Mit 81 Jahren Der strenge Referee mit väterlicher Art: Nach 50 Jahren Mitgestalten des Aargauer Volleyballs tritt Markus Wagner in den Ruhestand Wer im Aargau Volleyball spielt, kennt ihn: Markus Wagner. Nun tritt der Aarburger nach 50 Jahren Mitgestalten des Aargauer Volleyballs mit 81 Jahren in den Ruhestand. Redaktion Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.03 Uhr

Nach 50 Jahren Mitgestalten des Aargauer Volleyballs tritt der Aarburger Markus Wagner mit 81 Jahren in den Ruhestand. Zvg / zvg

Bei Markus Wagner ist die Freude an der Schiedsrichterarbeit ungebrochen. Wenn der 81-Jährige ein Volleyballspiel schaut, gilt seine Aufmerksamkeit mehr dem Verhalten, der Zeichengebung und den Entscheidungen des Unparteiischen als dem Geschehen auf dem Platz. Der Bayer, der 1960 berufshalber in die Schweiz kam, war ursprünglich begeisterter Handballer. Als er von Vevey ins ­Glarnerland umzog, konnte er in der näheren Umgebung nirgends mehr Handball spielen. So wechselte der pensionierte Automechaniker, der während 32 Jahren beim grössten Schweizer Autoimporteur als Lehrlingsverantwortlicher ar­bei­tete, zum Volleyball – zunächst nach Näfels, dann nach Windisch, wo er 13 Jahre lang selber spielte.

Seine Schiedsrichterprüfung legte Markus Wagner 1971 ab und leitete seither über 2500 Spiele auf nationalem und regionalem Parkett. In den 1980er-Jahren erhielt er ein Aufgebot für das Freundschaftsspiel Schweiz gegen Bulgarien. Sieben Jahre bildete er mit seiner Frau Vreni ein Schiedsrichter-Team. «Ich habe immer sehr gern Spiele geleitet», erklärt Wagner. «Manchmal gab es heikle Situationen, dann war es wichtig, ruhig zu bleiben und Verständnis zu zeigen.» Ihm hat der Kontakt mit den Spielern gefallen. Durch seine vielen Einsätze kannten ihn die meisten Aktiven und schätzten seine strenge, faire Art.

Vielseitig aktiv an der ­Seitenlinie

1974 gründete er mit Freunden den Volleyballclub Uerkheim und war dort einige Jahre Trainer. Seine Laufbahn ging weiter über Aarburg nach Safenwil, bis er ein Engagement beim VBC Oftringen (3.-Liga-Frauen) antrat. In den folgenden Jahren schaffte er den Aufstieg mit seinem Team bis in die 1. Liga, wo er noch zwei Saisons als Cheftrainer wirkte. Als das Team in die NLB promovierte, war es für ihn Zeit, die Hauptverantwortung abzugeben und künftig sein Wissen und seine Erfahrung als Assistenztrainer einzusetzen.

Ab 1990 erteilte Markus Wagner in Oftringen Volleyballkurse im freiwilligen Schulsport. Sein Arbeitgeber gab ihm an den Mittwochnachmittagen frei für die Trainings. Er startete mit 11 Mädchen und Knaben. Nach seinem 14-jährigen Einsatz waren es über 100 Kinder und Jugendliche, die die Freude am Volleyball entdeckt hatten.

Von 1979 bis 2001 war er in der Regionalen Schiedsrichterkommission Aargau für die Ausbildung, Betreuung und Beförderung sowie für die Einsatzplanung verantwortlich. Bei vier Eidgenössischen Turnfesten amtete er als Schiedsrichter-Obmann und koordinierte den Ablauf der Wettkämpfe der über 60 Teams. Markus Wagner leitete zudem viele Ausbildungslehrgänge für angehende Schiedsrichter beim Aargauer Volleyballverband, beim kantonalen Turnverband und dem Katholischen Frauenturnverband.

Auch nach seinem Rücktritt als Schiedsrichter 2017 leistete Wagner noch mehrere Einsätze bei der Betreuung von Neuschiedsrichtern bei ihren ersten Einsätzen und bei der Ausbildung von Jugendschiedsrichtern. «Meine Arbeit als Lehrlingsausbilder hat mir gezeigt, dass bei den Jugendlichen mit Druck und Zwang wenig zu ­erreichen ist. Ich versuchte, sie positiv zu stärken und sie sanft auf den richtigen Weg zu ­bringen. Das hat mir Freude ­gemacht», sagt er.

Markus Wagner ist bekannt für seine gemütliche Art und seinen väterlichen Umgang. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind für ihn Ehrensache und seine Liebe zum Volleyball und den Aktiven jeden Alters macht ihn zum gern gesehenen Gast in allen Hallen. Der nationale Verband verlieh ihm 2019 den «Prix Benevolley» für seinen langjährigen Einsatz als Schiedsrichter. Swiss Volley Region Aargau schätzt sein ­Engagement und dankt seinem Ehrenmitglied für die 50 Jahre Einsatz für den Volleyballsport. (rru)

