Matchbericht Alu-Pech und verschossener Elfmeter - Bittere Niederlage für starke Aarauer gegen Leader GC Der FC Aarau trat in Zürich zum Nachholspiel gegen den Grashoppers Club Zürich an. Gegen den Leader der Challenge League wollten die Aarauer den ersten Dreier der Rückrunde einfahren und damit den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Trotz Traumstart gibt der FCA das Spiel in der zweiten Halbzeit aus der Hand und wartet somit weiterhin auf den ersten Sieg der Rückrunde. Besonders bitter für den FC Aarau ist, dass Olivier Jäckle in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter verschiesst und damit die unglückliche Niederlage besiegelt. Patrick Haller Aktualisiert 16.02.2021, 20.01 Uhr

Der FC Aarau kämpft im Nachholspiel gegen Leader GC um den Anschluss an die Tabellenspitze der Challenge League. freshfocus Olivier Jäckle zieht im Mittelfeld wie gewohnt die Strippen. freshfocus Neuzugang Bastien Conus kommt einen Tag nach der Bekanntgabe seiner Verpflichtung gleich zum Debüt. Der Aussenverteidiger rückt kurzfristig in die Startelf, da sich Verboom beim Aufwärmen verletzte. freshfocus Mats Hammerich nimmt Nuno da Silva im Mittelfeld den Ball ab.

freshfocus GC-Neuzugang Nuno da Silva im Duell mit FCA-Flügel Marco Aratore.

freshfocus Simon Enzler und Raoul Giger klären eine Ecke mit vereinten Kräften. Der FCA-Keeper hatte gegen Ende der ersten Halbzeit viel Arbeit. freshfocus Jubel bei Torhüter Enzler, nachdem Aratore einen Abschluss auf der Linie klärt. freshfocus Jérôme Thiesson in Aktion. In Abwesenheit vom gesperrten Bergsma war er der Abwehrchef. freshfocus GC-Leihgabe Randy Schneider im Laufduell mit Nuno Pina. freshfocus 1:0-Torschütze Filip Stojilkovic deckt gegen Aleksandar Cvetkovic den Ball ab. freshfocus Liridon Balaj war einer der auffälligsten Akteure auf dem Platz. Der Flügelspieler sorgte mit seinen Dribblings auf der rechten Seite für viel Betrieb und bereitete auch die 1:0-Führung vor. freshfocus Aarauer Fehlstart in die 2. Halbzeit: Leo Bonatini trifft bereits in der 49. Minute zum 1:1-Ausgleich. An der Grundlinie setzt sich Arigoni im Duell mit Giger durch, woraufhin Bonatini in der Mitte nur noch einschieben muss. freshfocus Jubel beim Torschützen Leo Bonatini und Teamkollege Nuno da Silva. freshfocus Randy Schneider hatte im zweiten Abschnitt weniger Einfluss als noch in der 1. Halbzeit. freshfocus Der Joker sticht. Jubel bei Shkelqim Demhasaj nach dem 2:1. Der Stürmer trifft wenige Minuten nach seiner Einwechslung zur Führung. freshfocus Spiel gedreht! Jubel beim Rekordmeister über den Doppelschlag in weniger als 15 Minuten. freshfocus Silvan Schwegler kam für die Schlussphase für Hammerich in die Partie. freshfocus Donat Rrudhani setzte in der Schlussphase mit seinen Tempodribblings einige Akzente. freshfocus GC-Torhüter Mateo Matic klärt vor FCA-Stürmer Mikael Almeida. freshfocus Neuzugang Almeida kam in der Schlussphase zu seinem Debüt. Der Stürmer konnte jedoch kaum Impulse bringen. freshfocus Binjamin Hasani mit einem Kopfball in der Schlussphase. Die Aarauer konnten jedoch keinen der vielen Eckbälle in ein Tor umwandeln. freshfocus Donat Rrudhani spielt einen scharfen Ball in den Sechzehner. freshfocus Die tragische Figur des Abends. FCA-Kapitän Olivier Jäckle verschiesst in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter. freshfocus Enttäuschung bei Jäckle nach dem missglückten Strafstoss, der die 1:2-Auswärtsniederlage besiegelt. Der Mittelfeldregisseur rutschte im entscheidenden Moment mit seinem Standbein weg. freshfocus Damit wartet das Team von Stephan Keller weiterhin auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Nach der Niederlage gegen Leader GC rutschen die Aarauer in der Tabelle auf Rang 6 ab und haben mittlerweile 14 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. freshfocus

