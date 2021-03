Matchbericht Enttäuschender Auftritt gegen Chiasso - der FC Aarau fährt mit einer Niederlage nach Hause Der FC Aarau kassiert beim FC Chiasso nach einer schwachen Vorstellung eine blamable 0:2-Niederlage. Trotz deutlichem Chancenplus will dem FCA im Stadio Comunale kein Tor gelingen. Damit kassieren die Aarauer im Rennen um den Barrageplatz einen herben Dämpfer. Patrick Haller 05.03.2021, 18.45 Uhr

Schon nach vier Minuten des Spieles ist die Enttäuschung in den Gesichtern der Aarauer zu sehen. freshfocus Grosse Freude hingegen bei den Tessinern. freshfocus FCA zwar mit mehr Ballbesitz, jedoch schafft es kein Schuss ins Tor. freshfocus Aarau versucht Chiasso weiter abzuwehren, jedoch mit grosser Mühe. freshfocus Die Aarauer müssen ihr Tor weiterhin mit Mühe verteidigen. freshfocus FC Chiasso weiterhin auf Angriff. freshfocus Zwischendurch ein Schuss Richtung Tor aber keine Gefahr für die Tessiner. freshfocus Kaum hat die zweite Halbzeit begonnen trifft FC Chiasso-Spieler Marzouk zum 2:0. freshfocus Die Tessiner zeigen sich weiter stark, die Aarauer versuchen weiterhin noch etwas auszurichten. freshfocus Trotz einiger Schüsse in Richtung Tor kommt der Ball an Torhüter Safarikas (FC Chiasso) einfach nicht vorbei. freshfocus Die Tessiner zeigen sich mit einer souveränen Defensive. freshfocus Auch Trainer Stephan Keller ist unzufrieden mit der Leistung und versucht zu seinen Spielern durchzudringen. freshfocus Chiasso-Spieler Dixon möchte den Angriff von Spadanuda verhindern, dies endet dann aber als Elfmeter für Aarau. freshfocus Die Chance auf ein Anschlusstreffer, doch Balaj trifft nur die Latte. freshfocus Bastien Conus kann den Verlauf des Spieles kaum fassen. freshfocus Die Enttäuschung bei Liridon Balaj und seinen Teamkollegen ist gross. freshfocus

Die Aarauer müssen sich am Ende des Abends vorwerfen lassen, dass sie den Startschuss in beide Halbzeiten verschliefen. Bereits in der vierten Spielminute traf Younes Bnou Marzouk nach einem Zuspiel von Sofian Bahloul aus kurzer Distanz zur Führung für die Tessiner. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit liessen sich Léon Bergsma und Jérôme Thiesson in der Innenverteidiger erneut von Bnou Marzouk (47.) düpieren, sodass das effiziente Schlusslicht um zwei Längen in Führung lag.

Derweil tat sich der FCA im ersten Umgang schwer ins Spiel zu finden. Erst kurz vor dem Seitenwechsel wurden die Schützlinge von Cheftrainer Stephan Keller gefährlich, doch die Chiasso-Leihgabe Mickaël Almeida sah seinen Schuss vom Aussenpfosten abprallen (43.). Auch nach dem zweiten Gegentreffer versuchten die Gäste mit viel Aufwand und Ballbesitz ins Spiel zurückzufinden, doch war es bezeichnend, dass der Strafstoss von Liridon Balaj - nach einem Foulspiel an Kevin Spadanuda - ebenso von der Querlatte zurückprallte (59.).

Aus Aarauer Sicht sollten schliesslich aller schlechten Dinge drei sein, denn auch der zuvor eingewechselte Flavio Caserta scheiterte in den Schlussminuten am entfernten Torpfosten (81.), sodass sich die Gäste einmal mehr in dieser Saison nicht für den enormen Aufwand belohnen konnten. Damit musste der FC Aarau - zuvor viermal ungeschlagen - auch einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die vordersten Tabellenregionen hinnehmen. Weiter geht es morgen in einer Woche mit einem Heimspiel gegen den FC Wil (18.15 Uhr, Brügglifeld).

Matchtelegramm: FC Chiasso - FC Aarau 2:0 (1:0) Comunale Riva IV. - 5 Zuschauer. - SR: Hänni. - Tore: 4. Bnou Marzouk 1:0. 47. Bnou Marzouk 2:0.

Chiasso: Safarikas; Dixon, Hajrizi, Affolter; Antoniazzi (79. Malinowski), Silva, Maccoppi (56. Malula), Lujic; Bahloul (64. Sifneos), Bnou Marzouk, Strechie.

Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Conus; Jäckle; Balaj, Zverotic (77. Caserta), Schwegler (54. Schneider), Aratore (54. Spadanuda); Almeida.

Bemerkungen: Chiasso ohne Amendola, Clément, D'Ippolito, Pasquarelli, Pavlovic, Stabilo (alle verletzt), Abazi, Cortesi, Fernando, Magnin, Morganella, Sörensen, Stevic und Zunic (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Hammerich, Stojilkovic (beide gesperrt), Gashi, Schindelholz (beide krank), Avdyli, Hajdari, Peralta, Qollaku, Rrudhani und Thaler (alle verletzt). - 43. Pfostenschuss Almeida. 59. Foulpenalty von Balaj an die Querlatte. 81. Pfostenschuss Caserta. - Verwarnungen: 53. Jäckle, 59. Dixon, 70. Malula, 79. Affolter (alle Foulspiel).