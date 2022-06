Weltcup-Leaderin Rebecca McConnell zu Gast bei Kathrin Stirnemann

Mountainbike «Uns verbindet eine tiefe Freundschaft»: Warum die Weltcup-Leaderin in Gränichen trainiert Rebecca McConnell gastiert bei ihrer langjährigen Freundin und ehemaligen Konkurrentin Kathrin Stirnemann. Die Weltcup-Leaderin bereitet sich im Kanton Aargau auf die nächsten Events vor. Dabei passt der Start am Swiss Bike Cup in den Zeitplan der Australierin, welche anschliessend zum Weltcup in die Lenzerheide reist. Wie lebt es sich unter Bikerinnen? Noah Born Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Überfliegerin der aktuellen Cross Country-Saison Rebecca McConnell (r.) ist bei der ehemaligen Spitzenbikerin Kathrin Stirnemann zu Gast. Valentin Hehli

«Es ist absolut verrückt», sagt Rebecca McConnell auf einer Aussenterrasse in einem ruhigen Wohnquartier in Gränichen. «Ich hätte das nie erwartet. Es ist überwältigend. Mein Ziel war es, einen Weltcup zu gewinnen, dieser Sieg kam nun aber viel früher als gedacht.» Und nicht nur das.

Die 30-jährige Australierin, geboren in der Hauptstadt Canberra, gehört bereits jetzt zu den besten Mountainbikerinnen der Disziplin Cross Country. Mehr noch: McConnell führt den Gesamtweltcup derzeit an, nachdem sie an drei der bisher vier Renndestinationen als Erste über die Ziellinie fuhr. Sie sicherte sich ihren ersten Karrieresieg zum Saisonauftakt in Petropolis und gewann auch in Albstadt und Nove Mesto Na Morave. Dazu wurde sie in Leogang gute Siebte.

16'543 Kilometer von der Heimat entfernt

Nun befindet sich die Australierin in der Schweiz und verbringt einen Teil des Sommers im Kanton Aargau. Grund dafür ist, dass hier McConnells langjährige Freundin und ehemalige Konkurrentin Kathrin Stirnemann wohnt. McConnell sagt: «Uns verbindet eine tiefe Freundschaft, welche etwas spezieller ist, als andere Kontakte innerhalb des Fahrerinnenlagers.»

Stirnemann erklärt, wieso: «Wir kennen uns aus dem Weltcup und lustigerweise sind wir uns zuerst an einer Party begegnet. Als Australierin ist es sehr schwierig, während des Weltcups eine Unterkunft zu finden, da man ein halbes Jahr beinahe durchgehend auf Reisen ist und die Destinationen weit von der Heimat entfernt sind. So ist sie jedes Jahr für einige Wochen, meistens in der rennfreien Zeit, bei meiner Familie unterge­kommen und wir sind auch zusammen an die Wettkämpfe gereist.»

Die beiden Verbindet eine tiefe Freundschaft aus den gemeinsamen Rennzeiten. Valentin Hehli

Nach der Profikarriere in der «Bikefamilie» geblieben

Die Gebürtige Gränicherin beendete vor knapp zwei Jahren ihre Mountainbike-Profikarriere und widmet sich neuen Aufgaben. Eine davon ist das Amt der Nationaltrainerin der U19-Frauen: «Die Arbeit als Coach gefällt mir sehr und es ist toll, das eigene Wissen weiterzugeben, sowie die jungen Athletinnen wachsen zu sehen.»

Durch die Weiterbildungen und ihre Arbeit konnte Stirnemann weniger aufs Bike steigen: «Letztes Jahr war ich sehr mit meiner Trainerausbildung beschäftig und kam daher weniger zum Fahren. Aber ich habe wieder begonnen, kompetitiv zu trainieren und plane erneut am E-Mountainbike-Weltcup teil­zunehmen. Bei diesem Wett­bewerb gibt es eine lockerere Atmosphäre, dennoch ist der Umgang mit dem Bike ebenso herausfordernd wie im normalen Weltcup.»

Lassen es auf der Strecke auch mal langsam angehen: Kathrin Stirnemann (l.) und Rebecca McConnell. Valentin Hehli / AAR

Die Freude steht im Fokus

Rebecca McConnell verbringt drei Wochen in Gränichen, bevor sie an den nächsten Weltcup-Event in die Lenzerheide reist. «Wir geniessen die gemeinsame Zeit und gehen so oft es geht zusammen auf das Bike. Dabei steht vor allem der Spass im Vordergrund, denn als Profi muss man dauernd seine Topleistung abrufen, so ist es eine willkommene Abwechslung. Aber wenn sie etwas wissen muss oder ich ihr irgendwie helfen kann, bin ich da», sagt Stirnemann.

Die Aargauerin lobt McConnell in höchsten Tönen:

«Sie ist eine sehr faire Fahrerin und würde nie einen schlechten Move machen. Als Konkurrentin zeigt sie grossen Respekt. Und als Trainingspartnerin geniesse ich es, die gleiche Passion auszuüben und zusammen neue Destinationen zu erkunden.»

Die Beiden trainieren zusammen, auch im Hinblick des Swiss Bike Cups. Valentin Hehli / AAR

Die Teilnahme am Swiss Bike Cup in Gränichen kam für die Australierin zufällig zu Stande: «Das war eigentlich nicht geplant, aber es passt sehr gut in den Zeitblock zwischen den Weltcup-Rennen, welchen ich bei Kathrin verbringe.» McConnell hat gute Erinnerungen an den Klassiker, 2017 konnte sie das Rennen gewinnen. Als aktuelle Weltcup-Leaderin ist sie die absolute Top-Favoritin auf den Rennsieg: «Im Moment bin ich an jedem Event ein Favorit. Das ist ein neues Gefühl für mich, sonst war ich es nie. Aber für mich ändert es dadurch nichts am Rennverlauf oder an meiner Vorbereitung.»

Gänzlich auf den Mountainbike-Weltcup fixiert

Auf einen Start an der Tour de Suisse der Frauen verzichtete Rebecca McConnell, anders als zahlreiche ihrer Mountainbike-Kolleginnen, bewusst: «Ich bin gar keine Strassenfahrerin und eine Bikerin zu hundert Prozent. Das war gar keine Option für mich.» Somit fokussiert sich die 30-jährige Australierin ganz auf den diesjährigen Cross-Country-Weltcup - mit einem Zwischenstopp auf dem Gränicher Bikekurs.

