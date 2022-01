Ex-HSC-Trainer Misha Kaufmann hat in der 2. Bundesliga Erfolg

Misha Kaufmann «Verlier bloss nicht das Derby!»: Der Ex-Trainer von Suhr Aarau sorgt im deutschen Handball für Furore Im Herbst wechselte Misha Kaufmann vom HSC Suhr Aarau in die zweite deutsche Bundesliga. Seiner neuen Mannschaft hat er Selbstvertrauen eingepflanzt, von den Fans wird Kaufmann geschätzt. Doch die eigene Familie fehlt ihm. Frederic Härri Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

«Ich habe die Hütte abgerissen und eine neue hingestellt»: Misha Kaufmann hat bei seinem neuen Klub einiges verändert - mit Erfolg. Imago Images

Im Herbst war Misha Kaufmann plötzlich nervös. Fünfeinhalb Jahre lang war ihm das kaum einmal passiert. Schliesslich hatte er stets vor derselben Mannschaft gestanden, die immergleichen Worte gesagt, die immergleichen Abläufe trainieren lassen. Doch nun blickten viele unbekannte Augenpaare auf ihn, erwartungsvoll und unsicher. Und Kaufmann musste Hochdeutsch sprechen, weil ihn sonst keiner verstand.

Der 16. Oktober 2021 war Kaufmanns letzter Tag als Trainer des HSC Suhr Aarau. Er sah einen 25:23-Sieg gegen den UHK Krems im Europacup, keine 24 Stunden später war er weg. Kaufmann wurde abgeworben, vom ThSV Eisenach aus der zweiten Bundesliga. Die Ostdeutschen hatten ihn schon länger als Kandidaten in Aussicht, ein Engagement ab der nächsten oder übernächsten Saison stand im Raum. Aus einer akuten sportlichen Not heraus zog man den Wechsel jedoch vor. Für Kaufmann erfüllte sich laut eigener Aussage «ein Kindheitstraum».

Und so kam es während Kaufmanns erster Ansprache zur erwähnten Nervosität, die lediglich von jener seiner neuen Mannschaft übertroffen wurde. Die Eisenacher hatten zu jenem Zeitpunkt fünf ihrer ersten sechs Partien verloren, entsprechend niedergeschlagen waren die – vielfach noch blutjungen – Spieler. «Das Selbstvertrauen war am Boden», sagt Kaufmann heute mit drei Monaten Abstand. ­Wobei er nicht «am Boden» sagt, sondern den etwas drastischeren Ausdruck für das menschliche Gesäss wählt.

Bei jedem Training sitzt ein Journalist in der Halle

In Eisenach lernte Kaufmann rasch die Andersartigkeit kennen zwischen dem Handball in der Schweiz und dem Handball, wie er diesseits der Grenze praktiziert wird. Der 37-Jährige erzählt von der hohen Professionalität, die seinen neuen Verein umgibt. ­Davon, wie selbst in der zweiten Bundesliga jeder Spieler einen eigenen Fitnesstrainer zur Verfügung hat, der individuelle Trainingspläne massschneidert. ­

Davon, wie sich gleich sechs Physiotherapeuten um die Gesundheit des spielenden Personals kümmern. Es gibt Kältebecken, Saunaräume und Massageliegen. Die Aufmerksamkeit dreht sich um die Spieler ebenso wie um den Trainer. Denn auch was Kaufmann tut, wird penibel verfolgt: «Ich erlebe kaum ein Training, in dem nicht ein Journalist in der Halle sitzt».

Der ThSV Eisenach hat unter Kaufmanns Führung den Sprung von der Abstiegszone ins Mittelfeld der Tabelle geschafft. Imago Images

Die Begleitumstände würden wohl die meisten Menschen überfordern. Kaufmann aber war sogleich in seinem Element. Wo andere mit Korrekturen spärlich umgingen, kehrte er das Spielsystem auf links. «Ich habe die Hütte abgerissen und eine neue hingestellt», sagt Kaufmann in Einbezug einer brachialen Metapher.

Die offensive Abwehr, die er einst beim HSC etablierte und damit die Gegner düpierte, übertrug er nun auf die Eisenacher. Er kombinierte das mit langen Angriffsphasen, in denen jeder Akteur eine vorgeschriebene Aufgabe zu erfüllen hat. Daraus ergibt sich eine zermürbende Mischung, die auch die Kontrahenten aus Deutschland vor Probleme stellt. Von zehn Spielen bis zur Winterpause gewann Kaufmanns Team deren sechs und verlor nur dreimal. Aus dem Abstiegskandidaten ThSV Eisenach ist ein solider Mittelfeldklub geworden.

Misha Kaufmann verliess den HSC Suhr Aarau nach fünfeinhalb Jahren als Trainer. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die lokale Bevölkerung goutiert die Entwicklung unter dem Schweizer Trainer, den zuvor niemand kannte. Eisenach ist eine kleine Stadt im verschlafenen Thüringer Westen, viel zu erleben gibt es dort nicht. Die Menschen hier sind stolz auf ihren Handballverein, fast wie auf ein eigenes Kind, für das man nur das Beste will. Und dafür gibt man dem Ziehvater gerne ein paar Tipps mit auf den Weg.

«Wenn ich Brötchen holen gehe, werde ich oft angesprochen», sagt Kaufmann. «Die Leute sagen zu mir: ‹Egal, was du machst, verlier bloss nicht gegen Aue›.» Der EHV Aue ist der Erzrivale von Eisenach, die Orte liegen nicht weit auseinander. Kaufmann erfüllte die Pflicht: Er siegte im Derby mit 33:24.

Die Familie lebt weiterhin in der Schweiz

Die täglichen Begegnungen beim Bäcker trösten Kaufmann ein wenig darüber hinweg, dass er sein Abenteuer in Deutschland alleine bestreitet. Klar, die langen Reisen in die entferntesten Winkel des Landes bringen Ablenkung, die Arbeit ist für einen wie ihn erfüllend und ­bereichernd. Und doch fehlt ­etwas, weil die Familie nicht da ist.

Seine Ehefrau und die beiden Kinder wohnen weiterhin in Arch an der Grenze zu Solothurn, dort sollen sie auch bleiben, bis auf Weiteres. «Für mich ist es die erste Trainerstation in Deutschland. Ich will dem Ganzen den nötigen Raum geben und mir sicher sein, dass es klappt, bevor ich meine Familie zu mir hole», sagt Kaufmann.

Die Absenz des vertrauten Umfelds mag schmerzhaft sein, doch ebenso mühselig wäre es, alle paar Monate umziehen zu müssen. Kaufmann weiss um die Volatilität in seiner Branche. Wer sechs Spiele in Folge verliert, ist seinen Job wahrscheinlich los, egal was bei Vertragsabschluss ausgemacht wurde. Kaufmann sagt:

«Der Druck ist gross.»

Noch braucht er sich um solche Szenarien nicht zu sorgen. Bislang läuft es ja prächtig. Und wenngleich Kaufmanns Gedanken nun um einen deutschen Zweitligisten kreisen, bleibt nach wie vor Zeit für einen handballerischen Blick in die Schweiz. Genauer: in den Aargau. «Ich würde lügen, wenn ich sage, ich schaue nicht nach, wie der HSC Suhr Aarau gespielt hat», sagt Kaufmann. Und ja, er habe sich die Spiele auch schon in voller Länge erneut angesehen. «Die Mannschaft liegt mir noch immer sehr am Herzen.» Manche Dinge ändern sich eben nie.