Die Aarauer verdienten sich ihre frühe Führung durch einen aufsässigen, engagierten Auftritt im Letzigrund. In der 12. Minute kam Liridon Balaj - nach einem von zahlreichen Balleroberungen durch Randy Schneider - von rechtsaussen zum Abschluss. GC-Torhüter Mateo Matic konnte nur bis zu Filip Stojilkovic klären, der den Abpraller mit Köpfchen im gegnerischen Netz versenkte.

In der Defensive liess der FCA in der ersten Halbzeit trotz Abwesenheit des gesperrten Abwehrchefs Léon Bergsma nur wenig zu. Zweimal war Goalie Simon Enzler beim Kopfbällen von Aleksandar Cvetkovic und Nuno Pina zur Stelle; wenig später klärte Marco Aratore für seinen geschlagenen Keeper nach einem Abschluss von Dominik Schmid auf der Torlinie.

Grashoppers nach der Halbzeit deutlich stärker und effizient

Nach der Halbzeitpause zeigte sich GC von seiner effizienten Seite: In der 49. Minute traf Léo Bonatini nach Zuspiel von Allan Arigoni zum Ausgleich, wobei die Vorarbeit im Duell mit Raoul Giger an der Grenze zur Irregularität war. Nach einer Stunde Spielzeit war es der eben erst eingewechselte Shkelqim Demhasaj, der den Leader mit seinem Abschluss alleine vor Keeper Enzler auf die Siegesstrasse machte.

Mangelnde Effizienz in der Aarauer Offensive

Auf der Gegenseite scheiterten die Gäste durch Bastien Conus (55.) und Jérôme Thiesson (64.) gleich zweimal an der Torumrandung. Zwar drückte der FC Aarau am Ende vehement auf den verdienten Ausgleich, doch diverse Möglichkeiten blieben ungenutzt. So setzte Captain Olivier Jäckle in der Nachspielzeit auch noch einen Elfmeter - nach Foulspiel an Donat Rrudhani - in den Zürcher Nachthimmel

Matchtelegramm: Grasshopper Club Zürich - FC Aarau 2:1 (0:1) Letzigrund. - 5 Zuschauer. - SR: Wolfensberger. - Tore: 12. Stojilkovic (Balaj) 0:1. 49. Bonatini 1:1. 62. Demhasaj 2:1.

GC: Matic; Arigoni, Cvetkovic, Toti, Buur (46. Fehr); Schmid; Da Silva (72. Ronan), Pusic, Pina (46. Santos), Gjorgjev (81. Ribeiro); Bonatini (61. Demhasaj).

Aarau: Enzler; Giger, Hasani, Thiesson, Conus; Jäckle, Hammerich (67. Schwegler); Balaj (67. Almeida), Schneider, Aratore (58. Rrudhani); Stojilkovic (58. Spadanuda).

Bemerkungen: GC ohne Acheffay, Lenjani, Morandi, Nadjack und Salvi (alle verletzt). Aarau ohne Bergsma (gesperrt), Gashi, Schindelholz (beide krank), Ammeter, Avdyli, Hajdari, Peralta, Qollaku, Thaler und Verboom (alle verletzt). - 40. Aratore klärt Schuss von Schmid auf der Linie. 55. Pfostenschuss Conus. 64. Lattenschuss Thiesson. 92. Jäckle verschiesst Foulpenalty. - Verwarnungen: 26. Da Silva, 37. Conus, 57. Jäckle, 66. Fehr, 91. Arigoni (alle Foulspiel).