Matchbericht Ex-Aarauer Tasar beendet Cup-Träume: Der FCA scheitert im Halbfinal am FC Luzern Die Geschichte wiederholt sich: Wie schon vor 16 Jahren verliert der FC Aarau im Cup-Halbfinal gegen den FC Luzern mit 1:2. Besonders bitter an dieser Niederlage: Für die Entscheidung sorgt ausgerechnet der ehemalige FCA-Spieler Varol Tasar. Sportredaktion 04.05.2021, 14.53 Uhr

Pure Enttäuschung bei Donat Rrudhani nach der 1:2-Niederlage. freshfocus Der FC Aarau muss sich gegen den FC Luzern im Halbfinal geschlagen geben. freshfocus Grenzenloser Jubel bei FCL-Goalie Marius Müller. freshfocus Enttäuschte Gesichter bei den FCA-Spieler nach dem zweiten Gegentreffer. freshfocus Der FC Aarau kommt in der zweiten Halbzeit nur noch selten zu guten Chancen. freshfocus FCA-Stürmer Filip Stojilkovic hadert mit der Chancenverwertung. freshfocus Varol Tasar trifft nach einer herrlichen Einzelleistung. freshfocus Ausgerechnet Ex-Aarauer Varol Tasar bringt den FC Luzern in der 74. Minute in Führung. freshfocus Liridon Balaj beschäftigt die Luzerner Defensive. freshfocus Simon Enzler fliegt durch den Strafraum. freshfocus Aarau und Luzern gehen mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause. freshfocus Stephan Keller gibt lauthals Anweisungen, mit der Leistung seiner Mannschaft kann er aber im ersten Durchgang zufrieden sein. freshfocus Filip Ugrinic sucht immer wieder den Abschluss aufs Aarauer Gehäuse. freshfocus Akrobatische Einlage von Donat Rrudhani. freshfocus Mickael Almeida lässt die Mauerfans mit seinem Kopfball-Tor jubeln. freshfocus Mickael Almeida gelingt der Ausgleich per Kopf. freshfocus Der FC Aarau kann auf den frühen Rückstand prompt reagieren. freshfocus Der FC Aarau lässt sich vom Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen. freshfocus Ibrahima Ndiaye findet die Lücke im Aarauer Kasten. freshfocus Der FC Aarau gerät früh in den Rückstand. freshfocus Kalte Dusche für den FC Aarau: Luzern geht nach vier Minuten in Führung. freshfocus

Beide Equipen unterstrichen ihren hohen Unterhaltungswert aus der Meisterschaft auch in diesem Cup-Halbfinal frühzeitig: In der vierten Minute gingen die Luzerner durch Ibrahima Ndiaye in Führung, weil die Aarauer den Ball nach einem Corner nicht aus der Gefahrenzone brachten.

Aber die Schützlinge von FCA-Cheftrainer Stephan Keller vermochten umgehend zu reagieren: Nach einer Hereingabe von Kevin Spadanuda verlängerte Donat Rrudhani mit dem Kopf auf Mickaël Almeida, der den FCL-Keeper Marius Müller aus kurzer Distanz bezwang (9.).

In der Folge war der FCA mit viel Wind im Rücken phasenweise mehr als nur ebenbürtig, doch Liridon Balaj (14.) und Kevin Spadanuda (16.) scheiterten an Goalie Müller; später fanden zwei weitere Abschlüsse von Balaj nicht aufs Tor (20./27.).

Nach einer halben Stunde wurde der FCL stärker, aber der Kopfball von Stefan Knezevic flog haarscharf von rechten Pfosten vorbei (29.), ehe ein Freistoss von Filip Ugrinic aus 25 Metern knapp am Ziel vorbeiflog (40.). Und nur kurze Zeit später fischte Goalie Simon Enzler einen weiteren Fernschuss Ugrinics aus dem Winkel.



Luzern legt in der zweiten Halbzeit zu

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren nur noch selten Akzente in der Offensive zu setzen; stattdessen wurden die Zentralschweizer gefährlicher.

In der 63. Minute sah Ndiaye seinen freistehenden Abschluss durch Abwehrspieler Léon Bergsma von der Linie geschlagen und im Nachsetzen schoss Pascal Schürpf von linksaussen über das Gehäuse. Der Ex-Aarauer scheiterte einige Minuten später auch mit einem krachenden Distanzschuss an der Querlatte (71.).

In der 74. Minute war es dann mit Varol Tasar ausgerechnet ein ehemaliger Aarauer Akteur, der diesen spannenden Cup-Klassiker zugunsten der Zentralschweizer entscheiden konnte: Nach einer starken Einzelaktion traf er von rechtsaussen in die Maschen.

Die Aarauer hatten nur noch eine Chance auf einen möglichen Ausgleich: Nach einem missratenen Abkick von FCL-Torhüter Müller setzte Almeida eine Direktabnahme aus grösserer Distanz an den rechten Pfosten, ehe der eingewechselte Filip Stojilkovic seinen Meister in Schlussmann Müller fand (78.).

Der FC Aarau scheitert somit einmal mehr im Schweizer Cup an den Zentralschweizern und verpasst eine Revanche für die ebenso schmerzhafte 1:2-Niederlage im Halbfinale vor 16 Jahren an selber Spielstätte. Nun kann sich die Brügglifeld-Elf auf die Aufgaben in der Meisterschaft fokussieren, wo es den Rückstand auf den Barrage-Platz aufzuholen gilt.

Matchtelegramm FC Aarau - FC Luzern 1:2 (1:1) Brügglifeld. - 100 Zuschauer. - SR: Schärer. - Tore: 4. Ndiaye 0:1. 9. Almeida 1:1. 74. Tasar 1:2.

Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Conus; Balaj (77. Aratore), Jäckle, Hammerich (77. C. Schwegler), Spadanuda (62. Stojilkovic); Almeida, Rrudhani.

Luzern: Müller; S. Schwegler (69. Grether), Burch, Knezevic, Frydek; Ndiaye, Ugrinic, Wehrmann, Schürpf; Schaub (59. Tasar), Sorgic.

Bemerkungen: Aarau ohne Schindelholz (krank), Gashi, Peralta, Qollaku, Thaler, Verboom (alle verletzt), Caserta, Hajdari, Hasani und Schneider (alle nicht im Aufgebot). Luzern ohne Binous, Ndenge, Schulz (alle verletzt), Alounga, Balaruban, Bürki, Carbonell, Jacot, Lang, Monney, Owusu und Radtke (alle nicht im Aufgebot). - 69. C. Schwegler verletzt ausgeschieden. 71. Lattenschuss Schürpf. 78. Pfostenschuss Almeida. - Keine Verwarnungen.

Spiel verpasst? Lesen Sie den Verlauf der Partie im Ticker nach: