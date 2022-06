DTM-Premierensieg für den Aargauer Ricardo Feller in Imola

Motorsport «Der perfekte Rennsonntag»: Aargauer Ricardo Feller ist auf der grossen DTM-Bühne angekommen Im Januar unterschrieb Ricardo Feller aus Oberbözberg einen Vertrag mit dem DTM-Spitzenteam Abt Sportsline. Nach einem soliden Saisonauftakt konnte der Rookie bereits im sechsten Anlauf seinen Premierensieg feiern. Auf der berühmten Strecke im italienischen Imola zeigte der Aargauer ein ausgezeichnetes Rennen, welches er von der Poleposition aus startete. Noah Born Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Zuoberst auf dem DTM-Treppchen: Ein grandioser Auftritt des Aargauer Rennsport-Talents Ricardo Feller. Imago/Juergen Tap / www.imago-images.de / IMAGO/HochZwei

Es ist der wohl glorreichste Moment einer noch jungen Rennsportkarriere: Ricardo Feller, gerade einmal 22-jährig, fährt im sechsten DTM-Rennen seiner Karriere als erster über die Ziellinie. Auf der renommierten Strecke im rennsportverrückten Imola erwischte der Aargauer einen perfekten Tag. Mit einer fantastischen Runde im zweiten Qualifying des Wochenendes sicherte sich Feller den Start von der Poleposition: Eine Premiere in seiner bisher kurzen DTM-Laufbahn.

«Als ich diese Runde im Auto fuhr, hat sie sich extrem gut angefühlt. Ich dachte mir: Dieses Ergebnis muss ich mitnehmen, denn besser geht es nicht mehr. Dann bekam ich über den Funk gesagt, dass es momentan für die Pole reicht und der Abstand zur Konkurrenz gross sei. Es hat einfach alles gepasst - die Runde meines Lebens»,

erzählt Ricardo Feller am Telefon, während einer Weiterreise in Richtung Trainingsdestination Spa-Francorchamps.

Nach der Quali ist vor dem Rennen

Für die DTM-Fahrer geht es an einem Wettkampftag Schlag auf Schlag. Alle Augen waren nach der beeindruckenden Qualifikationsrunde auf den 22-Jährigen gerichtet, welcher mit einem Handicap zurechtkommen musste: «Aufgrund des Startplatzes an der Spitze bekam ich das Zusatzgewicht von 25 Kilogramm ins Auto. Doch wenn man von der Pole aus startet, will man das Rennen gewinnen. Mit diesem Ziel stieg ich ins Auto.»

Der Rennstart ging dem Audi-Piloten ziemlich in die Hosen. Bereits nach der Eröffnungsrunde passierte Feller ein Fahrfehler und Felipe Fraga, im schnelleren Ferrari, konnte an ihm vorbeiziehen. Aufgrund vieler Ausfälle und einem turbulenten Rennverlauf fand sich Ricardo Feller bei einem Restart auf der fünften Zwischenposition wieder. Doch der Aargauer kämpfte sich zurück an die Spitze und entschied den Zweikampf mit dem US-Amerikaner Dev Gore für sich. Mit einem Vorsprung von knapp zwei Sekunden auf den nächsten Kontrahenten liess sich Feller seinen ersten DTM-Triumph nicht mehr nehmen.

Die Schweizer Landeshymne erklang im Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Imago/Juergen Tap / www.imago-images.de / IMAGO/HochZwei

«Das war der Hammer. Der Start ging eigentlich in Ordnung, doch das Tempo der Ferraris zu halten, war nicht einfach. Beim Restart konnte ich dann meine Chance nutzen. Ich bin immer noch überwältigt, dass es auf der dritten Strecke der Saison schon für einen Sieg gereicht hat. Davon habe ich immer geträumt, aber ich hätte es nie gedacht, dass es so schnell gehen würde», sagt der überwältigte DTM-Sieger.

Trotz holpriger Testphase gut gestartet

Die Saisonvorbereitung lief aus Sicht des Audi-Piloten nicht optimal: «Wir konnten weniger Testfahrten machen als andere Werkteams. Daher mussten wir unsere beschränkte Zeit, so gut es ging, nutzen. Am Saisonauftakt in Portimao waren wir sicherlich noch nicht ganz dort, wo wir eigentlich sein wollten. Dennoch konnte ich solide Ergebnisse einfahren und wir verbesserten uns Schritt für Schritt.»

Am DTM-Start im Süden Portugals sicherte sich der Debütant sogleich einen starken sechsten Platz. Im zweiten Rennen gelang der solide neunte Rang. Die dritte Destination der DTM-Saison war der Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Im ersten Rennen des Wochenendes schied Feller aufgrund eines Reifenschadens frühzeitig aus. «Danach folgte dann der perfekte Rennsonntag», erklärt er mit einem Lächeln im Gesicht.

Ricardo Fellers Bolide der DTM-Saison 2022: Audi R8 LMS GT3 evo II. ABT Sportsline

Ricardo Feller überzeugte bisher mit seiner Konstanz. Jedes Rennen, welches der Audi-Pilot zu Ende fahren konnte, schloss er mit einem Platz in den Top-Ten ab. Dies bringt dem Oberbözberger insgesamt 44 Zähler und der zwischenzeitliche sechste Rang im Gesamtklassement ein.

«Ich bin sehr glücklich darüber und kann nicht richtig erklären, woran es genau liegt. An diese Erfolge muss ich jetzt anknüpfen und weiterhin Punkte sammeln, um im Meisterschaftskampf zu bleiben.»

Das dazugehörende Medienaufsehen zu seinem DTM-Erfolg beeindruckt den 22-Jährigen wenig: «Ich habe einen ruhigen Charakter und lasse mich nicht schnell aus der Ruhe bringen. Der Medienrummel ist nun auf einem ganz neuen Level für mich, aber das gehört dazu. Hauptsächlich konzentriere ich mich auf das Fahren und da es bisher nur positive Schlagzeilen waren, macht es alles etwas einfacher.»

Viele Reisen, wenig Zeit

Der Terminplan des DTM-Fahrers ist derzeit sehr eng gesteckt: «Nach dem Training in Spa geht es nach Zandvoort für das GT-Masters-Wochenende. Danach komme ich für einen Tag nach Hause und später geht es direkt zum Norisring, wo der nächste DTM-Event stattfindet.» Die Strecke im Deutschen Nürnberg ist für Ricardo Feller neues Terrain: «Da es ein Stadtkurs ist, gibt es vorab keine Testmöglichkeiten. Für mich wird es die Premiere auf dem Norisring sein, was ein einzigartiges Erlebnis wird.»

