auf das Feld zu bringen.»

11254 Fans besuchten am Finalwochenende die Spiele der Schweizer Nati. Claudio Thoma / freshfocus

In der Schweiz ist ein regelrechter Unihockey-Hype ausgebrochen. Das zeigt schon nur der Blick in die Stadien mit über 11000 Zuschauern. Das gabs noch nie bei einem Unihockey-Spiel in der Schweiz. Wie haben Sie das erlebt?

«Was wir erleben durften, ist absolute Spitzenklasse. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist unglaublich schön, in diese Halle hineinzulaufen und vor so vielen Zuschauern zu spielen, die einen lautstark unterstützen. Es war wunderbar.»

Für Sie war es die erste Weltmeisterschaft. Sie persönlich haben mit 2 Toren und 2 Assists ein starkes Turnier gezeigt. Wie schätzen Sie Ihre persönliche Leistung ein?

«Ich hatte eine coole Rolle bekommen und ich glaube, ich habe meinen Job gut gemacht. Es sind nicht einmal die Punkte, die ich gemacht habe, sondern mehr die Energie, mit welcher ich in die Zweikämpfe gegangen bin. An sich kann ich mit meiner Leistung zufrieden sein, auch wenn es momentan noch komisch ist, das zu sagen und es einen faden Beigeschmack hat.»

David Jansson ist als Nati-Trainer nach acht Jahren zurückgetreten. Wie haben Sie ihn erlebt?

«Er ist ein super Trainer und ein super Mensch, das schätze ich sehr an ihm. Er hat bei mir ein gutes Handling bewiesen und direkt gewusst, wie er mit mir umgehen muss. Ich verdanke ihm extrem viel. Er hat mich im Sommer mit an die «World Games» genommen, ohne dass ich internationale Erfahrungen hatte und mich dann auch weitergezogen. An der WM gab er mir eine interessante Rolle, was mir meine guten Leistungen ermöglichte. Ich finde es schade, dass es jetzt zu Ende ist. Er ist einer der besten Trainer, den ich kenne.»

Was erhoffen Sie sich vom neuen Nati-Trainer? Eine Spieler-Trainer-Beziehung ist nicht immer nur einfach.

«Das stimmt. Ich war gesegnet mit der Rolle als «Energiespieler» im Team. Wir hatten aber auch Spieler, die nicht zufrieden waren oder sehr selten zum Einsatz kamen. Für sie ist es natürlich komplett anders. Ich finde, es braucht einen Trainer, der Erfahrung, Know-How und Menschenkenntnisse mitbringt, um jeden Spieler einstimmen zu können. Ich erhoffe mir jemanden, der auf diesem Weg weiterfahren kann und nicht alles über den Haufen wirft.»

David Jansson trat nach der Weltmeisterschaft als Nationaltrainer zurück. Claudio Thoma / freshfocus

Wie sieht es mit Ihrer Zukunft in der Nati aus?

«Dass ich bei der Heim-WM spielen durfte, war ein grosses Geschenk. Ich will die gewonnene Energie mitnehmen und hoffe, dass ich noch lange in der Nati dabei sein kann. Hoffentlich gewinnen wir dann auch eines Tages eine Medaille.»

