Schinznach: Jean-Luc D'Auria startet als Motorsport-Talent durch

Motorsport Die unglaubliche Geschichte des Aargauer Nachwuchstalents Jean-Luc D'Auria Der Schinznacher Jean-Luc D’Auria wurde 2020 zufälligerweise auf einer Kartbahn als grosses Rennsporttalent entdeckt. Nach einer starken GT4-Saison unterschreibt der 22-Jährige einen Vertrag mit dem Lamborghini-Rennteam «Vincenzo Sospiri Racing». Ein erreichter Meilenstein zum Start einer vielversprechenden Rennfahrerkarriere. Noah Born Jetzt kommentieren 03.03.2022, 11.27 Uhr

Jean-Luc D'Auria (Mitte) mit seinem Manager und Entdecker Daniele Di Ninno (links) sowie dem Teambesitzer Vincenzo Sospiri. VSR

Von 0 auf 100. So läuft es für Jean-Luc D'Auria nicht nur im Rennwagen, auch seine Motorsport-Karriere verläuft im selben rasanten Tempo. Der Aargauer lebt den Traum jedes Hobby-Kartfahrers. Zwei Jahre ist es her, seit D'Auria auf einer Schweizer Kartbahn zufälligerweise als vielversprechendes Talent entdeckt wurde. Der grosse Durchbruch sollte ihm gelingen, denn nur wenige Monate später folgten auf diverse Testfahrten, der erste Sieg in einem professionellen Rennen.

Am Porsche-Testtag den eigentlichen Fahrer besiegt

«Seit meiner Kindheit habe ich mit meinem Grossvater Formel 1-Rennen geschaut und es war immer mein grosser Traum, Autorennfahrer zu werden. Mir war schnell klar, dass eine Motorsportkarriere jedoch viel zu teuer und für uns finanziell nicht stemmbar wäre», erklärt der 22-Jährige.

Er habe seine Leidenschaft nur als Hobby ausgeführt, bis er eines Tages die Möglichkeit erhielt, ein Motorcrossbike zu kaufen. «Ich liebe den Rennsport und den dazugehörenden Adrenalinkick», sagt D'Auria. Und er fügt an:

«Doch ich besitze kein Talent auf zwei Rädern und mein Körper war auch nicht fit genug, um mögliche Podestplätze einzufahren. Wegen des Motocross habe ich beinahe jeden Knochen meines Körpers einmal gebrochen.»

Der mentale Aspekt reizt den Schinznacher im Autorennsport. In den Boliden kämpfen die Fahrer um wenige Hundertstelsekunden. Genau das ist es, was Jean-Luc D'Auria immer wieder auf die Go-Kartbahn zog. Vorerst nur als Freizeithobby, bis ihm eines Tages sein jetziger Manager zu einem Porsche-Testtag einlud. Dort beeindruckte D'Auria auf Anhieb an und schlug den eigentlichen Rennfahrer des Teams. Er nutzte die Gunst der Stunde und heuerte beim italienischen GT4-Team Villorba Corse an.

Erstes Rennen – erster Sieg

«Gleich in meinem allerersten professionellen Autorennen, dem Zwölf-Stunden-Rennen von Bahrain 2020, fuhr ich das Team zum Sieg. Es war unglaublich. Ich stand zuvor nie auf dem Podest und als ich auf dem Siegertreppchen stand, überwältigten mich die Emotionen», erläutert D'Auria seine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Zwischen der zufälligen Entdeckung und dem Überraschungssieg im Golfstaat lagen nur zehn Monate.

Der unterzeichnete Vertrag sichert dem 22-Jährigen den Start in der GT3-Saison 2023. VSR

Eine starke GT-Saison ermöglichte dem Schinznacher die Wahl seines zukünftigen Rennstalls. Er entschied sich für das Lamborghini Werkteam Vincenzo Sospiri Racing (VSR). «Ich habe mich super mit dem Team und dem Besitzer verstanden. VSR ist jedoch sehr zielorientiert und auf mir lastet ein enormer Erfolgsdruck», erzählt D'Auria. Aber das ist noch nicht alles: «Nach der Vertragsunterzeichnung im Januar hatte ich eine Panikattacke, da alles extrem schnell voranging. Ich konnte es kaum glauben, denn ich fühlte mich nicht wie ein Profi, habe aber einen Vertrag für die GT3 2023 erhalten.»

Er will nicht in die Formel 1 – «Die besten Fahrer sind in der DTM zuhause»

Diese Saison wird Jean-Luc D'Auria in der Lamborghini Super Trofeo Europameisterschaft antreten und einige Testfahrten im GT3-Boliden absolvieren. Es soll das wichtigste Rennjahr seiner bisherigen Karriere werden, welches eine gute Vorbereitung benötigt: «Im Moment bin ich in Italien, da wir hier ein Bootcamp absolvieren. Jeden Tag sitze ich vier bis sechs Stunden im Simulator. Für mich startet das richtige Abenteuer mit VSR am 3. März, wenn ich die erste Runde auf einer Strecke fahren darf.»

Lamborghini Huracan GT3 EVO: D'Aurias-Bolide wird für die aktuelle Saison vorbereitet. VSR

Die unerwartete Karrierelaufbahn des 22-Jährigen soll fortlaufend weitergehen. «Ich habe nie von der Formel 1 geträumt. Für mich fahren die weltbesten Piloten in der DTM. Ein Engagement in dieser Rennserie ist mein grösstes Ziel. Aber auch in der GT3 sind bereits Top-Fahrer vertreten. Ich weiss, dass ich alles geben muss, um auf diesem Level zu bestehen», zeigt sich D'Auria kämpferisch.

Ein Wechsel vom Töff- zum Autorennsport ist in der heutigen Zeit sehr ungewöhnlich. «Vor 30 Jahren war es noch üblich, von zwei auf vier Räder zu wechseln. Doch heute passiert dies kaum noch. Ich habe alles aufs Spiel gesetzt, meine Motorcross-Lizenzen aufgelöst und meinen Töff verkauft», erklärt D'Auria. Das Ganze passt zur unglaublichen Geschichte des jungen Schinznachers.

