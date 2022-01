HSC Suhr Aarau: Kreisläufer Martin Slaninka gibt EM-Debüt

Martin Slaninka «Sehr schade»: Suhr Aaraus Kreisläufer spielt an Heim-EM nur vor wenigen Fans – im Nachbarland gilt volle Auslastung Martin Slaninka tritt mit der Slowakei erstmals an einem grossen Turnier an. Doch die Vorfreude auf die Handball-EM ist wegen der Coronapandemie ein wenig getrübt – auch, weil bei Co-Gastgeber Ungarn andere Massstäbe angewandt werden. Frederic Härri Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Martin Slaninka (weisses Trikot) brennt trotz widriger Umstände auf seinen ersten EM-Einsatz. zvg

Es hätte ein grosses Fest werden sollen. Eine Feier für das ganze Land, von Kosice bis nach Bratislava. Doch daraus wird nichts – oder nur bedingt. Wenn lediglich ein Viertel der möglichen Zuschauer in die Halle darf, mag wirkliche Euphorie nicht aufkommen. Auch Martin Slaninka sagt: «Es ist sehr, sehr schade.»

Slaninka ist hauptberuflich Kreisläufer beim HSC Suhr Aarau. Nun steht er kurz davor, die Slowakei an der heute Donnerstag beginnenden Handballeuropameisterschaft zu vertreten. Die Slowaken sind sportverrückt, doch unsterblich in Handball vernarrt sind sie nicht. Eishockey und Fussball sind die unangefochtenen Lieblinge im Land. Dies mag auch erklären, weshalb sich die Osteuropäer seit nunmehr zehn Jahren nicht mehr für ein grosses Handballturnier qualifizieren konnten. Dieses Mal kam ihnen zupass, dass ihnen als Gastgeber einer der 24 Startplätze automatisch gewiss war.

Auch Slaninka weiss, dass Möglichkeiten wie diese im Leben eines Sportlers rar gesät sind. Im Alter von 32 Jahren nimmt der Abwehrhüne (2,02 Meter Körperlänge) zum ersten Mal an einer Endrunde teil. Er sei «geehrt, spielen zu dürfen», sagt Slaninka, der sich mit der slowakischen Delegation gerade in den letzten Zügen der Vorbereitung auf das erste Vorrundenspiel befindet.

In der ostslowakischen Stadt Kosice werden am Donnerstagabend (ab 20.30 Uhr) knapp 2000 Zuschauer dabei sein dürfen, wenn das Heimteam die beim Turnier hoch gehandelten Norweger empfängt. Eigentlich böte die Steel Arena, ein Eishockeystadion, 8350 Personen Platz. Doch aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen in der Slowakei wurde die Hallenauslastung auf 25 Prozent beschränkt. Zudem gilt die 1G-Regel – nur Geimpfte sind zugelassen. Trotz ähnlich hoher Inzidenzwerte besteht in Ungarn, dem zweiten Gastgeberland, indes keine Zuschauerbeschränkung. Man kennt das Spiel der unterschiedlichen (und teilweise politisch begründeten) Massstäbe bereits von der letztjährigen Europameisterschaft im Fussball.

Von der Corona-Erkrankung hat sich Slaninka gerade rechtzeitig erholt

Slaninka bedauert die Umstände, die sein EM-Debüt begleiten: «Jeder hat bis zuletzt gehofft, dass wir die Hallen ausverkaufen können. Die Leute wären auch gekommen, da bin ich mir ganz sicher.» Das Hadern muss nun jedoch in den Hintergrund treten, da die slowakische Mannschaft auf heimischen Boden für eine Überraschung sorgen will. Eine solche wäre das Vorstossen in die Hauptrunde auf jeden Fall. Schwergewicht Norwegen scheint unerreichbar, «doch gegen Litauen und Russland rechnen wir uns Chancen aus», sagt Slaninka. Er selbst wird die Spiele als Stammspieler beginnen, am Kreis ist ein fester Platz für ihn vorgesehen. Es ist zusätzliche Motivation für Slaninka:

«Ich schätze das Vertrauen des Trainers sehr und will es mit Leistung zurückzahlen».

Mit der slowakischen Mannschaft rechnet sich Slaninka (links) Chancen auf einen Exploit aus. zvg

Für das Turnier ist Slaninka gerade rechtzeitig fit geworden. Wie fast alle HSC-Spieler hatte auch er sich im Dezember mit dem Coronavirus angesteckt. Drei, vier Tage lang fühlte er sich müde und schlapp, danach ging es ihm besser und er konnte die sportliche Intensität kontinuierlich steigern. Am 27. Dezember flog Slaninka in die Slowakei, die Vorbereitung mit den Nationalmannschaftskollegen habe er ohne Probleme bestreiten können, sagt er.

Ferraz kann wegen einer Thrombose am Bein nicht für Portugal spielen

Weniger Glück hatte João Ferraz. Der 32-Jährige wird nicht dabei sein können, wenn die portugiesische Mannschaft versucht, ihr Euro-Märchen von vor zwei Jahren zu wiederholen, als ein sensationeller sechster Platz gelang. Ferraz hat sich eine Thrombose im Bein zugezogen, wie der portugiesische Handballverband bei Bekanntgabe der Absenzenliste vermeldete. Ein Einsatz an der EM ist ausgeschlossen, die Ausfallzeit noch unklar. Auch dem HSC Suhr Aarau wird Ferraz wohl für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen können.

João Ferraz verpasst die Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn verletzt. Alexander Wagner

Was ist eigentlich mit der Schweiz? Für die letztjährige Weltmeisterschaft war die Schweizer Handball-Nationalmannschaft nicht qualifiziert, rückte jedoch nach, weil die USA kurz vor dem Turnier coronabedingt Forfait geben mussten. Für die Euro 2022 konnte sich die Mannschaft von Michael Suter ebenfalls nicht qualifizieren, auf der Nachrückerliste steht sie aber an erster Stelle. Ein ähnliches Szenario wie 2021 scheint jedoch unwahrscheinlich, weil in den Regularien viele positive Coronafälle vorgesehen sind: Lediglich sieben negativ getestete Spieler müssen pro Spiel gestellt werden können. Ein kurzfristiges Aufgebot für die Schweiz ist zudem nur möglich, wenn eines der teilnehmenden Teams nicht nach Ungarn oder in die Slowakei einreisen kann. Sobald die EM begonnen hat, wird es keine Nachrücker mehr geben. (frh)

