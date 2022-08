Erster Sieg: Baden schlägt Chiasso mit 3:2, Goalie Hübel verletzt

Matchbericht Den Tessiner Emotionen getrotzt: Der FC Baden bodigt Chiasso und feiert ersten Saisonsieg Nach einem harten Kampf gewinnt der FC Baden gegen den FC Chiasso verdient mit 3:2. Einziger Badener Wermutstropfen dabei: Nach einem Zusammenprall muss Goalietalent Marvin Hübel verletzt ausgewechselt werden. Mic Wehle und Nik Dömer Jetzt kommentieren 25.08.2022, 00.45 Uhr

Badener Ekstase nach dem Traumtor von Davide Giampà. Alexander Wagner

«Sei minuti», kündigte der Linienrichter an. «Sechs Minuten.» So lange liess Schiedsrichter Patrick Rogalla nachspielen. Sechs Minuten, die allen Badener Fans im Stadion Esp wie eine Ewigkeit vorkamen. Der FC Baden führte gegen Chiasso 3:2 und versuchte irgendwie, das Ergebnis über die Zeit zu retten. Tatsächlich schafften es die Badener und damit holten sie im dritten Spiel in der Promotion League ihren ersten Sieg.

«Solche Matches braucht es», fand Dejan Jakovljevic. «Wir haben gezeigt, dass wir vor keiner Mannschaft in dieser Liga Angst haben müssen», betonte er. Schon in den ersten beiden Spielen habe Baden gute Leistungen gezeigt, aber nichts gewonnen.

Dejan Jakovljevic erzielt den zweiten Treffer für den FC Baden. Alexander Wagner

Der FC Baden dominierte nach 20 Minuten die Partie, kam zu guten Chancen. Zwei verpasste der sonstige Torjäger Chris Teichmann, der dafür das 1:0 durch Davide Giampà einleitete. Nur wenig später erhöhte Jakovljevic auf 2:0. Direkt vor der Pause kam Chiasso nach einem Freistoss zum Anschlusstor. Dabei hätte es mindestens 3:0 für die Gastgeber stehen müssen – eher 4:0.

Dann wurde es hektisch. Schiedsrichter Rogalla hatte viel laufen lassen, zu viel. Und so wunderte sich niemand, dass die Partie fast ausartete. Torschütze Nivokazi trat Goalie Marvin Hübel gegen den Kopf, sah rot. Hübel musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch raus, Veljko Maksimovic ersetzte ihn. Es kam zur Rudelbildung. Glücklicherweise beruhigten sich alle, Giampà erzielte eine Viertelstunde vor Schluss das 3:1. Es schien gelaufen, doch im Gegenzug lenkte der sonst souveräne Abwehrchef Cedric Franek einen Ball ins eigene Tor. Mit Mühe brachten die Badener den Sieg über die Zeit.

Davide Giampa lässt sich nach seinem Traumtor feiern. Alexander Wagner

Die Stimmen zum Spiel

Abwehrchef und Rückkehrer Cedric Franek betonte nach der Partie: «Es ist ein super Gefühl endlich drei Punkte einzufahren. Es war ein Spiel mit vielen Emotionen, wir haben uns auf das eingestellt und sind während dem Spiel mehrheitlich ruhig geblieben. Das war entscheidend.»

«Wir haben in der zweiten Halbzeit von der Hektik des Gegners etwas anstecken lassen und aufgehört Fussball zu spielen», sagte Trainer Winsauer. Doch am Ende zählen einfach nur die Punkte. «Die wollten wir unbedingt. Da muss ich der Mannschaft auch ein grosses Kompliment machen. Heute haben sie viel Leidenschaft und Emotionen gegen einen unangenehmen Gegner zeigen», betonte Winsauer.

Trotz Euphorie wollte der Trainer nach dem Spiel bezüglich der teils grenzwertigen Gangart des Gegners noch ein paar Worte loswerden: «Wir wussten, dass es gegen diesen Gegner zu vielen Emotionen auf dem Platz kommen wird. Aber dass es nun so schlimm war, damit habe ich nicht gerechnet. Wenn du beim Duell mit dem Torwart voll durchziehst, obwohl du keine Chancen auf den Ball hast, dann hat das nicht mehr viel mit Fussball zu tun.»

Der Aufreger

Nicht schon wieder Marvin Hübel! Das 19-jährige Goalietalent des FC Baden musste nach einem Zusammenprall in der 53. Minute benommen vom Feld. Gleich kamen Erinnerungen an die letzte Saison hoch, in der sich Hübel im Cupspiel gegen Biel nach einem Zusammenprall drei Brüche im Gesicht zuzog.

Marvin Hübel mit verdacht auf Nasenbeinbruch verlassen. Alexander Wagner

Chiasso-Stürmer Rilind Nivokazi sah für sein fahrlässiges Einsteigen direkt die Rote Karte. Darauf folgen hektische Szenen auf und neben dem Platz. Das Tessiner Trainergespann schien die Gesundheit des Badener Goalies kaum zu interessieren. Sie erkundigten sich lieber lauthals beim Schiedsrichter, ob dieser dann auch seine Uhr richtig gestoppt habe.

Das Highlight

Neuzuzug Davide Giampà, der im Sommer vom FC Wohlen nach Baden wechselte, präsentierte mit seinem Doppelpack erstmals seine ganze Klasse. Besonders anschaulich dabei sein zweiter Treffer, bei dem er sich vor dem Strafraum durchdribbelte und mit einem perfekt platzierten Schuss aus gut 20 Metern das Leder unter der Latte versenkte.

