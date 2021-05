Wasserspringen «Ich bin mega happy»: Michelle Heimberg gelingt in Tokio ein historischer Erfolg für die Schweiz Die 20-jährige Michelle Heimberg aus Fislisbach erfüllt sich ihren grossen Traum von den Olympischen Spielen. Damit krönt sie ihre einzigartige Comeback-Geschichte. Sie sagt: «Die harte Arbeit hat sich endlich ausbezahlt.» Nicolas Blust 05.05.2021, 15.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michelle Heimberg aus Fislisbach vertritt die Schweiz erstmals seit 2004 wieder an den Olympischen Spielen im Wasserspringen. Privat

Es ist ein historischer Erfolg, der Michelle Heimberg in Tokio gelingt. Beim Wassersprung-Weltcup, ihrem ersten internationalen Wettkampf seit über einem Jahr, springt die 20-Jährige aus Fislisbach vom 3-Meter-Brett auf den zehnten Schlussrang und sichert sich damit einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele. Damit ist die Schweiz erstmals seit 2004 wieder an den Olympischen Spielen im Wasserspringen vertreten.

Der Weg, den Michelle Heimberg bis dahin zurückgelegt hat, war ein steiniger. Denn es ist kein typischer Werdegang, den Michelle Heimberg in ihrer noch jungen Karriere bestritt. Er war geprägt von vielen Rückschlägen. Als Zwölfjährige musste die damalige Kunstturnerin mit ihrer Leidenschaft aufhören. Zweimal brach sich die Aargauerin ihre Kniescheibe. Einmal im linken Knie und einmal im rechten. «Kunstturnen war meine grosse Leidenschaft. Ich habe bereits im Alter von vier Jahren damit angefangen», sagt Heimberg über ihre Kunstturn-Vergangenheit. Nach den schwerwiegenden Knieverletzungen war jedoch klar, dass sie diese Leidenschaft an den Nagel hängen muss.

Doch die sportbegeisterte Heimberg wollte so schnell nicht aufgeben: «Ich wusste, dass ich weiterhin eine Olympische Sportart ausführen möchte.» Ihre ersten Versuche, im Mountainbike und in der Leichtathletik Fuss zu fassen, scheiterten jedoch an der zu grossen Belastung für die lädierten Knie. Doch aufgeben kommt für Michelle Heimberg nicht in Frage.

Mittels Internet und Youtube entdeckt sie eine neue Sportart für sich – das Wasserspringen. In ihrer neuen Sportart profitiert die 20-Jährige von ihrer Erfahrung aus dem Kunstturnen: «Ich denke, meine Kunstturn-Erfahrung ist ein grosses Plus, da ich bereits die Grundlagen in Körperspannung und Orientierung in der Luft gelernt habe.» Deswegen erlebt die Wasserspringerin einen rasanten Aufstieg in ihrer neuen Sportart. Nach ihrem Start bei den Springern des Schwimmclubs Aarefisch wird sie noch im gleichen Jahr in den regionalen Kader berufen.

Als Zehntplatzierte sichert sich Heimberg in Tokio einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in diesem Sommer. Privat

Ihr Stern ging dann spätestens im Jahr 2017 auf. Als Underdog springt Heimberg sensationell auf den zweiten Platz im 3-Meter-Brett an der EM in Kiew. Ein Erfolg, mit dem die damals 17-Jährige überhaupt nicht gerechnet hätte. Doch bereits dort träumte die Aargauerin von noch Grösserem. Sie will unbedingt an den Olympischen Spielen an den Start gehen können: «Für mich war dort schon klar, dass ich eines Tages an die Olympischen Spiele gehen werde.»

Mit dem 10. Platz am Weltcup in Tokio ist ihr das nun gelungen. Auf dem Brett, von dem sie dann auch im Juli an den Olympischen Spielen springen wird, gelingen der Wasserspringerin in der Qualifikation, im Halbfinal sowie am Dienstag im Finalwettkampf jeweils souveräne Sprünge. Diese sind gleichbedeutend mit dem zehnten Schlussrang. Für den olympischen Quotenplatz ist eine Platzierung unter den besten 18 Springerinnen nötig.

«Ich bin mega happy und erleichtert über mein Resultat in Tokio», sagt Heimberg einen Tag nach dem Finale. «Die harte Arbeit hat sich endlich ausbezahlt.» Noch hat die 20-Jährige gar nicht realisiert, was sie in den vergangenen Tagen geleistet hat. «Ich realisiere es noch nicht so recht», sagt Heimberg bescheiden. Viel Zeit zum Feiern bleibt ihr momentan sowieso nicht. Am Freitag fliegen die Schweizer Wasserspringerinnen bereits nach Budapest weiter. Dort stehen die Europameisterschaften auf dem Programm.

Die 20-Jährige aus Fislisbach landet beim Weltcup in Tokio auf dem zehnten Schlussrang. Privat

Ende Juli startet für Michelle Heimberg dann aber das Abenteuer Olympische Spiele. Ihre Vorbereitung auf das Karrierehighlight sowie ihre Zielsetzung plant sie jedoch erst nach dem Wettkampf in der ungarischen Hauptstadt: «Ich sitze dann zu Hause mit meinen Trainern zusammen und plane das weitere Vorgehen.» Wie es mit weiteren Wettkämpfen bis Olympia aussieht, steht sowieso noch in den Sternen. «Momentan ist noch unklar, welche Events bis dahin noch stattfinden werden», sagt Heimberg über die kommenden Wochen.

Allzu grosse Erwartungen an ihre erste Olympiateilnahme hat die Aargauerin jedoch nicht. «Es geht mir in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln», sagt die 20-Jährige aus Fislisbach. Dass damit ein erneuter Exploit nicht ausgeschlossen ist, zeigt die Vergangenheit. Auch an der Europameisterschaft 2017 wollte die Aargauerin lediglich Erfahrungen sammeln. Daraus wurde am Ende die Silbermedaille.