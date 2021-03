Möhlin Stagnation, verzweifelte Trainersuche und abgesagte Turniere: Wie das Aargauer Tennistalent Jérôme Kym wieder zurück in die Erfolgsspur will Das 18-jährige Nachwuchstalent Jérôme Kym aus Möhlin will nach einem ­holprigen Coronajahr in seiner letzten Juniorensaison angreifen – in Trimbach gelingt ihm der Turnier-Restart schon mal beeindruckend. Silvan Hartmann 11.03.2021, 04.55 Uhr

Jérôme Kym schloss sich im November Trainer Markus Hipfl in Kitzbühel an. Claudio De Capitani / freshfocus

Endlich wieder Turniere spielen! Jérôme Kym hatte lange auf diesen Moment gewartet. Nun darf das grosse Schweizer Nachwuchstalent in dieser Woche wieder ran – und das erst noch in Trimbach, quasi vor seiner Haustüre, keine Stunde Autofahrt von Möhlin entfernt. Seit den Schweizer Meisterschaften Mitte Dezember, als er in der 2. Runde unglücklich an Johan Nikles scheiterte, war coronabedingt Turnier-Funkstille. Und davor war die Junioren-Weltranglisten-Nummer 15 letztmals im Oktober an den Junioren-French-Open im Einsatz gestanden. Kym trägt es mit Fassung: «Die Situation ist für alle Spieler dieselbe. Ich versuchte das Beste daraus zu machen und konzentrierte mich noch intensiver auf das Training.»

Den Restart ist Kym in Trimbach fürs Erste in beeindruckender Manier gelungen, schlägt in Runde eins den Italiener Simone Roncalli (ATP 672) mit 6:2, 6:1.

«Ich bin happy, kann ich wieder Turniere spielen. Ich versuche es zu geniessen. Ob ich jetzt gewinne oder verliere, ist egal. Wichtig finde ich, dass ich mich entwickle und dass ich in drei, vier Jahren bereit sein werde, damit es dann zügig vorwärts geht», sagte Kym noch vor seinem Einzeleinsatz.

Kym in Kitzbühel unter Hipfl: «Fühle mich wohl»

In seiner Stimme schwingt so etwas wie eine leise Enttäuschung mit. Jérôme Kym hat kein einfaches Jahr hinter sich. Dabei startete das Jahr 2020 noch äusserst aufregend für ihn. Erst durfte er als Teil der Schweizer Nachwuchstruppe in Dubai mit Roger Federer trainieren, worauf er bei den Australian Open an einem Junioren-Grand-Slam debütierte.

Doch auch danach war der überaus talentierte Teenager inmitten einer aufgekommenen Stagnation vor allem mit der Suche nach dem für ihn perfekten Trainer beschäftigt. Während die weiteren Talente Leandro Riedi und Dominic Stricker ihr persönliches und sportliches Umfeld fanden, stellte sich dies bei Kym als schwieriger heraus. Anders als Riedi, der mit dem ehemaligen Doppel-Spezialisten Yves Allegro zusammenarbeitet, und Stricker, der von Sven Swinnen betreut wird, suchte Jérôme Kym lange nach der idealen Lösung. Doch weder bei Davis-Cup-Captain Severin Lüthi noch bei Swiss Tennis oder auch bei Urs Walter wurde er glücklich.

Bereits im vergangenen Sommer warnte Lüthi gegenüber dieser Zeitung, dass Kym in seiner Entwicklung stagniere: «Jérôme hat Potenzial, aber viele Baustellen in seinem Spiel. Er muss zeigen, dass er die Leidenschaft hat, diesen Weg weiterzugehen.»

Leandro Riedi, Jerome Kym und Dominic Stricker, die drei grossen Nachwuchshoffnungen des Schweizer Tennis, zu Gast bei Roger Federer in Dubai. Instagram

Im vergangenen November schloss sich Jérôme Kym dem Österreicher Markus Hipfl in Kitzbühel an. Etwas, das der mittlerweile 1,98 Meter grosse Spieler laut eigenen Aussagen schon Monate früher hätte machen wollen, aber wegen der Pandemie nicht möglich war. «Ich hatte angerufen und ihm erzählt, dass ich Probleme habe, weil ich nicht weiss, wohin ich soll. Es hat sich dann zum Glück ergeben», erzählt Kym und ergänzt: «Ich wohne noch in Möhlin, habe aber in Kitzbühel ein Zimmer. Ich fühle mich wohl dort, habe meine Ruhe und kann mich unter idealen Bedingungen gut auf meine Arbeit konzentrieren.»

In Kitzbühel durfte er sogar schon mit dem deutschen Spitzentennisspieler Philipp Kohlschreiber trainieren. «Für mich ist es sensationell, dass ich von einem solchen Spieler profitieren darf. Ich habe grössten Respekt vor ihm, auch menschlich ist er grossartig und nimmt sich sogar in seinen eigenen Trainings Zeit, mir Tipps zu geben. Ich schätze das sehr.»

Ob Jérôme Kym in Kitzbühel aber endlich sein sportliches Umfeld gefunden hat, wird sich noch zeigen müssen. Konkrete Ziele habe er sich für diese Saison nicht gesteckt. Sie liegen aber auf der Hand: Zurück in die Erfolgsspur finden.

Auf diesem Weg dürfte erschwerend hinzukommen, dass die Coronapandemie eine konkrete Planung der Saison nicht zulässt – ausgerechnet in Kyms letzter Juniorensaison! Bereits die Australian Open für Junioren waren abgesagt worden. Ob die weiteren Grand Slams für Junioren stattfinden, ist unklar. Kym zeigt sich zuversichtlich: «Ich gebe mein Bestes. Und wenn es nicht gut kommt, dann gehe ich wieder ins Training und versuche Tag für Tag, besser zu werden.»