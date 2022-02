Der Aargauer Ricardo Feller debütiert in der DTM

Motorsport Wie der grosse Traum des Aargauers Ricardo Feller in Erfüllung ging Das 21-Jährige Motorsport-Talent unterschreibt einen Vertrag mit dem ambitionierten Team Abt Sportsline. Nach dem herausragenden Sieg des GT-Masters 2021 auf dem Nürburgring folgt nun das Debüt in der DTM. Für den Oberbötzberger machte sich die Geduld und auch ein kleiner Umweg bezahlt. Noah Born Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Ein weiterer Schweizer Stern am grossen Rennfahrerhorizont: Supertalent Ricardo Feller. ABT Sportsline

Sébastien Buemi, Ralph Boschung, Edoardo Mortara, Nico Müller, Louis Delétraz - so liest sich die Liste der aktuell erfolgreichsten Schweizer Autorennfahrer. Neu dazu gehört auch das vielversprechende Supertalent Ricardo Feller, welcher seinen ersten Vertrag mit dem DTM-Teilnehmer Abt unterzeichnet hat. Das Deutsche Team Abt ersetzt die Pilotin Sophia Flörsch, nach einer missglückten Saison, mit dem 21-Jährigen Aargauer. In Motorsportkreisen wird von einem echten Coup gesprochen.

«Mein Traum einer Profikarriere erfüllte sich immer mehr»

Das ambitionierte Ziel einer Profi-Rennfahrerkarriere begann für Ricardo Feller mit dem Umzug nach Rothrist. «Wir besuchten oft die Kartbahn in Roggwil. Als ich 10 Jahre alt wurde, bekam ich ein eigenes kleines Kart geschenkt. So ging es weiter, Schritt für Schritt», erklärt er.

Anschliessend debütierte Feller in ersten Wettbewerben und sein grosses Talent kam zum Vorschein: «Zuerst fuhr ich regionale Rennen, dann folgten Schweizer und Italienische Meisterschaften, bis zu Internationalen Turnieren. Das Niveau steigerte sich andauernd und wurde vielversprechender. Mein Traum einer Profikarriere erfüllte sich immer mehr.»

Ricardo Feller beim Fahrerwechsel in den GT-Masters. Zvg / SPO

Der grosse Durchbruch gelang Ricardo Feller in der Rennsaison 2021. Er gewann, zusammen mit dem Deutschen Fahrer Christopher Mies, die ADAC GT-Masters. «Es war ein sehr gutes Jahr und das hat mir extrem geholfen, einen Startplatz in der DTM zu erhalten», sagt der Oberbötzberger.

Ihm spielt in die Karten, dass seit dem letzten Rennkalender des Deutschen Tourwagen-Masters GT3-Boliden an den Start gehen. Mit einem solchen Gefährt war Feller bereits in den GT-Masters siegreich und ist mit dem Auto komplett vertraut.

«Ich machte einen Schritt zurück und kam zwei Schritte vorwärts»

Ricardo Feller musste nach seiner Zeit in der Formel 4 eine verzwickte Entscheidung treffen. Ein Wechsel in die Formel 3 wäre extrem kostspielig gewesen und für den Aargauer keinesfalls zu stemmen: «Natürlich hatte auch ich den Traum von der grossen Formel 1. Aber der weitere Weg war für uns unmöglich zu finanzieren. Trotz allen Sponsoren wäre dies viel zu teuer. Also musste ich mich festlegen, den Motorsport als Hobby auszuüben und auf eine Chance zu hoffen. Zum Glück funktionierte dies hervorragend und ich kam in der Audi Akademie unter. Ich machte einen Schritt zurück und kam zwei Schritte vorwärts.»

In der DTM-Saison 2022 wird sich Feller neben dem Routinier René Rast und dem Südafrikaner Kelvin van der Linde als Youngster beweisen müssen. Der 35-Jährige Rast ist dreifacher DTM-Gesamtsieger und van der Linde der letztjährige Drittplatzierte. Die erfahrenen Teamkollegen werden es dem Aargauer nicht leicht machen.

Dennoch setzt er seine Ziele hoch: «Es ist unglaublich für das Team Abt fahren zu dürfen. Aber ich will nicht nur dabei sein. Ich will gewinnen und vorne mitkämpfen.»

Die grosse Vielfalt macht die DTM attraktiv

Bei der Faszination für Tourenwagen kommt Ricardo Feller ins Schwärmen: «Es ist realer und es geht nicht um Politik, wie in den Formel-Kategorien. Am Start sind viele verschiedene Marken, wo für jeden Fan etwas dabei ist. Auch die Abwechslung mit Lang- und Kurzstreckenrennen macht die grosse Vielfalt aus. Für uns Piloten sind die Renntaktiken sehr interessant und natürlich der «Speed». Es sind fantastische Autos und tolle Strecken.» Das Team Abt Sportsline geht mit dem Hersteller Audi an den Start. Weiter vertreten sind auch die Marken Mercedes, Lamborghini, Porsche und BMW.

Fellers Bolide für die DTM-Saison 2022. ABT Sportsline

Feller wird einen Audi R8 LMS GT3 evo II steuern, wenn am 29. April in Portimao (Portugal) die DTM-Saison startet. ABT CEO Hans-Jürgen Abt hält sehr viel von seinem Debütanten im 510 PS Boliden: «Ich bin sicher, dass Ricardo das nötige Talent hat, sich in der DTM zu etablieren und ein ganz Grosser zu werden.»

Im neuen Auto ist Ricardo Feller noch nicht gesessen, erst anfang April beginnen die Testfahrten. Die Vorfreude beim 21-Jährigen ist längst riesig: «Ich bin allen sehr dankbar, welche mich bis zu diesem Ziel begleitet haben, vor allem meiner Familie und meinen Sponsoren für die enge Unterstützung. Ein grosser Traum geht in Erfüllung und ich freue mich auf jedes einzelne Rennen.» Auf den Schweizer Youngster wartet eine grosse Herausforderung, wenn im Frühling die Motoren der Tourenwagen aufheulen.

