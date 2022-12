NLA-Handball: Der HSC Suhr Aarau schlägt GC Amicitia 30:26

Matchbericht Der HSC Suhr Aarau kämpft sich zum Sieg – aber bangt schon wieder um seinen Topskorer Nach zähem Kampf gewinnt HSC Suhr Aarau mit 30:26 gegen GC Amicitia. Getrübt wird die Freude über den fünften Sieg im sechsten Spiel durch die Knieverletzung von João Ferraz. Frederic Härri, Zürich Jetzt kommentieren 14.12.2022, 22.19 Uhr

HSC-Spielmacher Rudolf Faluvégi erzielte sechs Tore. Alessandro Crippa

Man kann Rot-Schwarz ja mal mit Rot-Schwarz verwechseln. Als Joël Willecke, der Kreisläufer des HSC Suhr Aarau, beim Einlauf der Mannschaften die Platte betrat, wies ihn der Hallensprecher in der Zürcher Saalsporthalle fälschlicherweise als Spieler des BSV Bern aus. Ein zweites Mal dürfte dem Herrn sein Malheur wohl kaum mehr widerfahren. Zu gut spielt der HSC derzeit, als dass er noch für den BSV gehalten werden könnte. Denn während sich die Hauptstädter im Niemandsland der Tabelle wiederfinden, entwickelt sich in Suhr Aarau gerade so etwas wie eine Spitzenmannschaft.

Mit 30:26 gewannen die Aargauer am Mittwochabend auswärts bei GC Amicitia Zürich. Der fünfte Sieg im sechsten Spiel war letztlich verdient – auch wenn es sich die Mannschaft, wie Rudolf Faluvégi nach dem Ende korrekterweise anmerkte, zuweilen «selber richtig schwer machte».

Die Abwehrarbeit als Schlüssel

Vergleiche zwischen den beiden Kontrahenten sind seit jeher intensiv und in der Regel ausgeglichene Angelegenheiten. Umso untypischer gestaltete sich daher der Start in diese Partie. Früh nämlich erspielte sich der HSC eine deutliche 6:1-Führung. Er tat dies aus einer starken Defensive heraus. Mal war es Gian Attenhofer, mal Martin Slaninka, mal Marijan Maric oder Willecke: Wiederholt hatte einer von ihnen eine Hand an einem gegnerischen Passversuch. Daraus resultierten Gegenstösse und die einfachen Tore ohne gröberen Kräfteverschleiss.

HSC-Trainer Aleksandar Stevic hatte dieser Mannschaft von GC Amicitia im Vorfeld viel Respekt abgenötigt. Zurecht, denn über ein derart ausgeglichenes Kader wie es die Zürcher haben, verfügen nur ganz wenige Teams in der Liga. In der Anfangsphase war es diesmal der ehemalige HSC-Akteur David Poloz, der auf sich aufmerksam machte. Auch durch seine Tore verkürzte das Heimteam innert weniger Minuten bis auf ein Tor. Der komfortable Vorsprung des HSC war bereits wieder eingeschmolzen. Im Handball kann es schnell gehen.

Flügelspieler Nikos Sarlos überzeugte beim HSC Suhr Aarau mit perfekter Wurfquote (sechs von sechs). Alessandro Crippa

Dass sich Stevics Spieler von unerwünschten Entwicklungen nur geringfügig beeindrucken lassen, haben sie in dieser Saison schon genug oft bewiesen. Sie hielten das Tempo weiter hoch und schlossen die Angriffe mit der nötigen Präzision und Wurfhärte ab. Besonders Rückraumspieler Maric und Regisseur Faluvégi verströmten Energie und Spielfreude. Acht Tore, knapp die Hälfte der HSC-Tore zur Halbzeit, erzielten sie. Zur Pause führte Suhr Aarau das Skore mit 18:12 an.

Sich in Sicherheit wiegen, den Sieg einfach schnurstracks ins Ziel zu bringen, das ist jedoch nicht der Stil dieses Teams. Der HSC braucht Action, er braucht Lebendigkeit und überraschende Wendungen. Denn nachdem die Gäste ihren Vorsprung auch in der zweiten Halbzeit lange komfortabel hielten, brachen sie kurz vor dem Schlussakkord zwischenzeitlich ein. Plötzlich schnupperte der Gegner doch noch kurzzeitig am Punktgewinn, als der Abstand nur mehr zwei Tore betrug.

«Das Spiel war hektisch, GC Amicitia hat uns mit seiner Qualität stark herausgefordert», sagte Faluvégi noch. Insgesamt aber präsentierte sich der HSC dann aber doch zu stark, um sich noch um den Lohn seiner Arbeit zu bringen. Die Rotationen indes, sie bleiben weiter eng, das Kader ist nach wie vor ausgedünnt. Die Spieler, die spielen, müssen stets an ihre Leistungsgrenze gehen.

Schrecksekunde bei Rückkehrer Ferraz

Und eine Nachricht, die erst so viel Euphorie entfachte, schlug dann doch in Schrecken um: Denn erst schien es, als würde fortan auch wieder João Ferraz eine wichtige Rolle einnehmen können. Mitte der zweiten Halbzeit kehrte der portugiesische Topskorer des HSC nach seinem vor Monatsfrist erlittenen Muskelfaserriss auf die Platte zurück. Wenig später musste er unter Schmerzen und von den Kollegen gestützt das Spielfeld bereits wieder verlassen. In einer Zweikampfsituation hatte er sich zuvor unglücklich am linken Knie verletzt.

Wie schwerwiegend die Blessur ist, wird sich in den nächsten Tagen weisen. Am kommenden Samstag empfängt der HSC zum Jahresabschluss Wacker Thun in der Schachenhalle. Die Mannschaft wird wieder kämpfen, egal wer auf dem Matchblatt steht. Oder wie Faluvégi hofft: «Mit unserem Teamgeist und unseren Emotionen können wir alles ausgleichen.»

Telegramm GC Amicitia - Suhr Aarau 26:30 (12:18) Zürich, Saalsporthalle. SR Häner/Maurer. 207 Zuschauer. GC Amicitia: Saldatsenka (5 Paraden)/Bar (10 Paraden); Harbuz (4 Tore), Blättler (1), Popovski (1), Sluijters (5), Gudmundsson (2), Hayer (3), Bamert, Laube, Bader (1), Hrachovec (2), Quni (2), Poloz (4). Suhr Aarau: Marjanac (1 Parade)/Scheidiger (4); Willecke (1), Sarlos (6), Faluvégi (6), Kreuzer, Ferraz (1), Attenhofer (3), Kalt (1), Pejkovic, Muggli, Hruscak (3), Maric (5), Slaninka (4).

